У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА. ФОТОрепортаж
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У Запоріжжі під завалами зруйнованого будинку, куди зранку влучила ракета, знайшли тіла двох людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Запорізької ОВА.
"На цей час встановлено інформацію щодо 3 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – одна дитина", - йдеться в повідомленні
Топ коментарі
+17 Ihor Demkiv 98d868d7
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+9 Чайка Київ
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+4 Vlad 7ee1421c
показати весь коментар06.10.2022 15:11
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Будь ласка, зачекайте...
про таких кажуть - змії, гадюче поріддя, лукаві лицеміри, ваш батько диявол
... так шо путин... ну как бы тоже, лжет, но как и Яхве.
ты почитай, а потом кричи шо я типо сотонист и т.д., я так же ненавижу Сталина, но он против Яхве - соплявая сопля на сопле сопли Яхве
Сподіваюсь, таке формулювання і до такої мерзенної блювоти, як ти, дійде.
якщо ти закриєш своє.
Бо нема ніякого "бога", їх придумали тисячі, для таких як ти.
ТИ!
А тепер, давай про "зерно гірчичне" шоб мені інфаркт стався.
ааааа, опа, а нєту.
тобто або ти невіруючий, або боха нєт.
ну або я правий шо ти.... гуляєш зі своїми свічечками в , знаєш де?
Правильно! В парку.
)а свічечки в тилу, там, одразу в штанах, в кишенях(
буде мені тут за богів кричати. Ов, хлопе, ти або йди в печеру, або нема ніяких богів, бо тоді кістки динозаврів виходить шо сотона підставляє. А вчених нада спаліть віз файр.
знайшов до кого гавкнути блін