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армія РФ (13510) війна (56641) Херсонщина (4283) перехоплення (328)

Окупант, що воює на Херсонщині: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехоплення СБУ. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський окупант, що воює на Херсонщині, скаржиться на українські обстріли та відсутність підтримки з боку власної артилерії та авіації.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчера нас три раза вертушки отъ#бошили, нах#й. ПТУРки каждый день #башат, ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и #башат", - скаржиться окупант

Він говорить, що у ЗС РФ немає озброєння рівня ЗСУ, а власна штурмова авіація не прилітає їм на підтримку. Тож рашист вважає себе та інших військових ледь не смертниками.

"У них (ЗСУ – прим.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них#я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Тут по-взрослому, братан!", - резюмує окупант.

Також читайте: Пошли они нах#й, п#здаболы, вся техника старая, С-300 и "Грады" применяются штучно, - окупант намагається переконати матір, що пропагандисти брешуть. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+50
А ты думал все будет по домашнему? И это тебя ещё не начали штурмовать ))
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06.10.2022 17:24
+40
Оце і є той вєлікій рускі ізик? )))
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06.10.2022 17:28
+39
Гребаный мордор. Еле разобрал предложения между матами.
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06.10.2022 17:29
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А ты как думал
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06.10.2022 17:24 Відповісти
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06.10.2022 17:55 Відповісти
А ты думал все будет по домашнему? И это тебя ещё не начали штурмовать ))
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06.10.2022 17:24 Відповісти
Ну так же ж самі піваєте ''що тут не Сирія, і даже не Афган"- так що валіть '"ванькі"' звідси поки цілі!!!
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06.10.2022 17:26 Відповісти
Разговор только мати одни
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06.10.2022 17:27 Відповісти
ni, šče e slovo JABAŠAT. Ne znaju gde udarenie stavitj.
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07.10.2022 02:48 Відповісти
Оце і є той вєлікій рускі ізик? )))
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06.10.2022 17:28 Відповісти
Лєрмонтов ***ть, Достоєвскій на*уй.
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06.10.2022 17:58 Відповісти
А Пушкин ваасчее пи...дец всему.
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06.10.2022 19:08 Відповісти
надо было все купить за свои деньги и у тебя бы все было..., думал, за путлера воевать - это как погулять выйти, нет, это по-другому..., жди теперь, пока прилетит...
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06.10.2022 17:28 Відповісти
Гребаный мордор. Еле разобрал предложения между матами.
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06.10.2022 17:29 Відповісти
Да это он просто 2 в 1 совмещает. Общается по телефону и на...й садится
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06.10.2022 17:45 Відповісти
Щоб лани широкополi,
I Днiпро, i кручi
Стали вам поперек горла,
москалi **#чі!
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06.10.2022 17:35 Відповісти
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06.10.2022 17:37 Відповісти
кацапоцидоманія на марші, еге ж -

https://www.youtube.com/watch?v=ztZEeau_a7c&ab_channel=TarasBilka%2F%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%A6%D0%AF%D0%A2%D0%AC%F0%9F%87%BA%F0%9F%87%A6
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06.10.2022 17:43 Відповісти
щури потні...
"Это еще не конец и даже не начало конца, но, возможно, это конец начала." (У.Черчилль)
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06.10.2022 17:44 Відповісти
Разговор двух высокоинтеллектуальных орков.
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06.10.2022 17:53 Відповісти
А ти що думав зло їбуче! Квіти ждав? На тобі падло виростуть
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06.10.2022 17:55 Відповісти
У нас все є, і дуже дуже багато чорних пакетів
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06.10.2022 18:12 Відповісти
Матюки - это молитва дьявола
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06.10.2022 18:12 Відповісти
Пусть этот, как его...чмо усатое.. розенбаум сочинит песнь заунывную. Ну типа "В чёрном пакете... юнцы и кадеты.. там на чужбине был горький урок.. Укропы смеются... Лада на блюдце.. и гробовые как шерсти той клок..(и так далее)
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06.10.2022 18:13 Відповісти
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06.10.2022 18:19 Відповісти
У вас опредкленно талант
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06.10.2022 18:45 Відповісти
И это я ещё не начинал разматывать всех этих староарбатских бардов.. попрятались, твари, молчат. Йожик млять, резиновый в дырку не свистит. Алё, гараж!
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06.10.2022 20:36 Відповісти
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06.10.2022 18:53 Відповісти
Ну, мріяли повоювати з НАТО, а тут екзамен від ВСУ провалили. "На)(*й!"
А людьми стати не пробували?!
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06.10.2022 18:37 Відповісти
Генетика не позволяє стати людьми , бо це біологічне сміття 😡
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06.10.2022 18:43 Відповісти
У кацапов агонія і страх - помирати не хочеться за ху@ ла ,
а прийдеться , якщо не вдастя вчасно драпанути із нашої землі 🙁
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06.10.2022 18:41 Відповісти
Кацап за допомогою трьох матюків намалював батальну картину.
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06.10.2022 18:42 Відповісти
Вона ще й банальна до речі
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06.10.2022 20:28 Відповісти
"І ето ми всер'йоз єщьо нічєго нє начіналі!"...
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06.10.2022 19:39 Відповісти
Смешной диалог... 🤣
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06.10.2022 21:09 Відповісти
aš tai pamaniau, kad JABAŠAT reiškia kalėdų eglutę puošia
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07.10.2022 02:53 Відповісти
😃
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07.10.2022 13:02 Відповісти
Ну це вже ніхто не напише, що постанова, @#$%, все аутентічно, @#$#@, шо @#$*#@ !
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06.10.2022 23:55 Відповісти
А вы думали в казку попали быстрей ноги в руки и нах домой может живые будете
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14.10.2022 15:44 Відповісти
 
 