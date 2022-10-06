936 4
На Київщині навчання саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.
"У межах запланованих заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!", - йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що у деяких телеграм-каналах наразі повідомляють про вибух.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Urs
показати весь коментар06.10.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 0
Колян Коляныч
показати весь коментар06.10.2022 12:49 Відповісти Мені подобається 1
Valter Valter
показати весь коментар06.10.2022 12:50 Відповісти Мені подобається 0
патріот петра
показати весь коментар06.10.2022 12:58 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...