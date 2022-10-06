У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі під завалами зруйнованого будинку, куди зранку влучила ракета, знайшли тіла двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.

"На цей час встановлено інформацію щодо 3 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – одна дитина", - йдеться в повідомленні













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