Через 8-й пакет санкцій ЄС Росія втратить щонайменше 7 млрд євро, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував затвердження 8-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту та нафтопродукти. Заборона на імпорт з рф напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінного каміння, кольорових та дорогоцінних металів та деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки складе щонайменше 7 млрд євро", - зазначив глава уряду.

Також, додав Шмигаль, у новому пакеті санкцій проти РФ розширено заборону із використання криптовалют, що допомагало обходити обмеження.

Він зазначив, що було запроваджено заборону надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг із ІТ та юридичних консультацій.

"Це лише частина з цього пакету санкцій, і ми вдячні за важливий крок солідарності з боку ЄС. Водночас ми очікуємо, що санкційний тиск на агресора продовжиться. Потрібно повне відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, запровадження повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС у російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян.

Чим швидше ЄС та країни G7 накладуть такі заборони та санкції проти росії, тим швидше вдасться завершити цю війну", - підсумував Шмигаль.

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