САП повідомила главі НБУ Шевченку про підозру - справа про розкрадання 200 млн посадовцями "Укргазбанку"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру поки ще голові Національного банку України Кирилу Шевченку, якого майже звільнили, у справі про протиправну діяльність службових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

"НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ "Укргазбанк", яка упродовж 2014-2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. П'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів "Укргазбанку" та у службовому підробленні", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.

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Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.

Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.

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Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому "Укргазбанку". Однак, за час її існування (з листопаду 2014 по березень 2020 рр.) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 млн грн.

Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.

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