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Спікерка Ради Федерації Матвієнко пропонує парламенту України сісти за стіл переговорів: РФ "виступає за мирне врегулювання"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

матвієнко

Спікерка Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко закликала парламенти Росії та України до переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Так, вона запросила парламент України сісти за стіл переговорів, наголосивши, що Росія нібито "виступає за мирне врегулювання кризи".

Також дивіться: Спікер Ради Федерації РФ Матвієнко: "Ми навіть цвяхи самі не виробляємо". ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+113
пішли на ***!
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06.10.2022 13:59
+88
Видать сильных п*здюлей отхватывает "вторая армия мира".
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06.10.2022 13:59
+86
от смереки не уйдешь, шмоня
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06.10.2022 13:58
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Арифметика проста...по данным ЦРУ на 1 сентября 2021 года,вдоль границ Украины и в Белоруси замечены накапливаться под видом "Учений" танковые и десантные подразделения войск кремлевского Вермахта,по уточнённым данным около 200 000 тысяч...
Где они делись за прошедший год,если по факту объявлена МогилиZaция?ответ... Утилизированы ВСУ...другой причины просто нет...
Слава ЗСУ ♥️🖤🔱🔱🔱💙💛Слава Україні 👍✊💪🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇪🇺
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06.10.2022 14:33 Відповісти
Run,bitch,run!
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06.10.2022 14:33 Відповісти
Пішли на ***.
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06.10.2022 14:33 Відповісти
Врегулювання Кризи?
Якої кризи?
ВІЙНИ!!
Війни яку почала росія, а ти Валька родом із Дніпра ти проклята УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ!
Ти ганьба для України!

СЛАВА УКРАЇНІ!
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06.10.2022 14:33 Відповісти
Шепетівська *******. Господи, ну чому акушер витяг цю суку на світ. Нехай би сиділа там у мамки і не смерділа зараз, падлюка.
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06.10.2022 14:33 Відповісти
валька, а стаканы с собой приносить?
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06.10.2022 14:36 Відповісти
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06.10.2022 14:37 Відповісти
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06.10.2022 15:44 Відповісти
Валька, ни стакан, ни полстакана, не нальют, как ни старайся.
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06.10.2022 14:41 Відповісти
Вы вот тут посылаете эту шмару, а зеля, возможно, еще мечтает заглянуть ***** в глаз и увидеть там мир. Елдак не даст соврать..
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06.10.2022 14:42 Відповісти
Нельзя просто так *********** в глаза смотреть, он привык, чтобы ему лизали глаз.
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06.10.2022 14:49 Відповісти
От гнида, буй їй по пиці а не перемовини. Коли заберуться з Української землі, тоді і поговоримо але виключно про термін сплати репарацій.
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06.10.2022 14:42 Відповісти
Алкачка Валька , красные трусы , протрезвела и заговорила о мире

