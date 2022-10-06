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Угорщина (1334) війна (56641) Греція (351) Кіпр (110) санкції (6858) Євросоюз (7058) Мальта (65) Йозвяк (138)

Окрім Угорщини, восьмий пакет санкцій проти РФ блокували Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція, - журналіст Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Декілька країн Європейського союзу, окрім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомив у твіттері журналіст Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти РФ звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться про Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.

"Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі", - підкреслив журналіст.

Також читайте: Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
шото ********* все больше
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06.10.2022 12:31
+17
Антверпен, крупнейший перевалочный хаб для бриллиантов, и рашка - один из крупнейших поставщиков. Нафиг пёрсонал, жаст бызныс.
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06.10.2022 12:37
+16
Ну с Кипром все понятно. Там правят террористы и контрабандисты со всего мира. Нам вообще нужно с Кипром заблокировать все банковские и денежные переводы. Но Бельгия?
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06.10.2022 12:36
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шото ********* все больше
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06.10.2022 12:31 Відповісти
Я учора продивилася інформацію про новий пакет на німецькому каналі. Україна трохи хибно коментує санкції і ії проходження,жаль
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06.10.2022 12:36 Відповісти
МОЖНА БУЛО І НЕ ДИВИТИСЯ.
І ТАК ВІДОМО ЩО ТАМ КАЗАЛИ.
ТАМ СКАЗАНО БУЛО - БЕЛЬГІЯ, МАЛЬТА, КІПР, ГРЕЦІЯ НУ І ЗВІСНО Ж МУДЬЯРИ НЕ 3.14ДАРАСИ !!!
І НАВІТЬ НЕ КОНДОМИ ВИКОРИСТАНІ )(УЙЛОМ.
ТО ПРОСТО ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ В ДІЇ.
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06.10.2022 12:48 Відповісти
пояніть що маєте на увазі, хибно в який бік? Звісно пропаганда подоляківська чесно не скаже
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06.10.2022 12:49 Відповісти
А вона так, аби ляпнути, ну тіпа смотріт заграніШноє тєлєвідєніє в АригіаналЄ
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06.10.2022 12:55 Відповісти
Це так,пiсля сьогоднiшньоi заяви ОПЕК про скорочення видобутку нафты,противникiв санкцii буде бiльше.
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06.10.2022 13:23 Відповісти
Бельгія ?!!! Фламанці-сепарасти мутять. Фламанці - голландсьа складова Бельгії.
Й*баний сепаратизм !
Європа ! Вам ще пітух не клюнув !
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06.10.2022 12:53 Відповісти
шапіто **..че, а не санкції
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06.10.2022 12:34 Відповісти
Розброд і шатаніє .
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06.10.2022 12:35 Відповісти
"** твою мать!" - сказал поручик Ржевский и грязно выругался (с)
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06.10.2022 12:35 Відповісти
Ну с Кипром все понятно. Там правят террористы и контрабандисты со всего мира. Нам вообще нужно с Кипром заблокировать все банковские и денежные переводы. Но Бельгия?
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06.10.2022 12:36 Відповісти
Антверпен, крупнейший перевалочный хаб для бриллиантов, и рашка - один из крупнейших поставщиков. Нафиг пёрсонал, жаст бызныс.
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06.10.2022 12:37 Відповісти
Поетому рашку нужно развалить и отрезать у нее все от нефти и газа до алмазной добычи чтобы у рашистов небыло чем скупать по всему миру политиков
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06.10.2022 12:45 Відповісти
це ми нещодавно глузували з рашкінських фантомних фобій, буцімто колективний Захід мріє та бажає забрати у них їх палєзниє іскапаємиє.

а ось і ви.
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06.10.2022 12:56 Відповісти
Nikolay Ivankov 071fa753

З Бельгією зрозуміло, вони ще раніше носом крутили на тему бриліків з паРашки,
з Грецією та Кіпром теж зрозуміло.
А от яким боком тут Мальта щось мені не зрозуміло...
Може у Вас є думки?
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06.10.2022 19:34 Відповісти
Вот честно - не знаю. Но говорят здесь на сайте - много русских, потому что оффшор.
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06.10.2022 19:49 Відповісти
Nikolay Ivankov 071fa753

Дякую за швидку відповідь.
От і я все не можу ніяк зрозуміти.
Трошки порив мережу, не така вже Мальта і офшорна країна, порівняно з провідними офшорами світу, наприклад, тим же Кіпром.
Расєянци є, але в % відношені до населення значно меньше, ніж в тій же Німеччині, Кіпрі...

