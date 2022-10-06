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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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опитування (1405) зброя (5763) США (14495) Україна (5215) підтримка (392) допомога і підтримка (850)

73% американців виступають за подальшу підтримку України, незважаючи на ядерний шантаж Росії, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,україна

Онлайн-опитування 1 005 американців показало, що 73% погодилися з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, попри попередження Росії про те, що вона може використати свій ядерний арсенал.

Про це  повідомляє  Reuters,  інформує Цензор.НЕТ. 

Опитування запропонувало відповісти на питання про необхідність продовжувати підтримку США в наданні систем озброєння, навчання та іншої військової допомоги уряду України, попри побоювання, що війна може загостритися, якщо Україні буде надано зброю більшої дальності, яка може вразити Росію. За подальшу допомогу виступають як демократи, так і республіканці. Хоча серед однопартійців Байдена було більше підтримки - 81%, ніж серед республіканців - 66%.

Аналогічне опитування були проведено у серпні. Тоді 51% респондентів заявили, що Вашингтон повинен продовжувати надавати зброю Україні. У жовтні кількість респондентів, які виступають за подальше надання зброї, виросло до 66% 

Опитування також показало, що більшість американців - 58% - бояться, що країна рухається до ядерної війни з Росією. А 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності, здатну вразити саму Росію. Але поменшало американців, які вважають, що проблеми України не є справою США і що Вашингтон не має втручатися: 35% висловили таку думку, порівняно з 40% у серпні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 60% жителів Євросоюзу підтримують подальше постачання озброєнь в Україну, - опитування

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
Ось де цифри - 73 % дійсно - радують . .
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06.10.2022 11:56
+5
Американці , наші справжні друзі , які не полишуть нас в біді !!

щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.10.2022 11:54
+3
73% - магічне число...
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06.10.2022 11:56
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Американці , наші справжні друзі , які не полишуть нас в біді !!

щиро дякуємо США 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.10.2022 11:54 Відповісти
Это в т.ч. и благодаря работе администрации Джо Байдена на информационном фронте.
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06.10.2022 12:57 Відповісти
73% - магічне число...
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06.10.2022 11:56 Відповісти
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06.10.2022 11:58 Відповісти
Ось де цифри - 73 % дійсно - радують . .
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06.10.2022 11:56 Відповісти
Маятник завжди розгойдується в обидва боки, качнувся в один бік на 73, мусить приблизно так само качнутись в інший ... )
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06.10.2022 12:00 Відповісти
Маятник качается не сам по себе
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06.10.2022 12:02 Відповісти
Остальные 27 понаехавшие
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06.10.2022 12:00 Відповісти
Підтримка це добре, а допомога - краще.. хоча нам гріх скаржитись.. дякуємо всім друзям..
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06.10.2022 12:06 Відповісти
Дякуємо.
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06.10.2022 12:39 Відповісти
 
 