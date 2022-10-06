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ВР (11736) ТСК (343) зброя (5763) Устінова (110)

Устінову призначено головою ТСК для контролю за використанням озброєння, наданого Україні партнерами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

устінова

Верховна Рада призначила голову фракції "Голос" Олександру Устінову головою тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ухвалення відповідного проєкту постанови № 8078 підтримали 282 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.

Згідно з цим документом, крім пропозиції включити до складу ТСК Устінову з можливістю делегування її на посаду голови, у зв'язку зі зміною кількості членів комісії до 16, до неї також може увійти керівник парламентського комітету з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна ("Слуга народу").

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня утворила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань моніторингу отримання і використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада створила тимчасові слідчі комісії щодо сексуального насильства російських окупантів і розподілу гуманітарної допомоги

До завдань комісії входить підготовка та подання на розгляд ВР законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти воєнної агресії Російської Федерації. ТСК також має збирати та аналізувати інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу чи використання міжнародної допомоги.

На момент утворення до складу ТСК увійшли 15 народних депутатів з усіх фракцій і груп парламенту. Очолив комісію Рустем Умєров ("Голос"). Його заступником обрали керівника комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича ("Слуга народу").

7 вересня ВР призначила Умєрова на посаду керівника Фонду державного майна.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
Устінова із частини Голосу, яка лягла під Офіс єрмака-зеленського.
Буде "контролювати" так, як накажуть єрмак із татаровим.
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06.10.2022 17:43
+36
Олександра Устінова Переважно голосує за за політичний курс Президента Володимира Зеленського

Народний депутат України Олександра Устінова та депутати Верховної Ради, які входять до групи «Справедливість», знаходяться під повним контролем, у тому числі фінансовим та адміністративним, голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Голос» із посиланням на Vlasti.net.
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06.10.2022 17:45
+30
Голосує разом із зеленими за найганебніші законопроекти.

"Ухвалений законопроєкт щодо вимоги до кандидатів на директора НАБУ - "мінне поле" потенційного оскарження. Зеленський має накласти на нього вето, - Лємєнов."

"Цей законопроєкт підписали "слуги" Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Анастасія Радіна, а також членкиня фракції "Голос" Олександра Устінова."

Джерело: https://censor.net/ua/n3366270
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06.10.2022 17:57
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Ну правильно. Я ее на стрельбище видел.
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06.10.2022 17:36 Відповісти
милая, приятная, если окажется что ещё и честная - женюсь..
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06.10.2022 17:36 Відповісти
Вона вже народила дитинку. Причому їздила народжувати аж до США. Тобто має досвід в міжнаРОДних справах

Вона -- таке саме совецке мурло, як і більшість блаЗЄнських.
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06.10.2022 18:15 Відповісти
Їздила народжувати до США... Тобто дитина вже громадянка США, звісно під потенціальний грін-кард підпадає і мама тепер. Цим все сказано про її справжній патріотизм.
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06.10.2022 18:36 Відповісти
Устінова із частини Голосу, яка лягла під Офіс єрмака-зеленського.
Буде "контролювати" так, як накажуть єрмак із татаровим.
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06.10.2022 17:43 Відповісти
Голосує разом із зеленими за найганебніші законопроекти.

"Ухвалений законопроєкт щодо вимоги до кандидатів на директора НАБУ - "мінне поле" потенційного оскарження. Зеленський має накласти на нього вето, - Лємєнов."

"Цей законопроєкт підписали "слуги" Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Анастасія Радіна, а також членкиня фракції "Голос" Олександра Устінова."

Джерело: https://censor.net/ua/n3366270
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06.10.2022 17:57 Відповісти
саме так
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06.10.2022 18:24 Відповісти
Так і не призначили б. Всі, кого призначають зелені, зашкварені
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07.10.2022 09:32 Відповісти
Це щоб за 777 та хімарсами слідкували ? Це як Безмозглу послали на фронт і оборона міста провалилася ! Це ж під фашистську мелодію , начебто ми її продаємо (зброю) . Ці козли в Раді крім зради ниць толкового придумать не можна . Залиште військових в спокою їм без ваших зрад і так не легко
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06.10.2022 17:45 Відповісти
«начебто ми її продаємо (зброю)» - зраду розводити не буду, але впевненості не має, що це не буде відбуватися в майбутньому, а можливості для цього закладаються зараз. У нас великий обсяг зброї в обігу… Сам факт створення такої комісії на щось натякає.
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06.10.2022 19:08 Відповісти
Так тому і дають лише під поточні потреби: практично на кожну військову операцію поставки "з коліс". Доставка дозовано літаками і дуже мало "оптом" морем. Значіть немає віри Єрмакам - Арахаміям, скільки-б життів зберегло їх усунення !
Без цих потвор одразу-б упезпечили небо і тил шляхом надання зброї стримування.
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07.10.2022 09:37 Відповісти
Так іншу і не призначать(
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06.10.2022 18:48 Відповісти
Чергова клоунада, якщо, до складу таких груп, небудь допущені представники країн, що надають військову, і матеріальну допомогу, це просто профанація....
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06.10.2022 17:53 Відповісти
ТСК ніяким боком не відноситься до Міжнародних партнерів. Але якщо щось почне їм заважать ,думаю ,ми одразу про це дізнаємось.
Бо кацапи вже хотять переговорів ,аж пищать
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06.10.2022 18:10 Відповісти
всі ТСК від монокодла повинна очолювати марья безумна.
"не існує хорошьіх рузкіх"(с)
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06.10.2022 18:11 Відповісти
29 липня 2021 року Олександра Устінова оголосила про свій вихід з політичної партії "Голос"

у зв'язку з узурпацією влади в партії її очільницею Кірою Рудик.



