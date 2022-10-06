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вибух (3757) війна (56641) Київська область (3133) сапер (118)

На Київщині навчання саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сапери

Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що у деяких телеграм-каналах наразі повідомляють про вибух. 

Автор: Ірина Дашківська
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Патрон будет читать лекцию?
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06.10.2022 12:49 Відповісти
Ага.. что-то увалило пол часа назад...наверное надо пораньше предупреждать, а не постфактум высаживать.
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06.10.2022 12:49 Відповісти
Ну никуясе учения. Чуть окна не повылетали
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06.10.2022 12:50 Відповісти
їбануло та їбануло пів Київа обісрались
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06.10.2022 12:58 Відповісти
 
 