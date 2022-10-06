САП повідомила главі НБУ Шевченку про підозру - справа про розкрадання 200 млн посадовцями "Укргазбанку"
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру поки ще голові Національного банку України Кирилу Шевченку, якого майже звільнили, у справі про протиправну діяльність службових осіб державного АБ "Укргазбанк", яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національне антикорупційне бюро України.
"НАБУ та САП викрили організовану групу на чолі з колишнім головою правління ПАТ АБ "Укргазбанк", яка упродовж 2014-2019 рр. незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. П'яти учасникам цієї групи повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів "Укргазбанку" та у службовому підробленні", - йдеться в повідомленні.
Слідство встановило, що посадовці "Укргазбанку" у листопаді 2014 році запровадили схему виведення коштів із держбанку через сплату послуг псевдопосередникам нібито за залучення коштів великого бізнесу та державних установ і підприємств.
Насправді ж посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в державному "Укргазбанку" на депозити за власною ініціативою або ж згідно з порядком, запровадженим для держсектору Кабміном. Натомість держбанк, на підставі фіктивних актів виконаних робіт, справно сплачував псевдопосередникам за послуги, які ті ніколи не надавали, та про яких більшість клієнтів банку навіть не знала.
Псевдопосередниками ж виявилися фізичні особи-підприємці, самозайняті та юридичні особи. Більшість із них зареєстрували виключно для участі у наведеній схемі: після отримання коштів ці суб’єкти припиняли свою діяльність, і не здійснювали іншої активності, крім зазначеної у фіктивних актах виконання послуг.
Наведену схему залучення коштів не використовував жоден із решти державних банків в Україні. А після активізації слідчих дій із боку НАБУ та САП її прикрили й в самому "Укргазбанку". Однак, за час її існування (з листопаду 2014 по березень 2020 рр.) держустанова здійснила понад тисячу перерахувань на адресу 52 псевдопосередників, витративши на це, як вважає слідство, незаконно понад 206 млн грн.
Організатором схеми НАБУ та САП вважають першого заступника голови правління "Укргазбанку", який невдовзі його очолив за рішенням уряду. Він ініціював зміну внутрішніх документів для легітимізації схеми, усував перешкоди для вчинення злочину через використання владних повноважень, затверджував умови співпраці з посередниками та здійснював контроль за виплатами.
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И никто цього не бачив
Примерно в эти же года коломойский выводит бабло с привата, потом порошенко едит к гонтаревой.
Если кратко. Нас **.т а мы мужаем.
Там сплошная коррупция, от президента это не зависит. Нужно только внешнее управление. Нету чистых чиновников. Они никто детектор по нормальному не пройдут
А когда будет справа про самого крупного розкрадача, про Беню?
Вот только тогда я поверю в САП и НАБУ
Захисники України життя кладуть за Україну, а у цей же час привладні гниди заробляють на горі України!!
Стефанчук-Зеленський, це мабуть «непоодинокі» випадки «заробляння» млн грн, у той час, як Украінці, хто скільки може, збирають по п'ять грн на НЕОБХІДНУ допомогу Збройним Силам!!
Це уже повний «ПАТРОНАТ» СТЕФАНЧУКА-ЗЕЛЕНСЬКОГО!!!!
Тому і керують Комітететами у ВРУ ригоАНАЛи, з мовчазної згоди ОПУ!!
Тільки Суд Лінча не дасть «потіхамувлєс» злити ворогів України!!!
Ось тому, ми ще і не в НАТО!!! Одна рука влади заяву в НАТО пише, а інша млн грн крисячить під час війни!!
Прийшов час взяти владу в державі нашій армії ! Усякий пиз..іж про якусь хунту , чи ще щось , вже не на часі !!! Йде страшна війна за існування України . І ми дуже чітко бачимо хто за ЖИТТЯ І СВОБОДУ УКРАЇНИ !!! а хто сидить у зеленій плісняві і з останніх сил преться , щоб нашу боротьбу , боротьбу тих хто загинув у цій страшенній війні на полі бою , хто загинув під страшними муками у мирних українських містах , запхати назад у пекло чорноти і нелюдяності кацапні ! Люди ! Українці ! СХАМЕНІТЬСЯ !!! ЦЕ ОСТАННІЙ ШАНС ДЛЯ НАШОГО ЖИТТЯ !!!
ЦИХ ТВАРИН , ЩО ПРИ ВЛАДІ ПОТРІБНО ЗНИЩИТИ !!! НЕ СКИНУТИ ! А ЗНИЩИТИ !!!