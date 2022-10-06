Росія цілеспрямовано винищує своє населення, яке може виступати проти політики Кремля, - розвідка

Кремль свідомо винищує представників народів, які можуть виступати проти узурпації влади в Росії.

Про це заявив представник ГУР МО Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми спостерігаємо, наприклад, історію північного Кавказу. Кремль розуміє, що це регіон де може бути якийсь супротив, або де може бути протестний рух. Через те там йде повна мобілізація молодих людей, які здатні протистояти, які здатні виступити проти Кремля. У них є списки і дані про тих людей, хто висловлює протест, хто може бути небезпечним для путінського режиму. Їх просто забирають і відправляють як гарматне м'ясо на фронт і це тепер дуже легко приховати мобілізацією", - пояснив він.

За словами Скібіцького, це відбувається в тому ж Татарстані та інших регіонах, в яких проживають національні меншини, які в подальшому можуть виступати проти політики Кремля.

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