УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12045 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
2 381 17
санкції (6858) Євросоюз (7058) Денис Шмигаль (2710)

Через 8-й пакет санкцій ЄС Росія втратить щонайменше 7 млрд євро, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

путін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прокоментував затвердження 8-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту та нафтопродукти. Заборона на імпорт з рф напівфабрикатів та іншої сталеливарної продукції, а також деревини, паперу, пластмаси, сигарет, дорогоцінного каміння, кольорових та дорогоцінних металів та деяких інших товарів. Очікуваний ефект від цих заборон для російської економіки складе щонайменше 7 млрд євро", - зазначив глава уряду.

Також, додав Шмигаль, у новому пакеті санкцій проти РФ розширено заборону із використання криптовалют, що допомагало обходити обмеження.

Він зазначив, що було запроваджено заборону надання архітектурних та інженерних послуг, а також консультаційних послуг із ІТ та юридичних консультацій.

"Це лише частина з цього пакету санкцій, і ми вдячні за важливий крок солідарності з боку ЄС. Водночас ми очікуємо, що санкційний тиск на агресора продовжиться. Потрібно повне відключення всіх російських та білоруських банків від SWIFT, запровадження повного енергетичного ембарго, заборона входу суден під прапорами країн-членів ЄС у російські морські порти, а також припинення видачі віз для російських громадян.

Чим швидше ЄС та країни G7 накладуть такі заборони та санкції проти росії, тим швидше вдасться завершити цю війну", - підсумував Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євросоюз затвердив 8-й пакет санкцій проти Росії

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
Та щось вони втрачають-втрачають, а воз і нині там...
показати весь коментар
06.10.2022 16:34
+5
За своєю країною слідкуй мразь зелена
показати весь коментар
06.10.2022 16:35
+4
це виручка за 7 днів торгівлі сировиною(~~1млрд.в день)!!!!
цэ повна пырымога ЗЕцыцька!!!!!!! ура!!!!
ДБЛИ БЛД!!!!!!!
показати весь коментар
06.10.2022 16:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та щось вони втрачають-втрачають, а воз і нині там...
показати весь коментар
06.10.2022 16:34 Відповісти
Кожного дня!!! вони отримують $ 1 000 000 000 за нафту й газ. Можете порахувати за скільки вони компенсують ці "санкції" і це в разі, якщо вони ще спрацюють.
показати весь коментар
06.10.2022 18:17 Відповісти
Да, 7 млрд евро - это очень мало, надо, как минимум, 707 млрд евро или больше..
показати весь коментар
06.10.2022 18:23 Відповісти
За своєю країною слідкуй мразь зелена
показати весь коментар
06.10.2022 16:35 Відповісти
Він тут ворує, а там гроші рахує.
показати весь коментар
06.10.2022 16:49 Відповісти
Ну зато мы транспортируем газ, а теперь и аммиак.
показати весь коментар
06.10.2022 16:35 Відповісти
"Прийнято рішення про встановлення граничної ціни на нафту та нафтопродукти .Так яка гранична вартість встановленої ЄС ціни рашистської нафти за барель ні гу гу.???
показати весь коментар
06.10.2022 16:36 Відповісти
це виручка за 7 днів торгівлі сировиною(~~1млрд.в день)!!!!
цэ повна пырымога ЗЕцыцька!!!!!!! ура!!!!
ДБЛИ БЛД!!!!!!!
показати весь коментар
06.10.2022 16:38 Відповісти
Ціни на енергоресурси зросли -- доходи рашки на місці .
показати весь коментар
06.10.2022 16:40 Відповісти
Ага, конечно. 7 млрд убытков кацапам, себе 50 млрд убытков и потом другим способом кацапам 10 млрд прибыли. Это не работает, для этого нужна железная воля, а у вас нету государственных компаний, все частные, то есть капиталистические, то есть запчасти для ракет будут и дальше продавать через Казахстан и им плевать на все, ведь формально обошли санкции.

Хватит идти по пути санкций, он провалился. Лошадь (не Калантарян) сдохла - слезь. Пора идти по тому пути, который работает. Посмотрите на HIMARS и ракеты антиРЛС HARM. Это работает! Очень, очень хорошо работает. Делайте то, что работает. Удесятерите поставки, удесятерите номенклатуру вооружений и получите десятикратный, стократный результат. Это решение всех проблем: массовые военные поставки для нас без лимитов и ограничений, 24 часа в сутки. А не санкции, ну и как вы видите ваше неучастие в войне, но это и не потребуется, если дадите нам все оружие, все, только пускай американцы начнут первыми поставлять танки и истребители, уже 210 суток война идет, могли уже на Шаттле научиться летать в космосе при необходимости.
показати весь коментар
06.10.2022 16:41 Відповісти
а от буба нікому не сказав за напад і не втратив щонайменше 7 млрд євро, бо молодець.
показати весь коментар
06.10.2022 16:43 Відповісти
Та ви що? ***** СОБІ 7 МЛРД ПРАВДА??? Вони за рік за 290 млрд отримали. Які ***** 7 мілльярдів.
показати весь коментар
06.10.2022 16:43 Відповісти
Про граничний рівень ще вирішується питання. Арабам треба 100, а цивілізації - 50 долл. за барель (брент). Йде торгівля
показати весь коментар
06.10.2022 16:43 Відповісти
А чого Шмигаль мовчить о сьогоднiшньоi заяви ,ОПЕК про скорочення видобудку нафти,то яка "гранична" цiна?
показати весь коментар
06.10.2022 16:46 Відповісти
Як би приймали справжні санкції - то наросія вже б припинила війну і забралася з території України (а можливо і не починала повномасштабну війну).
Це шапіто, а не санкції.
показати весь коментар
06.10.2022 16:49 Відповісти
это копейки,на фоне цен на газ
показати весь коментар
06.10.2022 18:21 Відповісти
з 250 ярдів отриманих за7 місяців за нафту та газ з одного тільки ЄС, і втратити з них 7, для ***** це дрібниці.
в кінці жовтн, ***** знову отримає з єс свої 30-40 ярдів
і ср....в він з високої гори на ваші санкції
він шизік
єму пох.....й
показати весь коментар
06.10.2022 20:59 Відповісти
 
 