ну и шлёндра 🥵
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06.10.2022 14:44 Відповісти
Позиция Киева по данному вопросу известна - полный вывод росс.войск с территории Украины, включая Крым и Донбасс.
Позиция Москвы - раком.
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06.10.2022 14:44 Відповісти
І це вона заявила після обстрілів іі Шепетівки!? А якщо ні,то що, знову будеш бомбити??
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06.10.2022 14:45 Відповісти
Действия не совпадают со словами. Действия этой дамы это одобрения войны. Она повязана нашей кровью.
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06.10.2022 14:45 Відповісти
валька-стакан протрезвела наверное раз такую пургу несёт 😆
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06.10.2022 14:47 Відповісти
Мирное урегулирование, это когда кремлёвский фашистский рейх не угрожает всему Миру, не проповедует лживые агрессивные наративы и не ведёт захватническую, убийственную, кровавую преступную войну. Раньше надо было думать за мир со всем Миром, теперь убирайтесь с территории Украины, выплачивайте репарации, убирайте с экранов агрессивную политику и самое страшное, для таких промлядей как валька, стройте рабсияне у себя демократическое общество, иначе вам капец.
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06.10.2022 14:48 Відповісти
просто конченые.....
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06.10.2022 14:49 Відповісти
Нахер из Украины, репарации, только потом переговоры.
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06.10.2022 14:49 Відповісти
Пуйловская мразь только и хочет что усадить Украину за стол переговоров - видать ВСУ крепко их нагнули аж до поросячьего визга...и это все после Бучи,Мариуполя,после убийства наших пленных в еленовке,после ракетных ударов по жилым домам и гражданским эвакуационным колоннам,после тысяч и тысяч изнасилований...переговоры возможны лишь о сумме репараций и то после очистки всех украинских территорий от оккупантов,привлечении к справедливой ответственности всех виновных в преступлениях против украинского государства и народа.
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06.10.2022 14:50 Відповісти
зрозуміло що воно йде ***** ， більше цікавить позиція україни , під тиском суспільства Зеленський не зможе йте на перемовини ，а от як буде після звільнення кордонів ?
Як з цих ублюдків зтягувати репарації ，що робити з кордоном дуже великі питання .
Нажаль Україна не може диктувати умови США чи Китаю чи то Європі . У всіх свої інтереси
Я думаю є дві ідеї як Україна може почати диктувати умови всьому світу щоб захистити себе
Поперше ядерна зброя ，або ви берете нас до НАТО або ми будуэмо ядерну зброю
По друге після накачування зброєю ，поставити питання або Росія іде на поступки в репараціях в інших питаннях або ми висуваємося на територію Росії і ці уйобки почнуть ядерний шантаж
Стіл перемовин ?Дипломатія?
Тільки на умовах України
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06.10.2022 14:53 Відповісти
кордонів 1918 р. (термін дії пропозиції 1991 р. закінчився) та репарації. це передумови для переговорів.
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06.10.2022 14:54 Відповісти
Хотят затянуть время переговорами. Время им нужно затянуть, чтобы подготовить сейчас получше мобилизованных, чтобы потом кинуть их в топку войны. Думаю, в ОП отлично это понимают и без меня.
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06.10.2022 14:54 Відповісти
А що так припекло, пані манкурва?
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06.10.2022 14:55 Відповісти
Вона вже давно сидить.... на стакані
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06.10.2022 14:58 Відповісти
У підоросів увесь склад такий...валька-чєкушка з професійним відсосом і збіговисько нагуляних байстрюків без роду та племені з генетичними та сексуальними відхиленнями, словом збіговисько кремлядських хвойд і злодіїв передастів підоросії...!!!
Хай не встидається і не втрачає кваліфікацію, а через орал домовиться з парламентом УКРАЇНИ...!!!
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06.10.2022 15:02 Відповісти
Валька-стакан, сядь на бутылку.
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06.10.2022 15:08 Відповісти
Она мнит себя уже в кресле президента. Им же ясно сказали - переговоры возможны, но не с этим президентом.
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06.10.2022 15:19 Відповісти
В Росії напевно вже погано що вимагають переговори.
Але їм відповіли що кордони України 1991 року
З путіним Зеленський не домовиться ніколи бо поступитися Зеленському принизливо для путіна.
Тобто зараз для України не треба жодних переговорів доки не виженуть окупантів.
А переговори скасують контрнаступ України а навіщо тоді ленд-ліз який так довго чекали?
Розмовляти з Росією треба тільки силою більше жодна дипломатія не допоможе
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06.10.2022 15:08 Відповісти
Матвиенко очень "переживает" за украинцев: "Мы их спасаем, спасаем, а они не спасаются. У нас уже спасатели заканчиваются."😁
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06.10.2022 15:12 Відповісти
Д. Дудаев:
"Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
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06.10.2022 15:21 Відповісти
Когнитивний дісонанс: як же сідати за стіл переговорів з нациками, неонациками, як там ще нас називають на ресєє?
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06.10.2022 15:21 Відповісти
Якщо у наших хлопців є чим давити орків,то тре не зупинятись.У раші козирь це ракети та безпілотники,а кількість їхнього м'яса треба перемалувати.Вони проводять референдуми,пуляють ракети - гебістські методи залякування з метою спонукати нас до переговорів.Не буде нам ніколи спокою зі сторони оркостану.Після перемоги треба будувати стіну 5 м у висоту,мінні поля, ППО,п'ятидесяти кілометрова зона відчуждення.Розвиток оборонної промисловості в пріоритеті,а не асфальт.
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06.10.2022 15:25 Відповісти
Для мирного врегулювання не потрібні переговори, достатньо вивести війська з території іншої держави.
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06.10.2022 15:30 Відповісти
чума на твою кацапську голову та голови твоїх нащадків, мерзенна "тютіна", яку ххLи чомусь вважають за українку. Ніяким боком вона не українка, а кацапське рило на прізвище "тютіна".
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06.10.2022 15:33 Відповісти
Пішла на...й, силіконова баба!
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06.10.2022 15:37 Відповісти
А що ж вона вчора не згадала про переговори, коли голосувала про привласнення вкрадених територій?
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06.10.2022 15:39 Відповісти
Есть еще в мире более наглые и бессовестные твари, чем эти? Натворить (и продолжать творить) столько зла и при этом говорить о мире?
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06.10.2022 15:42 Відповісти
старе опудало щось пропонує, тварюка бл
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06.10.2022 15:44 Відповісти
Товариство, подивіться оцю пропозицію в повному обсязі і зверніть увагу на на їхні "їбальники". ТА ЩЕ КАРТИНА.
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06.10.2022 15:46 Відповісти
Шепетівська продажна лярва.
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06.10.2022 15:48 Відповісти
це означає, що рашка всьо?
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06.10.2022 15:54 Відповісти
Як складеш заповіт, подзвони
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06.10.2022 15:58 Відповісти
Пішли ви за своїм кораблем.

