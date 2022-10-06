УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11985 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Мобілізація в РФ
1 618 11
Росія (47279) мобілізація (1469) Маляр Ганна (518)

Росіяни втікають за кордон та калічать себе, аби не воювати, - Маляр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маляр

Чоловіки призовного віку в Росії вдаються до самокаліцтва, симулюють хвороби та отримують довідки з психіатричних відділень лікарень.

Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Оголошена в Росії часткова мобілізація виявила реальне ставлення населення до воєнних авантюр злочинного керівництва країни-агресора", — наголосила Маляр.

За даними, які стали відомі Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України, значна частина чоловіків призовного віку для ухиляння від мобілізації втекла за кордон, або намагається відкупитися від призову за гроші. Окремі особи вдавалися до самокаліцтва, симулювали хвороби та були готові отримати довідку про непридатність з психіатричних відділень лікарень.

"Крім того, виявилося, що МО РФ не спроможне якісно організувати забезпечення мобілізованих усім необхідним, тому більшість спорядження вони купували за власний кошт. Підготовка призваних проводилася в дуже стислі терміни або їх взагалі відразу з військкоматів направляли в райони проведення бойових дій. Уже відомі факти загибелі та потрапляння в полон цієї категорії російських військовослужбовців", — зазначила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Севастополі "мобілізують" водіїв "швидкої" та трактористів аграрних підприємств, - розвідка

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Не кажи, що там, на московії, коїться. Без тебе є кому це робити. Краще розкажи: а що у нас із забезпеченням ЗСУ зимовою формою? Знову чекаєте допомоги Заходу та волонтерів?
показати весь коментар
06.10.2022 16:27
+3
беруть ,в тому числі,приклад з того , котрий свого часу в Україні "відкосив" від захисту України .а в часі війни "був би втік",якби Байда з Борисом не спам'ятали і не сказали"знімай лижі" ,ми Київ рашисту не віддамо.
показати весь коментар
06.10.2022 16:33
+1
А ще я на 100% впевнений що ця маляр добра падрига маладой жени міністра оборони . Бо як ще можна із передачі для діабетиків "стосується кожного" потрапити в міністерство оборони воюючої країни?
показати весь коментар
06.10.2022 17:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неужели гениталии отрезают???
показати весь коментар
06.10.2022 16:24 Відповісти
Больше смеялся с хорошего русского, который приковал себя наручниками к отбойнику на дороге и это называлась: "храбрая акция протеста хорошего русского". Чуть еда изо рта не вылетела от этой новости.

Вредить себе можно, впрочем. Вырыть окоп, залезть туда, высунуть лодыжку, прикрыть кость и нервы (в Интернете картинки есть) пластиной стальной, кинуть гранату осколочную на землю чуть дальше, чтобы взрывной волной не оторвало ногу, получить ранение, сразу турникет и гемостатик, можно заранее принять обезболивающее. Только это, нынче денег за ранение платить же не будут, ведь зоны боевых действий больше нет, никаких корочек ветерана тоже не будет, вы все защищайте территорию кацапстана нынче за бесплатно.
показати весь коментар
06.10.2022 16:26 Відповісти
Не кажи, що там, на московії, коїться. Без тебе є кому це робити. Краще розкажи: а що у нас із забезпеченням ЗСУ зимовою формою? Знову чекаєте допомоги Заходу та волонтерів?
показати весь коментар
06.10.2022 16:27 Відповісти
Что-то шатуны разбушевались..
показати весь коментар
06.10.2022 16:31 Відповісти
Не настільки все простіше.. впевнений що вони напрягаються не менше ніж ти, чи я... але треба в людях і підтримувати моральний дух, а не розповідати що все погано і все пропало.
показати весь коментар
06.10.2022 16:39 Відповісти
беруть ,в тому числі,приклад з того , котрий свого часу в Україні "відкосив" від захисту України .а в часі війни "був би втік",якби Байда з Борисом не спам'ятали і не сказали"знімай лижі" ,ми Київ рашисту не віддамо.
показати весь коментар
06.10.2022 16:33 Відповісти
Вертайся на " стосується кожного " - ти там була більш компетентна серед
антонін-домогосподарок .
показати весь коментар
06.10.2022 17:07 Відповісти
А ще я на 100% впевнений що ця маляр добра падрига маладой жени міністра оборони . Бо як ще можна із передачі для діабетиків "стосується кожного" потрапити в міністерство оборони воюючої країни?
показати весь коментар
06.10.2022 17:11 Відповісти
менш переймайся долею кацапів,- повиздихали б вони всі,- а дбай про долю кожного солдата зсу, яких чекають дома рідні, це від тебе чекають
показати весь коментар
06.10.2022 19:16 Відповісти
 
 