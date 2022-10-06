Окупант, що воює на Херсонщині: "Здесь все не так, как думают там, нах#й, в России, нах#й! Тут по-взрослому, братан", - перехоплення СБУ. АУДIО

Російський окупант, що воює на Херсонщині, скаржиться на українські обстріли та відсутність підтримки з боку власної артилерії та авіації.

Про це свідчить нове перехоплення СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчера нас три раза вертушки отъ#бошили, нах#й. ПТУРки каждый день #башат, ГРАДы... Здесь на танках выезжают на прямую наводку и #башат", - скаржиться окупант

Він говорить, що у ЗС РФ немає озброєння рівня ЗСУ, а власна штурмова авіація не прилітає їм на підтримку. Тож рашист вважає себе та інших військових ледь не смертниками.

"У них (ЗСУ – прим.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет них#я! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Тут по-взрослому, братан!", - резюмує окупант.

Також читайте: Пошли они нах#й, п#здаболы, вся техника старая, С-300 и "Грады" применяются штучно, - окупант намагається переконати матір, що пропагандисти брешуть. АУДIО