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Понад 400 кв. км Херсонщини звільнено від окупантів. Ми просуваємось далі, - ОК "Південь"
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На сьогодні Збройні сили України звільнили вже понад 400 кв. км територій Херсонської області і просуваються далі.
Про це під час брифінгу на тему "Оперативна ситуація на півдні України" поінформувала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, відповідаючи на питання, чи можна говорити про успіхи ЗСУ на певних напрямках, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Так, у нас успіхи досить переконливі. Напрямки ми не називаємо, але вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі", - зазначила Гуменюк.
Топ коментарі
+16 Arsen Kirillov
показати весь коментар06.10.2022 13:17
+16 Игорь Матвеев c53f3f32
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+16 Чайка Київ
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https://www.youtube.com/watch?v=ipXGRjjoyDw&list=LL&index=2
ВСУ побеждают превосходящего по численности и огневой мощи врага. Значит ВСУ делают всё правильно.
так хочется сойти, но остановок нет
стартует в небеса, оставив след ракета
и это для *****, в один конец билет
могла б перетворити Америку на ядерний попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині.