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У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

У Запоріжжі під завалами зруйнованого будинку, куди зранку влучила ракета, знайшли тіла двох людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  пресслужбу Запорізької ОВА.

"На цей час встановлено інформацію щодо 3 загиблих. Ще 12 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них – одна дитина", - йдеться в повідомленні

У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА 01

У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА 02
У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА 03
У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА 04
У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА 05
У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА 06
У Запоріжжі рятувальники продовжують розбирати завали. Відомо про трьох загиблих, - ОВА 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дві жінки загинули внаслідок удару по Запоріжжю, ушпиталено 3-річну дитину. Щонайменше 5 людей під завалами, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
скоти вночі вбивають мирне населення а вдень хочуть миру і переговорів з парламентом.
про таких кажуть - змії, гадюче поріддя, лукаві лицеміри, ваш батько диявол
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06.10.2022 15:10
+9
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06.10.2022 15:12
+4
Запад ссыкливый ,смотри,тебе мало жертв Украинцев,небо про которое мы просили закрыть ты уже "закрыл",танки дал,ракеты на 300км тоже,сколько же еще Сатана должен убить людей в Украине что бы вы вместо озабоченности на чали все таки помогать по настоящему!??
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06.10.2022 15:11
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скоти вночі вбивають мирне населення а вдень хочуть миру і переговорів з парламентом.
про таких кажуть - змії, гадюче поріддя, лукаві лицеміри, ваш батько диявол
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06.10.2022 15:10 Відповісти
кстати "дьявол" убил с 10(не триллионов) людей. по приказу милостивого Яхве.
... так шо путин... ну как бы тоже, лжет, но как и Яхве.
ты почитай, а потом кричи шо я типо сотонист и т.д., я так же ненавижу Сталина, но он против Яхве - соплявая сопля на сопле сопли Яхве
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06.10.2022 15:28 Відповісти
Запад ссыкливый ,смотри,тебе мало жертв Украинцев,небо про которое мы просили закрыть ты уже "закрыл",танки дал,ракеты на 300км тоже,сколько же еще Сатана должен убить людей в Украине что бы вы вместо озабоченности на чали все таки помогать по настоящему!??
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06.10.2022 15:11 Відповісти
Ну iшо ти оце налiпив ?
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06.10.2022 15:37 Відповісти
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06.10.2022 15:12 Відповісти
Закрий своє брудне хлебало, примітив, тпупорилий.
Сподіваюсь, таке формулювання і до такої мерзенної блювоти, як ти, дійде.
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06.10.2022 15:39 Відповісти
конечно же!
якщо ти закриєш своє.
Бо нема ніякого "бога", їх придумали тисячі, для таких як ти.
ТИ!
А тепер, давай про "зерно гірчичне" шоб мені інфаркт стався.
ааааа, опа, а нєту.
тобто або ти невіруючий, або боха нєт.
ну або я правий шо ти.... гуляєш зі своїми свічечками в , знаєш де?
Правильно! В парку.
)а свічечки в тилу, там, одразу в штанах, в кишенях(
буде мені тут за богів кричати. Ов, хлопе, ти або йди в печеру, або нема ніяких богів, бо тоді кістки динозаврів виходить шо сотона підставляє. А вчених нада спаліть віз файр.
знайшов до кого гавкнути блін
показати весь коментар
09.10.2022 21:25 Відповісти
 
 