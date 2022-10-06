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війна (56641) Херсонщина (4283) Гуменюк (679) деокупація (927)

Понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів. Ми просуваємось далі, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,область,херсонська

На сьогодні Збройні сили України звільнили вже понад 400 кв. км територій Херсонської області і просуваються далі.

Про це під час брифінгу на тему "Оперативна ситуація на півдні України" поінформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання, чи можна говорити про успіхи ЗСУ на певних напрямках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Так, у нас успіхи досить переконливі. Напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі", - зазначила Гуменюк.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Слава Україні, врешті решт йде мир на Україну.
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06.10.2022 13:17
+16
Касабам звіздець.
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06.10.2022 13:19
+16
Допомагай та оберігай вас Господ і Матінка Богородиця, ріднесенькі
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06.10.2022 13:25
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Слава Україні, врешті решт йде мир на Україну.
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06.10.2022 13:17 Відповісти
Касабам звіздець.
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06.10.2022 13:19 Відповісти
Темп просто необходимо ускорить.. но чтобы Наши Герои были целы и невредимы.... Слава химарсам.
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06.10.2022 13:23 Відповісти
Легко сказати, вони й так на максимумі
https://www.youtube.com/watch?v=ipXGRjjoyDw&list=LL&index=2
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06.10.2022 13:28 Відповісти
Це побажання і слова до Господа..
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06.10.2022 13:32 Відповісти
Притча об ускорении темпа не катит. ЗСУ сами знают какой темп и когда. Иди сам попробуй как это, у меня например именно там родной племянник погиб.
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06.10.2022 13:31 Відповісти
ускорение темпа - только ценой жизней тех, кто атакует. других вариантов нет.
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06.10.2022 13:36 Відповісти
И быть не может..
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06.10.2022 13:47 Відповісти
Допомагай та оберігай вас Господ і Матінка Богородиця, ріднесенькі
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06.10.2022 13:25 Відповісти
про що ви дізналися,вороги доречі теж порозумнішали,навіть диркін заткнувся.
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06.10.2022 13:29 Відповісти
А что ещё вы читаете на вражеских пабликах?
ВСУ побеждают превосходящего по численности и огневой мощи врага. Значит ВСУ делают всё правильно.
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06.10.2022 13:41 Відповісти
Еще совести хватает открывать гнилую пасть на военных. Иди кацапским гусям шеи крути, катюша.
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06.10.2022 13:45 Відповісти
закрой свою пасть Катьюша...
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06.10.2022 14:24 Відповісти
Качается вагон стучат колеса глухо
так хочется сойти, но остановок нет
стартует в небеса, оставив след ракета
и это для *****, в один конец билет
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06.10.2022 13:35 Відповісти
У кого-то проблемы с арифметикой - либо у deepstatemap, либо у мадам Гуменюк. Deepstatemap показывает освобождены на Херсонщине 1060 кв.км со 2 октября.
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06.10.2022 13:48 Відповісти
возможно считают от разных позиций.
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06.10.2022 13:50 Відповісти
Ну так просто скромна та Гуменюк.
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06.10.2022 16:53 Відповісти
Это очень немного, к сожалению. Всего 1,5% территории области. Но надеемся, что будет много больше.
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06.10.2022 13:49 Відповісти
Найвеличніша армія світу
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.

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06.10.2022 13:57 Відповісти
Бульдозер, ***
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06.10.2022 14:02 Відповісти
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06.10.2022 15:15 Відповісти
кто то ******* и ****** за 3 дня почти весь юг окупировали а кто то свои жизни теряет!
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06.10.2022 16:31 Відповісти
У каждого "кто-то" есть конкретные фамилии. И сейчас они при власти.
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06.10.2022 17:24 Відповісти
І ввечері щеневтік оманський прогундосить переможні реляції. Тільки в нас на Волині почастішали поховання Героїв.Ось така плата за пройоби і сліпоту квпрталу зечмонь.
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06.10.2022 17:00 Відповісти
Нужно быстрее освобождать, пока они не окопались там.
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06.10.2022 17:03 Відповісти
400кв км это квадрат со стороной 20км, довольно не хило.
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06.10.2022 17:19 Відповісти
 
 