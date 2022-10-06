АМУ звернулася до Кабміну з проханням повернути можливість надавати фінансову допомогу між громадами напряму, - Кличко

Асоціація міст України звернулася до Уряду з проханням скасувати норми постанови, якою було зупинено перерахування коштів на відбудову постраждалих територій напряму між громадами. Кабмін зобов’язав громади погоджувати свої рішення про надання фінансової допомоги іншим громадам з Міністерством фінансів.

Як інфомує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт КМДА.

"Вимога обов’язкового погодження Міністерством фінансів України перерахування коштів між місцевими бюджетами порушує принципи самостійності місцевого самоврядування, знижує оперативність ухвалення рішень, зупиняє відбудову та підготовку до зими зруйнованих агресором громад", – сказав голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко під час засідання Правління АМУ.

Члени Правління АМУ звернули увагу на те, що під час дії воєнного стану передача коштів між місцевими бюджетами забезпечила оперативне фінансування заходів із відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії, соціальної підтримки громадян на звільнених територіях. За допомогою цього інструменту громади західних регіонів активно допомагають громадам, які постраждали від повномасштабного вторгнення російського агресора.

Голови громад наголосили, що передача коштів також використовується для фінансування пільгового перевезення громадян, надання медичних послуг громадянам у лікарнях, ліквідації надзвичайних ситуацій на системах теплопостачання, які перебувають на обслуговуванні в обласних комунальних підприємствах, будівництва, утримання та обслуговування доріг між населеними пунктами.

АМУ також наголошує, що цільове використання коштів перебуває під суворим контролем Державної казначейської служби України.