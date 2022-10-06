Збито два ворожі дрони "Shahed-136" та один "Mohajer-6" на Миколаївщині, - Повітряні сили

Ворог продовжує атакувати Україну безпілотниками іранського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.

"06 жовтня, в проміжок часу з 09.00 до 11.30, на підльоті з моря до Миколаївщини, силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь" ліквідовано два ворожих дрони-камікадзе "Shahed-136" та один ударний безпілотник "Mohajer-6", - йдеться у повідомленні.

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