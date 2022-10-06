"Танкісти палять москалів", - ексклюзивне відео про роботу Героя України, танкіста Сергія Пономаренка. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Перемога над Росією у війні, що триває, повинна бути повною і остаточною. В іншому випадку, вона з часом відновиться.
Таку думку у новому відео проєкту "Український свідок" висловив Герой України, заступник командира танкового батальону ЗСУ Сергій Пономаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо закінчити війну сьогодні, то ми її не закриємо, а передамо своїм дітям чи онукам. Адже спіраль історії постійно повертає нас на коло війни з Росією. Потрібна не швидка, а повна перемога. Російська держава перестане існувати - і зникне загроза не тільки для України, але й для всього світу", - переконує Пономаренко.
Коментуючи поточні події на фронті і постійні обстріли Росією цивільної інфраструктури і мирного населення, танкіст підкреслює, - противник намагається зламати населення України.
"Але росіяни ніяк не можуть зрозуміти одне: кожен такий обстріл не ламає, а навпаки згуртовує українців", - наголошує Пономаренко.
Як зазначається, підрозділ Сергія працює на Харківщині. За час роботи підрозділу у 2022 році знищено потад 15 ворожих танків, з нашого боку втрачено 3 одиниці техніки. Втрат серед особового складу - немає. Є один без вісти зниклий.
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вот так было и при "нападении" Вермахта на орду.
никто так, кроме наверное Александра М., не мутил - враг тупо стоит и помеивается, солдиков тупо располагает на лежанках и даже без женщин и тут оп.... а уже надо портки держать и ..... не меч\автомат но памперс.
Вполне понятно почему
Русь це тільки Україна - була, є і буде. Невже тим хто про русню пише складно розуміти просте. Москалі, москальня, кацапня. Що їх не влаштовує.
А на рахунок передачі війни дітям, внукам, то в мене інше бачення. Путлер не захоче передавати комусь захоплення Києва (на яке він дуже розраховує і для нього це головне). А вік його вже підходить. В випадку зупинки війни вона знову розпочнеться максимум через 5 років.
Слава Героям.