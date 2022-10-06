Окрім Угорщини, восьмий пакет санкцій проти РФ блокували Кіпр, Мальта, Бельгія та Греція, - журналіст Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Декілька країн Європейського союзу, окрім Угорщини, блокували восьмий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомив у твіттері журналіст Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що зазвичай у блокуванні нових санкцій проти РФ звинувачують Угорщину. Проте цього разу на її бік стали декілька інших країн. За його словами, йдеться про Кіпр, Мальту, Бельгію та Грецію.
"Будапешт справді вчиться у кращих у Брюсселі", - підкреслив журналіст.
Топ коментарі
+22 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар06.10.2022 12:31
+17 Nikolay Ivankov 071fa753
показати весь коментар06.10.2022 12:37
+16 Valter Valter
показати весь коментар06.10.2022 12:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
І ТАК ВІДОМО ЩО ТАМ КАЗАЛИ.
ТАМ СКАЗАНО БУЛО - БЕЛЬГІЯ, МАЛЬТА, КІПР, ГРЕЦІЯ НУ І ЗВІСНО Ж МУДЬЯРИ НЕ 3.14ДАРАСИ !!!
І НАВІТЬ НЕ КОНДОМИ ВИКОРИСТАНІ )(УЙЛОМ.
ТО ПРОСТО ЄВРОПЕЙСЬКІ ДЕМОКРАТИЧНІ ЦІННОСТІ В ДІЇ.
Й*баний сепаратизм !
Європа ! Вам ще пітух не клюнув !
а ось і ви.
З Бельгією зрозуміло, вони ще раніше носом крутили на тему бриліків з паРашки,
з Грецією та Кіпром теж зрозуміло.
А от яким боком тут Мальта щось мені не зрозуміло...
Може у Вас є думки?
Дякую за швидку відповідь.
От і я все не можу ніяк зрозуміти.
Трошки порив мережу, не така вже Мальта і офшорна країна, порівняно з провідними офшорами світу, наприклад, тим же Кіпром.
Расєянци є, але в % відношені до населення значно меньше, ніж в тій же Німеччині, Кіпрі...
Добре, поживимо - побачимо, як ситтуація буде розвиватися, може пізніше стане зрозуміло звідкіля ноги ростуть.
Так само як і нема нації Західноукраїнців. Хоча була така країна як ЗУНР в якій жили такі ж українці як в УНР і поляки як в Польщі
Я є однією із них....
Такого окремого поняття як "національність" (nationality) в ЄС нема, Nationality - означає в них громадянство"; а національність (походження) для них є несутттєвим, і не педалюється.
Бельгія, щось не в темі. *****.
Сам острів чарівний - красиво та цікаво. Але росіян, як у якомусь Сочі. Там є навіть російський ліцей, де все викладають російською мовою! Я дуже дивувалась: навіщо відправляти дітей вчитися в іншу (англомовну!) країну, якщо там російські вчители викладають російською по російській програмі?! Дивина!
Ну і путінолюбів там, як собак.
https://defence-line.org/2022/09/iz-dalnix-stranstvij-vozvratyas-antverpen-chast-1/
Санкции не распространились на российского поставщика алмазов "алроса".
Со временем Украина всё равно займёт свою нишу в экономике Европы и её политической жизни, главное - быть более нахрапистыми. Своей 3,14здюлиной параше Украина уже показала Европе ху из ху.
Греція - повно вати з українськими паспортами (косять під біженців).
Бельгія - в її області Валлонія, повно французів а вони здавна ******* мокшів.
Мальта - посуті це англомовні італійці, і стара офшорна зона така ж як і Кіпр з Чорногорією, повна кацапні- теж зрозуміло
Ви були на Мальті?
ВОНИ там не працюють , а відпочивають
Нехай пояснять свої дії.
Необхідні рішучі та потужні санкції для повного енергетичного ембарго російської федерації, включно з нафтою, газом та ядерною енергією. Треба позбавляти агресора можливостей міжнародної торгівлі та остаточно відрізати російський банківський сектор від світової фінансової системи. Потрібні депутінізація росії та глобальна антипутінська коаліція.
Разом переможемо!"