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В окупованому Севастополі "мобілізують" водіїв "швидкої" та трактористів аграрних підприємств, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,обшук

В окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники "військкоматів" найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Так, в 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" – 100% трактористів.

"Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів з 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ "Град". Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами", - йдеться в повідомленні.

Більшість особового складу – чоловіки віком "за 40". Серед них - учасники російських воєн в Ічкерії, декілька "афганців". Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.

Також читайте: Кількість громадян, які покинули РФ, удвічі перевищує кількість мобілізованих, - Данілов

Зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ої бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 "Акация" та ЗСУ-23-4 "Шилка", які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.

"Перед відправкою в зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з "політичної підготовки" на яких доносяться наступні тези:

- українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;
- вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для виду постріляти;
- вибухи в Криму погоджені з путіним, тож все під контролем;
- ми ще нічого не починали;
- Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", рф свої ракети поки що береже", - додали в ГУР МО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії в таборі для призовників помер мобілізований доброволець, - росЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
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06.10.2022 14:13
+11
могли ли они подумать на видео... вверху-- что это были ПОМИНКИ
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06.10.2022 14:17
+10
камні з неба перетворюються на невеликі гімалаї..
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06.10.2022 14:13
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камні з неба перетворюються на невеликі гімалаї..
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06.10.2022 14:13 Відповісти
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06.10.2022 14:13 Відповісти
могли ли они подумать на видео... вверху-- что это были ПОМИНКИ
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06.10.2022 14:17 Відповісти
В 14 році я заходив на кримські сайти. Сподобався один коментар кримчанина. Кажется мы таки успели запрыгнуть на отходящий Титаник.
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06.10.2022 14:22 Відповісти
На фразе "могли ли они подумать" предолжение можно заканчивать.
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06.10.2022 14:35 Відповісти
Только хотел написать: выпускайте морячка ))
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06.10.2022 14:18 Відповісти
А оцей "морячьок" ще живий ?
От би його мобілізували .
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06.10.2022 14:29 Відповісти
Вже здох.
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06.10.2022 14:31 Відповісти
Якщо ставити пам*яник-долбойобу - то тільки з нього і ліпити .
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06.10.2022 14:33 Відповісти
в принципе я за......у ОРЛДО отправили на прикорм у землю до 85-87% тех кто орал Путя спаси и Хватит кормить Украину..... надеемся- чтобы хотя бы 50-60% из Крыма предателей и тех кто вернулся в родную говень навозную...и заживем как при СССР-- также сами орки зачистили.... нам некогда уничтожать тот биомусор каллобаратнов предателей и сказочных *********.. пардонес...
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06.10.2022 14:15 Відповісти
По Криму менше буде (не 50-60%). З "кримнашівців" і "запутінців" - якщо з чоловіків іще можна було якихось адекватних зустріти, то бабИ - о, ті халяви взагалі невіженими були! Вони так верещали (аж на фальцет зриваючись) і слюнями плювали, що й сам люцифер починав хреститися. А ті курви не призовні. І малі ********* вже попідростали! Тому біосміття там тупо хєрова гора!
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06.10.2022 14:48 Відповісти
А що ж сталося ?
Мріяли померти в рашці , а доведеться в степах Херсонщини чи Донбасу землю удобрювати .
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06.10.2022 14:17 Відповісти
"Руский мир" зовёт!
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06.10.2022 14:19 Відповісти
Шмоцкалі самі зачищають від себе українські землі...Вся ота бамбасня, лугандони і крисчянє - то є непотрібний баласт для нашої держави, який вже не переконати і не переробити на свій бік.

Тому - впєрьод і с пєстнєй, таварісчі!... Колонамі-шєрєнгамі всє нахєр до Кабздона!
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06.10.2022 14:22 Відповісти
"зрада" на россии в пабликах.

никто не хочет брать на себя поражение.

если россия проиграет - россияне скажут, что это была война путина и ОН ее проиграл. и начнут подтирать посты в соцсетях, где они поддерживали войну.

путин тоже не хочет брать на себя поражение. он объявит виновными генералов и публично их расстреляет на площади.

генералам лучше первыми расстрелять путина и объявить его виновным.
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06.10.2022 14:22 Відповісти
Крымчане,вы так же весело и радостно танцуете или обсыкаясь от страха думатеете куда свалить?
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06.10.2022 14:22 Відповісти
Нехай мобілізують, як раз на зиму. Більше замерзне в окопах. А разом грітись будуть, хаймерсами на криють.
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06.10.2022 14:24 Відповісти
Не забудьте мобілізувати морячка, його танці дуже добре будуть дивитись в окопах, в грязюці, буде піднімати руський дух в відступаючих колонах російських вояк
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06.10.2022 14:30 Відповісти
Копита відкинув морячок.
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06.10.2022 14:33 Відповісти
Це вже методичка для істот, яким виделку не можна давати.
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06.10.2022 14:32 Відповісти
"Зачем вам скорые, если у вас есть пакеты?"
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06.10.2022 14:36 Відповісти
У них только один выход .... сдаться по плен сразу и будут живы !!!
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06.10.2022 14:38 Відповісти
Надеюсь счастливые могилизированные крысяне так же радостно прыгают и пляшут,как и в 14м.А как счастливы родственники.
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06.10.2022 15:45 Відповісти
 
 