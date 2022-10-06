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Збито два ворожі дрони "Shahed-136" та один "Mohajer-6" на Миколаївщині, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,дрон

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"06 жовтня, в проміжок часу з 09.00 до 11.30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 9 безпілотників-камікадзе "Shahed-136" знищено на Півдні, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+5
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼
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06.10.2022 12:19
+4
Я "не проти" Ефективність перших "петронелл" та "аркебуз" теж була нижчою навіть від дії прямого англійського лука (про арбалети я вже й не кажу) Однак, в кінці кінців, ми перейшли на вогнепальну зброю І рано чи пізно ми перейдемо на війни між операторами безпілотної зброї
Я просто вказав на те, що з часом британські зенітчики та пілоти навчилися збивать Фау-1 Ну то й ми навчимося бороться з цими "чудесами мусульманської техніки" Можливо, навіть скористаємося аеростатними завісами, повернувшись до архаїки ППО Однак, мені здається, що ця "навала" скоро закінчиться - надто поставки ненадійні А ще коли американці "перекриють кисень" з поставками електроніки - то скоро буде те саме, що і з " смеющимися "Искандерами"
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06.10.2022 12:41
+4
Дякуємо.
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06.10.2022 12:42
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06.10.2022 12:19 Відповісти
Судячи з усього - у цих дронів ефективність набагато нижча навіть ніж у перших німецьких Фау-1
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06.10.2022 12:22 Відповісти
При всьому, доволі неприємна штука, навіть з непоганим захистом від перешкод. А ще й ціна в районі $20000 робить не критичною втрату.
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06.10.2022 12:29 Відповісти
Я "не проти" Ефективність перших "петронелл" та "аркебуз" теж була нижчою навіть від дії прямого англійського лука (про арбалети я вже й не кажу) Однак, в кінці кінців, ми перейшли на вогнепальну зброю І рано чи пізно ми перейдемо на війни між операторами безпілотної зброї
Я просто вказав на те, що з часом британські зенітчики та пілоти навчилися збивать Фау-1 Ну то й ми навчимося бороться з цими "чудесами мусульманської техніки" Можливо, навіть скористаємося аеростатними завісами, повернувшись до архаїки ППО Однак, мені здається, що ця "навала" скоро закінчиться - надто поставки ненадійні А ще коли американці "перекриють кисень" з поставками електроніки - то скоро буде те саме, що і з " смеющимися "Искандерами"
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06.10.2022 12:41 Відповісти
Також сподіваюся, і так має бути згідно наявної інформації, що їх кількість обмежена. Та краще щоб вони взагалі не з'являлися
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06.10.2022 13:04 Відповісти
В цене вы явно нолик пропустили. Откуда информация? За 20 тыс. доларов сейчас БПЛА с радиусом в 50 км не купишь.
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06.10.2022 14:50 Відповісти
В статті про ці БПЛА. Там немає супер дорогої оптики через санкції і т.п., а більшість взагалі без оптики. І взагалі, це не БЛА, а баражуючий боеприпас))
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06.10.2022 16:38 Відповісти
Не знаю, какую статью вы читали, но "Рredator", с которого собственно и скопированы иранские Shahed, стоит порядка 4 миллионов долларов. Даже если упростить в 20 раз, на 20 тысяч никак не выйдешь. А там таки есть блоки навигации и обмена данными, и даже простая камера будет стоить тысяч 5 баксов. Стоимость Свитчблейда 300 под 60 тыс., 600-го под сотку. Так это с радиусом в 40 км.
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06.10.2022 19:27 Відповісти
Стоимость польского Вармейта с радиусом в 10 км в ценах 2016-го составляла 12 тыс. дол.
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06.10.2022 19:32 Відповісти
Shared-136 це не ударний бпла. А дрон-камікадзе, баражуючий *********.
щодо вартості:

«Дрони-камікадзе Shahed 136, які зараз найактивніше використовує Росія, можуть бути дуже дешевими, адже вони близькі за своїми характеристиками до китайських комерційних дронів. Наприклад, таких, які були використані українською стороною для удару по нафтобазі в Ростові. Тоді найімовірніше було використано китайський безпілотник Mugin-5 PRO, вартість якого складає від $10 000.

«Іранські безпілотники не такі вже й дорогі, враховуючи, що вони містять комерційні компоненти. Українська оцінка Shahed-136 приблизно в $20 000 звучить правильно. Вони можуть бути ефективними, оскільки можуть бути використані і для ударів по військових цілях, а також як психологічна зброя, коли атакують Одесу та Білу Церкву, які знаходяться далеко від лінії бойових дій», - пояснює Forbes Україна радник Центру стратегії, політики, планів і програм CNA, науковий співробітник Центру нової американської безпеки, Семюель Бендетт
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06.10.2022 20:13 Відповісти
Ну может и так. Не буду спорить.
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06.10.2022 20:52 Відповісти
Якщо вони вже перейшли на іранський металобрухт, значить ракети закінчуються?
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06.10.2022 12:25 Відповісти
...нажаль, ще ні, але БПЛА дозволяють значно економити
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06.10.2022 12:45 Відповісти
Білу Церкву просто про..бали
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06.10.2022 12:40 Відповісти
просто ми не всесильні, а вони підступні...заїшли з води, вздовж бугського лимана, не треба тут Арестовіча копіювати
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06.10.2022 12:52 Відповісти
Щось мені це нагадало різні повідомлення в перші місяці війни - Підло, вночі, коли наші військові мирно спали у казармі-. Враження начебто це гра в дитсадку і мають бути правила. Але це війна. Справжня. На смерть.
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06.10.2022 13:18 Відповісти
да південь показує приклад як треба знищувати дрони
молодці!!
Слава ЗСУ!!
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06.10.2022 14:27 Відповісти
Дякуємо.
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06.10.2022 12:42 Відповісти
І транскрибуйте, нарешті, "оригінальні" назви скопійованих дронів - "шахід-136" та "мухаджир"...
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06.10.2022 13:40 Відповісти
Шахид в мохере.
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06.10.2022 13:43 Відповісти
 
 