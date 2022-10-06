73% американців виступають за подальшу підтримку України, незважаючи на ядерний шантаж Росії, - опитування

Онлайн-опитування 1 005 американців показало, що 73% погодилися з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, попри попередження Росії про те, що вона може використати свій ядерний арсенал.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Опитування запропонувало відповісти на питання про необхідність продовжувати підтримку США в наданні систем озброєння, навчання та іншої військової допомоги уряду України, попри побоювання, що війна може загостритися, якщо Україні буде надано зброю більшої дальності, яка може вразити Росію. За подальшу допомогу виступають як демократи, так і республіканці. Хоча серед однопартійців Байдена було більше підтримки - 81%, ніж серед республіканців - 66%.

Аналогічне опитування були проведено у серпні. Тоді 51% респондентів заявили, що Вашингтон повинен продовжувати надавати зброю Україні. У жовтні кількість респондентів, які виступають за подальше надання зброї, виросло до 66%

Опитування також показало, що більшість американців - 58% - бояться, що країна рухається до ядерної війни з Росією. А 65% стурбовані тим, що війна може загостритися, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності, здатну вразити саму Росію. Але поменшало американців, які вважають, що проблеми України не є справою США і що Вашингтон не має втручатися: 35% висловили таку думку, порівняно з 40% у серпні.

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