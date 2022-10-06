УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11985 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Мобілізація в РФ
4 717 19
розвідка (3621) Росія (47279) мобілізація (1469) Скібіцький (262)

Росія цілеспрямовано винищує своє населення, яке може виступати проти політики Кремля, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

россия,протест

Кремль свідомо винищує представників народів, які можуть виступати проти узурпації влади в Росії.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо, наприклад, історію північного Кавказу. Кремль розуміє, що це регіон де може бути якийсь супротив, або де може бути протестний рух. Через те там йде повна мобілізація молодих людей, які здатні протистояти, які здатні виступити проти Кремля. У них є списки і дані про тих людей, хто висловлює протест, хто може бути небезпечним для путінського режиму. Їх просто забирають і відправляють як гарматне м'ясо на фронт і це тепер дуже легко приховати мобілізацією", - пояснив він.

За словами Скібіцького, це відбувається в тому ж Татарстані та інших регіонах, в яких проживають національні меншини, які в подальшому можуть виступати проти політики Кремля.

Читайте: Путін ще в травні розпочав приховану мобілізацію, - ГУР МО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
06.10.2022 16:30
+8
Хто там може виступити?
Стадо баранів, з телевізором замість голови.
показати весь коментар
06.10.2022 16:24
+7
Раби проти кремля? Пробуйте ще, поки що такі собі жарти
показати весь коментар
06.10.2022 16:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Раби проти кремля? Пробуйте ще, поки що такі собі жарти
показати весь коментар
06.10.2022 16:23 Відповісти
Хто там може виступити?
Стадо баранів, з телевізором замість голови.
показати весь коментар
06.10.2022 16:24 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2022 16:24 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2022 17:32 Відповісти
населению похер. Нивхи прочие орочи меняют себя за шесть килограммов рыбы, освобождая место для японцев.
показати весь коментар
06.10.2022 16:28 Відповісти
вот тут крЭмблЪ можно поддержать и даже пожелать успехов..
показати весь коментар
06.10.2022 16:28 Відповісти
показати весь коментар
06.10.2022 16:30 Відповісти
Як після революції розбіглися освічені та заможні, а залишився лише п'яний скот, який і створив тоталітарну систему майже на сторіччя. Теж саме буде і зараз.
показати весь коментар
06.10.2022 16:31 Відповісти
М-м-м-м, нет, это не так. Совсем не так. Против узурпации власти Путиным выступают ваххабиты-мусульмане. Все до единого. Даже если жмут ему руку. Ваххабиты не могут воевать, если только на защищают свою землю, а для них Москва уже своя земля. За нее и воюют.

Их же по-наивности дурачок-чмоня продвигает к себе. Ну, получит штыком в спину.

Мобилизации ваххабитов нету, не было и не будет. То, что их призывают в армию, это чтобы грабить русню и получить побольше тактического эквипа, братаний с другими однотейпчанами и немного физической подготовки для слабых. Это реально нужно и полезно против фсб и росгвардии, да и против олигархов, которые с ружьем будут защищать свои особняки, куда будут врываться правильные пацаны с бородками, чтобы убить всех мужчин и изнасиловать всех женщин и также детей обоих полов.

Только, пожалуйста, не называйте либеральный биологический мусор за "противников Кремля". Они купили на пропаганду политических импотентов еще хуже, чем это сделали ватники. Ватников легко переубедить, если знаешь психологию и показываешь им ряд кадров, после этого они за Украину становятся очень быстро. Эти же упоротые мрази до самого конца будут стоять за свои ничтожные, не существующие убеждения, вредя без остановки. И сюда же идут тувинцы и буряты с 95% алкоголиками и 85% наркоманами. Это вообще нелюди, животные. Не по своей вине, они хорошие нации, бывшие казахи, просто они подвергнулись сталинскому геноциду и были изничтожены до уровня животных. С ними никто дел не имеет, ни одна сторона, их потребность по пирамиде Маслоу жрать, бухать, срать и спать - все.
показати весь коментар
06.10.2022 16:33 Відповісти
Винищувачі навіть не впріють
показати весь коментар
06.10.2022 16:34 Відповісти
кремля скоро не будет
показати весь коментар
06.10.2022 16:35 Відповісти
Якщо вони не народ,а стадо,то хто iм лiкарь?
показати весь коментар
06.10.2022 16:36 Відповісти
росія - сама кінчена країна, яку тільки можна уявити
показати весь коментар
06.10.2022 16:40 Відповісти
Московія просто повторює свій історичний шлях, нічого дивного, нічого нового
показати весь коментар
06.10.2022 16:43 Відповісти
третьої Чеченської війни московія не переживе
показати весь коментар
06.10.2022 16:44 Відповісти
Генерал Кривонос у інтерв'ю Гео Леросу заявляв що зеленський робить те ж саме - відправляє добробати в м'ясорубки.,бо вони загроза для нього.
показати весь коментар
06.10.2022 16:53 Відповісти
Природній добір. Хто не хоче жити - його місце займуть більш життєспроможні.
показати весь коментар
06.10.2022 17:03 Відповісти
Не "россия" истребляет, а кремль, где ни бурятов, ни якутов - там один конкретный народец.
показати весь коментар
06.10.2022 17:12 Відповісти
Ісконні лапті остаточно взяли владу в СРСР в середині тридцятих.Тоді сформувалась руская партія у вкпб. З того часу нацменшини представлені в Москві виключно як надільні князьки. А такі новобранці здебільшого беруться як зверье, саме так лаптеві називають ці народності. лапті для того і створені, щоб швидко тікати в оступі
показати весь коментар
06.10.2022 21:18 Відповісти
 
 