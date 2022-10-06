Окупанти оголосили "канікули" у школах Херсонщини та пропонують відправити дітей в Крим, - Хлань

Напередодні деокупації рашисти хочуть взяти дітей у заручники під виглядом оздоровлення на канікулах.

Про це повідомив у Facebook депутат облради Сергій Хлань, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація області оголосила про канікули у школах Херсонщини — з 6 по 21 жовтня (нібито через прохання батьків, насправді у зв’язку з контрнаступом ЗСУ). В цей період окупанти запрошують дітей поїхати в анексований Крим на оздоровлення", - повідомив Хлань.

Депутат облради нагадав, що подібні "благодійні ініціативи" були на окупованій Харківщині. Напередодні контрнаступу ЗСУ рашисти вмовили 13 українських сімей відправити дітей до літніх дитячих таборів нібито щоб захистити від куль. Дітей у родини так і не повернули.

"Схоже таку хитрість росіяни планують і у нас, на Херсонщині. Батьки, рашисти не хочуть оздоровлювати українських дітей, це — провокації. Дітей хочуть взяти у заручники, викрасти, переселити. За подібні дії російська федерація понесе відповідальність, але ви маєте зробити все, щоб захистити своїх дітей, а отже тримати їх якомога далі від рашистів", - наголосив Хлань.

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