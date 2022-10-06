Зрадники Луганщини розпочали "евакуацію" соціальних і медичних установ з Кремінної та Сватового, - росЗМІ
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Так званий "посол ЛНР" у Росії Родіон Мірошник повідомив, що "у місті (Кремінна - ред.) і селищах малолюдно, основні соціальні установи евакуйовано".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За словами Мірошника, наразі Кремінну контролюють окупанти, а в районі селищ Сіверськ і Торське помічені підрозділи ЗСУ чисельністю до 10 тисяч осіб
"Евакуацію" соціальних та медичних установ проводять і у Сватовому.
"Місцеві органи влади працюють в урізаному вигляді та займаються евакуацією", - повідомив Мірошник.
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Бандитам раздают госзвания: министр курятины; зам министра по трудоустройству проституток, министр здравоохранения главный питух табора (чтобы никто не болел)
*
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
*
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
*
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
*
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
*
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
*
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
*
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
*
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
*
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
*
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
*
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
*
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
*
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
*
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
*
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
*
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
*
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, как повезет.
*
Юрий Нестеренко. Из интернета.
Заради експерименту, так би мовити...