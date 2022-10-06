В окупованому Севастополі "мобілізують" водіїв "швидкої" та трактористів аграрних підприємств, - розвідка

В окупованому Севастополі набирає обертів "мобілізаційна кампанія". Представники "військкоматів" найбільшу увагу приділяють водіям і трактористам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

Так, в 1-й міській лікарні повістки отримали водії швидкої допомоги в повному складі. На виноробному підприємстві "Золота балка" – 100% трактористів.

"Мобілізованих розміщують у військовому містечку 810-ої бригади морської піхоти. Протягом останнього тижня сюди прибуло близько 300 новобранців. Мобілізовані проходять прискорену базову бойову підготовку під керівництвом інструкторів з 47 мотострілецької дивізії та 810 бригади. Найбільша увага приділяється підготовці екіпажів БМП, БТР та РСЗВ "Град". Зразки сучасної військової техніки відсутні. Окремо готуються підрозділи снайперів та саперів. Опрацьовуються дії в складі БТГр та малими групами", - йдеться в повідомленні.

Більшість особового складу – чоловіки віком "за 40". Серед них - учасники російських воєн в Ічкерії, декілька "афганців". Значна частина колишніх військових ЗСУ, які після окупації залишись на території Криму.

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Зі стоянки довготривалого зберігання бойової техніки 810-ої бригади зняті зі зберігання всі САУ 2С3 "Акация" та ЗСУ-23-4 "Шилка", які вдалося привести в мінімально робочий стан. Частина особового складу вже виїхала на Донецький та Херсонський напрямки.

"Перед відправкою в зону бойових дій з мобілізованими проводяться спеціальні заняття з "політичної підготовки" на яких доносяться наступні тези:



- українське керівництво вже давно отримало та поділило кошти за здачу територій;

- вам не доведеться брати участь у реальних бойових діях, необхідно просто для виду постріляти;

- вибухи в Криму погоджені з путіним, тож все під контролем;

- ми ще нічого не починали;

- Китай скоро надасть сучасні ракети, які будуть зносити українські міста "під нуль", рф свої ракети поки що береже", - додали в ГУР МО.

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