Добре, поживимо - побачимо, як ситтуація буде розвиватися, може пізніше стане зрозуміло звідкіля ноги ростуть.
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06.10.2022 22:32 Відповісти
Бельгія відома своєю надзвичайно фашистською расовою дискримінацією та експлуатацією негрів в своїх африканських колоніях. Те що ці "цивілізовані європейці" творили там далеко виходить за межі людяності... В історії ніхто і ніколи, навіть азіати!, не доходив до такої жорстокості. І жоден бельгійський фашист (расист) ніколи не був засуджений за злочини скоєні на грунті расизму... Якби проти нас воювали раціональні бельгійці то "освенціми" здавалися б дитячими садочками...
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06.10.2022 12:43 Відповісти
Ви праві. Тут є цікавий нюанс. В Бельгії нема національності Бельгієць. Там є Фламанці (тобто ті самі що і в Голандії), і є Валлони (французи або ті ж франкомовні і окатоличені фламанці).
Так само як і нема нації Західноукраїнців. Хоча була така країна як ЗУНР в якій жили такі ж українці як в УНР і поляки як в Польщі
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06.10.2022 13:01 Відповісти
А як ти знаєш що немає західноукраїнців?
Я є однією із них....
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06.10.2022 13:24 Відповісти
Неправда,в Бельгіі є національність Бельгіець
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06.10.2022 15:17 Відповісти
громадянство "бельгієць" А націоналність - фламандець, або валонець.
Такого окремого поняття як "національність" (nationality) в ЄС нема, Nationality - означає в них громадянство"; а національність (походження) для них є несутттєвим, і не педалюється.
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06.10.2022 17:50 Відповісти
Так, але були нюанси)). Колонія, наскільки я пам'ятаю, була тільки одна - Конго(Кіншаса). І належало воно (Конго) не країні Бельгії а персонально тодішнему бельгійскому королю, достатньо нікчемній та жадібній людині. Це завдяки його особистим настановам проводили таку політику...ну а потім вже по інерції))
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06.10.2022 22:03 Відповісти
Кіпр не заслуговує на українських туристів... Хто має можливість туди їхати, не їдьте!!!
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06.10.2022 16:40 Відповісти
ну я не здивований шо всякі карлики нашпиговані ватою і бомжатська греція таке зробило, а ось за Бельгію здивований
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06.10.2022 12:36 Відповісти
Всі країни як на підбір. Кацапів там ******* за гроші.
Бельгія, щось не в темі. *****.
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06.10.2022 12:36 Відповісти
Колян,допис по наказу, як і пропаганда. Це рашку уже кинули усі хто може, а Україна і Європа разом.
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06.10.2022 12:40 Відповісти
Мальта така російська, що там мальтійців майже немає! Ми там були восени 2014 - жах!
Сам острів чарівний - красиво та цікаво. Але росіян, як у якомусь Сочі. Там є навіть російський ліцей, де все викладають російською мовою! Я дуже дивувалась: навіщо відправляти дітей вчитися в іншу (англомовну!) країну, якщо там російські вчители викладають російською по російській програмі?! Дивина!
Ну і путінолюбів там, як собак.
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06.10.2022 12:58 Відповісти
ЄС це політичний трупак, якщо рішення більшості може блокувати меншість це тупиковий шлях розвитку.... Великобританія це зрозуміла, для всіх інших це лише питання часу.
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06.10.2022 12:39 Відповісти
Великій Британії було що втрачати з ЄС. Нам, українцям є що набувати у тому ж ЄС... Поки що. А там - собі подумаємо...
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06.10.2022 13:18 Відповісти
Безвізовий режим і зона вільної торгівлі без жодних мит і квот по суті більше від ЄС нам нічого не потрібно.
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06.10.2022 13:58 Відповісти
Нам треба дубинка, яка змушує реформи робити, а звт то вже побічне
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06.10.2022 15:33 Відповісти
Визвуть на коврик, розкажуть про обмеження фінансування і будуть голосувати і за наступні санкції - хіба вже вперше така історія. Зате вспливає російське лоббі, яким потім займаються відповідні органи.
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06.10.2022 12:40 Відповісти
Для всех, кто недоумевает по поводу Бельгии:

https://defence-line.org/2022/09/iz-dalnix-stranstvij-vozvratyas-antverpen-chast-1/

