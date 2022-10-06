Росіяни втікають за кордон та калічать себе, аби не воювати, - Маляр

Чоловіки призовного віку в Росії вдаються до самокаліцтва, симулюють хвороби та отримують довідки з психіатричних відділень лікарень.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошена в Росії часткова мобілізація виявила реальне ставлення населення до воєнних авантюр злочинного керівництва країни-агресора", — наголосила Маляр.

За даними, які стали відомі Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, значна частина чоловіків призовного віку для ухиляння від мобілізації втекла за кордон, або намагається відкупитися від призову за гроші. Окремі особи вдавалися до самокаліцтва, симулювали хвороби та були готові отримати довідку про непридатність з психіатричних відділень лікарень.

"Крім того, виявилося, що МО РФ не спроможне якісно організувати забезпечення мобілізованих усім необхідним, тому більшість спорядження вони купували за власний кошт. Підготовка призваних проводилася в дуже стислі терміни або їх взагалі відразу з військкоматів направляли в райони проведення бойових дій. Уже відомі факти загибелі та потрапляння в полон цієї категорії російських військовослужбовців", — зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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