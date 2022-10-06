Устінову призначено головою ТСК для контролю за використанням озброєння, наданого Україні партнерами

Верховна Рада призначила голову фракції "Голос" Олександру Устінову головою тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ухвалення відповідного проєкту постанови № 8078 підтримали 282 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно з цим документом, крім пропозиції включити до складу ТСК Устінову з можливістю делегування її на посаду голови, у зв'язку зі зміною кількості членів комісії до 16, до неї також може увійти керівник парламентського комітету з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна ("Слуга народу").

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня утворила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань моніторингу отримання і використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

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До завдань комісії входить підготовка та подання на розгляд ВР законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти воєнної агресії Російської Федерації. ТСК також має збирати та аналізувати інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу чи використання міжнародної допомоги.

На момент утворення до складу ТСК увійшли 15 народних депутатів з усіх фракцій і груп парламенту. Очолив комісію Рустем Умєров ("Голос"). Його заступником обрали керівника комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича ("Слуга народу").

7 вересня ВР призначила Умєрова на посаду керівника Фонду державного майна.

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