Уперше із серпня окупанти завдали удару ракетами з Білорусі, - Генштаб ЗСУ
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У ніч на 6 жовтня російська авіація завдала ракетного удару по Україні з території Білорусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов сказав у коментарі Українській правді
"Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни-агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційного удару по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня".
Як уточнив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, йдеться про удар по Хмельниччині, який противник завдав ракетами Х-22.
Вранці 6 жовтня під час повітряної тривоги російські війська завдали ракетного удару по території Шепетівського району Хмельницької області, одна з двох ракет впала поряд з об'єктом інфраструктури. Інша – на пустирі.
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Їх треба і можна палити що там що там....
чи **** вусата нагнєтаєт ????
В Шайковке точно заправляют, оттуда по нам херачили.
Очень сомневаюсь, что в Зябровке вообще ТУшки есть на аэродроме.
Резюмирую ты такая же мерзкая мразь и вся ваша либерастная опозиция аля Вячорки и прочие
Да и идете ***** и невздумайте приезжать в украину , вам тут не рады
Совпадение?
Коли гинуть наші люди,руйнується інфраструктура.
Можливо,треба виробляти свої ракети та відповідати цим покидькам?
Це просто якийсь жах: ми не маємо стріляти по їхній території.
удар ракетами нанес бульбафюрер и его картофельная банда
может пора разорвать дип.отношения, выдворить нахер послов и нанести ответный удар?