Росія цілеспрямовано винищує своє населення, яке може виступати проти політики Кремля, - розвідка
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Кремль свідомо винищує представників народів, які можуть виступати проти узурпації влади в Росії.
Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми спостерігаємо, наприклад, історію північного Кавказу. Кремль розуміє, що це регіон де може бути якийсь супротив, або де може бути протестний рух. Через те там йде повна мобілізація молодих людей, які здатні протистояти, які здатні виступити проти Кремля. У них є списки і дані про тих людей, хто висловлює протест, хто може бути небезпечним для путінського режиму. Їх просто забирають і відправляють як гарматне м'ясо на фронт і це тепер дуже легко приховати мобілізацією", - пояснив він.
За словами Скібіцького, це відбувається в тому ж Татарстані та інших регіонах, в яких проживають національні меншини, які в подальшому можуть виступати проти політики Кремля.
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Стадо баранів, з телевізором замість голови.
Их же по-наивности дурачок-чмоня продвигает к себе. Ну, получит штыком в спину.
Мобилизации ваххабитов нету, не было и не будет. То, что их призывают в армию, это чтобы грабить русню и получить побольше тактического эквипа, братаний с другими однотейпчанами и немного физической подготовки для слабых. Это реально нужно и полезно против фсб и росгвардии, да и против олигархов, которые с ружьем будут защищать свои особняки, куда будут врываться правильные пацаны с бородками, чтобы убить всех мужчин и изнасиловать всех женщин и также детей обоих полов.
Только, пожалуйста, не называйте либеральный биологический мусор за "противников Кремля". Они купили на пропаганду политических импотентов еще хуже, чем это сделали ватники. Ватников легко переубедить, если знаешь психологию и показываешь им ряд кадров, после этого они за Украину становятся очень быстро. Эти же упоротые мрази до самого конца будут стоять за свои ничтожные, не существующие убеждения, вредя без остановки. И сюда же идут тувинцы и буряты с 95% алкоголиками и 85% наркоманами. Это вообще нелюди, животные. Не по своей вине, они хорошие нации, бывшие казахи, просто они подвергнулись сталинскому геноциду и были изничтожены до уровня животных. С ними никто дел не имеет, ни одна сторона, их потребность по пирамиде Маслоу жрать, бухать, срать и спать - все.