ми всіх вас знищим на своїй землі щоб всі ваші покоління запам'ятали. Що Україну і Українців не можна трогати.
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06.10.2022 16:04 Відповісти
От що це за #уйня: "расєя нє может проіграть"? Чому? Вони ж напридумували "отріцатєльную плавучєсть", "еслі отступаєм, значіт, ідьом вперьод". Ну, от - отріцательно виіграла, та й по всьому. У чому проблема?
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06.10.2022 16:06 Відповісти
дада, отжали территорий и давай мириться. Надежный план. Как швейцарские часы. Вот только Зеленский ясно сказал что никаких переговоров пока есть пуйло.
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06.10.2022 16:07 Відповісти
То в макитрі твоїй криза ...
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06.10.2022 16:09 Відповісти
Пізно пить баржомі, коли почет отказали.Бред сумашедшої.
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06.10.2022 16:12 Відповісти
Я б не поспішав, Зе влада настільки кончена що скоріше за все буде розглядати ций варіант.
Всі памятають як Агрохімія знімав санції з Абдрастовича.
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06.10.2022 16:31 Відповісти
РФ купка вцілілих варварів.
їхнє місце у зоопарку за склом.
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06.10.2022 16:16 Відповісти
Немає з ким розмовляти після чергової анексії. Ця **** не виступила проти, а зараз хоче перемовин. Пішла на х...!
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06.10.2022 16:18 Відповісти
КАЦАПИ ЇДІТЬ НАХ*Р І ТАМ СМОКЧІТЬ У МОРЖІВ
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06.10.2022 16:28 Відповісти
Сє#ались з УСІЄЇ ТЕРІТОРІЇ УКРАЇНИ, КРИМ-УКРАЇНА, видали світу всіх війскових злочинців на чолі з ******. Й тобі, тільки тоді, можливо вести якісь розмови про перемовини.
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06.10.2022 16:31 Відповісти
Ця тварина ще думае що украінці тупі.
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06.10.2022 16:33 Відповісти
Подивився коменти. Основна реакція - за корабльом. Втім, зажопи і частина уродів (Гетьманцев, наприклад, чи Качура), підуть з нею, залюбки будуть переговарюватися. Треба давати собі звіт в цьому.
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06.10.2022 16:34 Відповісти
Ну, "сісти за стіл" для Валюхи - перша справа!
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06.10.2022 16:35 Відповісти
Хто цій тварюці знову налив? Якщо її від3,14Zдошити то вона стане хфіолетовою у цяточку.
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06.10.2022 16:40 Відповісти
это их любимый прием-- откусить часть территории и сразу втянуть мир в "переговоры" на новых позициях и для восстановления собственных сил.... И так до следующего цикла. Ползучая аннексия.
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06.10.2022 16:59 Відповісти
валька ..красные трусы.. накатила стакан и вальку понесло ---с разрешения *****
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06.10.2022 17:00 Відповісти
під час війни козаки перемовин з хвойдами не проводять
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06.10.2022 18:11 Відповісти
После вывода всех рашистов с территории Украины это возможно, нужно же обговорить выплату репарации
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06.10.2022 18:15 Відповісти
Валя стакан ми тебе мирно повісимо тварюка як і інших
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06.10.2022 20:14 Відповісти
Нехай спочатку виведуть всі своі війська з територіі суверенноі Украіни та підпишуть каяття. Потім нарід Украіни скаже, що робити далі
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06.10.2022 20:27 Відповісти
Цинизм заявы этой суки в том, что она из Шепетовки и как раз сегодня рашисты ударили ракетами по Шепетовскому району
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06.10.2022 20:40 Відповісти
Валька - стакан із Ради Підєрацій щось хоче😳
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06.10.2022 21:06 Відповісти
Чи перепила?! В такому віці і півстакана - перебір.
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06.10.2022 22:40 Відповісти
абрахамия аж зашевелился )) ну теперь ещё плюшевого недимона осталось из запоя вывести и выпустить с аналогичным ноем про "декрет о мире" ))
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06.10.2022 23:22 Відповісти
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