Санкции не распространились на российского поставщика алмазов "алроса".
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06.10.2022 12:40 Відповісти
Зайве підтвердження, що кожен діє в першу чергу у власних інтересах.
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06.10.2022 12:42 Відповісти
Сук. .
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06.10.2022 12:43 Відповісти
Так восьмий пакет заблокували чи ухвалили . .? Не зрозуміло . А як же тоді це - Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3371865
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06.10.2022 12:44 Відповісти
Ухвалили, але алмази не увійшли.
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06.10.2022 12:59 Відповісти
Бельгия белены объелась?
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06.10.2022 12:48 Відповісти
Алмазів.
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Вот поэтому у меня скептические взгляды на так называемую *цивилизованную* и законопослушную Европу. За бабки они и мать свою продадут рашистам.
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06.10.2022 12:48 Відповісти
Тут главное - не очаровываться Европой, а взять у неё всё лучшее, что поможет Украине в её развитии. Помня, что в политике друзей нет, а есть лишь ситуативные союзники и партнёры...
Со временем Украина всё равно займёт свою нишу в экономике Европы и её политической жизни, главное - быть более нахрапистыми. Своей 3,14здюлиной параше Украина уже показала Европе ху из ху.
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06.10.2022 13:16 Відповісти
Кіпр- там повно мокшів ще до війни було.
Греція - повно вати з українськими паспортами (косять під біженців).
Бельгія - в її області Валлонія, повно французів а вони здавна ******* мокшів.
Мальта - посуті це англомовні італійці, і стара офшорна зона така ж як і Кіпр з Чорногорією, повна кацапні- теж зрозуміло
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06.10.2022 12:55 Відповісти
В Бельгии в первую очередь любят не русских, а российские алмазы, и делают это не франкоязычные валлоны, а говорящие по-голландски антверпенские банкиры. На мальте - свой язык, мальтийский - семитский с сильным влиянием арабского. Кстати, несколько недель при павле была в подданстве российской империи. Впрочем, как и остров, емнип, Кауаи на Гавайях.
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06.10.2022 13:01 Відповісти
Англомовні італійці?

Ви були на Мальті?
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06.10.2022 13:41 Відповісти
Мрази не понимают, что хата с краю уже не катит. Можем вообще сдаться и вступить в армию мордора. Как потом бельгийцы будут себя чувствовать?
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06.10.2022 12:56 Відповісти
Мордор туда не пойдёт. Сидела нужно газ кому то продавать и рубли конвертировать. Самим себе продавать что ли?
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06.10.2022 13:19 Відповісти
Уволить послів України в ціх країнах і всіх працівників посольств
ВОНИ там не працюють , а відпочивають
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06.10.2022 13:11 Відповісти
Покажіть їм сьогодні новини із Запоріжжя.
Нехай пояснять свої дії.
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06.10.2022 13:33 Відповісти
Лайнодержави на боці неонацисткої росії.
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06.10.2022 13:38 Відповісти
Список будет увеличиваться если зеля будет продолжать на**вать 3апад принимая помощь как демократическая страна и при этом нагло строя диктатуру .. И это не так сложно увидеть всем кто не слепой.. потому список нежелающих "шитися у дурні" неотвратимо будет увеличиваться... И крошить батон надо не на отка3ников а на того кто им ссыт в глаза и говорит что это дождь..
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06.10.2022 13:53 Відповісти
Петро Порошенко: "Восьмий пакет санкцій з боку Євросоюзу - це вірний крок у напрямку послідовного та системного послаблення військової машини путінського режиму та протидії його агресивній політиці проти України та всього демократичного світу. Проте, цього все ще недостатньо для нашої спільної Перемоги.
Необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго російської федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація росії та глобальна антипутінська коаліція.
Разом переможемо!"
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06.10.2022 17:52 Відповісти
 
 