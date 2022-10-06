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Затримано псевдоголову села на Херсонщині, який "здавав" окупантам проукраїнських активістів, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборант

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Бериславського району, який в тимчасово окупованому селі добровільно погодився на співпрацю з представниками РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграм-каналі повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За даними слідства, у березні 2022 року він був проголошений так званим "головою села". На псевдопосаді чоловік активно допомагав представникам країни-агресора, організовував агітаційні заходи та зустрічі з місцевими жителями, налагодив поширення серед населення пропагандистської газети окупантів. Сприяв російським окупаційним військам у пошуку проукраїнських громадських активістів, а також представників бізнесу з метою їх пограбування", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

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Автор: Анастасія Потіха
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Навіщо цих уй.бків затримувати . Вивели за сарай - куля в лоб і до побачення . .
Розповідали мені одні люди з Куп'янська , бачили як наші , коли зайшли в місто , впіймали там якогось колаборанта - з поліцейських , що здав кацапам родини військових ЗСУ , атовців і проукраїнських активістів . Так його розстріляли прямо на місці , без зайвого клопоту .
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06.10.2022 12:32 Відповісти
Сейчас в Харьков возвращаются беженцы. Довольно много ваты. Один вчера на остановке верещал, что " бендеры" разбили его дом. Женщины пенсионного возраста ему от души наваляли. Разбили хлебало, порвали куртку. Даже вмешиваться не пришлось
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06.10.2022 12:38 Відповісти
Да скільки ж можна пики злочинців закривати???????
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06.10.2022 17:27 Відповісти
 
 