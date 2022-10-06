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"Танкісти палять москалів", - ексклюзивне відео про роботу Героя України, танкіста Сергія Пономаренка. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перемога над Росією у війні, що триває, повинна бути повною і остаточною. В іншому випадку, вона з часом відновиться.

Таку думку у новому відео проєкту "Український свідок" висловив Герой України, заступник командира танкового батальону ЗСУ Сергій Пономаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо закінчити війну сьогодні, то ми її не закриємо, а передамо своїм дітям чи онукам. Адже спіраль історії постійно повертає нас на коло війни з Росією. Потрібна не швидка, а повна перемога. Російська держава перестане існувати - і зникне загроза не тільки для України, але й для всього світу", - переконує Пономаренко.

Коментуючи поточні події на фронті і постійні обстріли Росією цивільної інфраструктури і мирного населення, танкіст підкреслює, - противник намагається зламати населення України.

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"Але росіяни ніяк не можуть зрозуміти одне: кожен такий обстріл не ламає, а навпаки згуртовує українців", - наголошує Пономаренко.

Як зазначається, підрозділ Сергія працює на Харківщині. За час роботи підрозділу у 2022 році знищено потад 15 ворожих танків, з нашого боку втрачено 3 одиниці техніки. Втрат серед особового складу - немає. Є один без вісти зниклий.

Автор: Ірина Дашківська
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Если экстраполировать, то у ВСУ было 7000 танков, а у орков тыща, но онинапале, а мы просто танчиками землю орале.(ВСУ напали на "всрф")
вот так было и при "нападении" Вермахта на орду.
никто так, кроме наверное Александра М., не мутил - враг тупо стоит и помеивается, солдиков тупо располагает на лежанках и даже без женщин и тут оп.... а уже надо портки держать и ..... не меч\автомат но памперс.
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06.10.2022 13:59 Відповісти
Ал. Македонского - тоже напал так шо сцарек посмеивался, перед тем как рассыпал золото, шоб боевики, ой, наемники Александра его не схватили. убежал, *****(Алекс Хавр там был и йо-кнул, а потом был вы... дат в плен)
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06.10.2022 14:02 Відповісти
Люди такого не скажуть. Якщо це Люди...
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06.10.2022 14:10 Відповісти
Говорили "бей фрицев" и это было нормально

Вполне понятно почему
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06.10.2022 14:22 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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06.10.2022 14:54 Відповісти
Оце розумна людина. Москалів, а не русні, про яку тупо пише дехто.
Русь це тільки Україна - була, є і буде. Невже тим хто про русню пише складно розуміти просте. Москалі, москальня, кацапня. Що їх не влаштовує.

А на рахунок передачі війни дітям, внукам, то в мене інше бачення. Путлер не захоче передавати комусь захоплення Києва (на яке він дуже розраховує і для нього це головне). А вік його вже підходить. В випадку зупинки війни вона знову розпочнеться максимум через 5 років.
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06.10.2022 19:02 Відповісти
Ой, ля-ля, ой, ля-ля, завтра палим москаля...
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06.10.2022 20:54 Відповісти
СКІЛЬКІ В УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ НАЦІЙ !?)
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06.10.2022 21:44 Відповісти
Дуже сподобалось відео. Водночас надихає і заспокоює. Працюють професіонали.
Слава Героям.
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07.10.2022 08:41 Відповісти
 
 