Спікерка Ради Федерації Матвієнко пропонує парламенту України сісти за стіл переговорів: РФ "виступає за мирне врегулювання"

Спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала парламенти Росії та України до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Так, вона запросила парламент України сісти за стіл переговорів, наголосивши, що Росія нібито "виступає за мирне врегулювання кризи".

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