У 2017 році представники громадської організації "Національний Інтерес України" провели розслідування, в якому перевірили роботу та витрати коштів ГО "Центром протидії корупції" за 2016 рік. Підозрілим стало те, що члени організації (у тому числі і Олександра Юріївна Устінова) окрім чималої заробітної плати, отримали великі суми коштів додатково.

Так, пані Устіновій як ФОП було нараховано "Центром протидії корупції" 1,86 мільйонів гривень.

https://my.ua/persons/oleksandra-ustinova
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06.10.2022 18:13 Відповісти
Сподіваюся, військові вже навчилися правильно дурити перевіряльників від сина агента ГРУ Московії - Єрмака.
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06.10.2022 18:15 Відповісти
НАПК проводит полную проверку декларации ярого борца с коррупцией нардепа Александры Устиновой, которая 2 года скрывает доходы супруга

25 листопада,, 2021
https://my.ua/news/cluster/2021-11-25-napk-provodit-polnuiu-proverku-deklaratsiiu-iarogo-bortsa-s-korruptsiei-nardepa-aleksandry-ustinovoi-kotoraia-2-goda-skryvaet-dokhody-supruga/c27cea95-2f14-4ffa-3008-8bd2cc71a003
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06.10.2022 18:17 Відповісти
Яркий борец с корупцией... і народжувати в США... якось не в"яжеться
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06.10.2022 18:50 Відповісти
в 2016 г фонд противодействия коррупции где среди руководства была эта мадам попал в поле зрения прокуратуры из-за получения значительных сумм помимо зп в частности на счет Устиновой получено около 2 млн гр была уголовка но потом все затихло.информация есть в открытом доступе.вообщем без криминала на руководящей должности сейчас никак
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06.10.2022 18:24 Відповісти
А почему бы все вопросы связанные с контролем использования вооружения не возложить на Залужного, чем он и так занимается и прекрасно справляется? И на кой хрен там ***** крашена посторонние люди, сливать инфу где какой оружие находится?
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06.10.2022 18:28 Відповісти
Чоловіки закінчились. Ну це ж не завідуюча кафешкою.
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06.10.2022 18:40 Відповісти
16 членов комиссии?
Маловато будет!
Нужно хотя бы 36, и каждому право требовать от военных конкретных данных о передвижениях хаймерсов!
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06.10.2022 18:45 Відповісти
Гламюр, бонжюр, тужюр...
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06.10.2022 18:52 Відповісти
Все бачила. Укроборонресурс, Укрспецекспорт, LR AVIONIKS
Ну такої муйні не бачила. Оце нещастя хоч знає що таке "Сертифікат кінцевого користивуча"
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06.10.2022 18:54 Відповісти
в "зелених прорашистських слуг"Кривоноса тягають за захист Гостомеля, але безмозглих і безусових ,для "зеленого служіння" і для позору України і її народу -вистарчає .Чому ВЗРада не попросила СПАРТЦ ,котра добивалася ленд-лізу для України очолити цю комісію,тим більше, що основна маса озброєнь іде саме із США.?в даному випадку виходить "зелене" сам краду, сам продаю, сам це все я контролюю"
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06.10.2022 18:55 Відповісти
Пустили козу в огород.
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06.10.2022 19:03 Відповісти
Ми палили танки "Мухами". Нею танк спалити неможливо. Але виявляється, коли ви стріляєте з двадцяти метрів у башту, її клинить. На двох танках це випробували.
Це спогади Діанова.
А де були Джавеліни?
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06.10.2022 19:16 Відповісти
Подруга ермака
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06.10.2022 19:23 Відповісти
Мені здається, що на такі посади повинні ставити профільних спеціалістів, а не за партійними квотами чи особистими вподобаннями Завгоспа.
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06.10.2022 19:55 Відповісти
..з огляду на попередні її "тези-діяльність" - ніби притомна дівчина.. - начебто не "кака бєз разніци"
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06.10.2022 19:55 Відповісти
Як що ця білявка тямить у постачаннях зброї , моніторингу її отримання, класифікації зброї та бк до неї,обслуговування ,то най буде ! А як ,що ні, то є чергова профанація від зеленої сарани.
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06.10.2022 20:01 Відповісти
Эй, опытная! Когда мониторить будешь, что дают, в дуло не суй, не дуй, одним глазом не смотри. То за дуру держать станут.
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06.10.2022 20:10 Відповісти
Очередной фарс. Как же надоели эти слуги. Когда же это закончится? Таким помогать не хочется. Одни мудаки
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06.10.2022 20:33 Відповісти
це просто жах
в Україні нема мужиків, нема досвідчених військових.....
за окуповані території відповідає верещучка, тука не компетентним став
якась шмондя, заступник міністра оборони,
ця ..зда відповідальна за надане осброєння
генералам Бурбі та Кривоносу нач СБУ Харкова місць не вистачило
ну не потрібні, ****, підарасам, бойові офіцери
НЕ ПОТРІБНІ....
і як би моня не получив пи.....дюлуй від США то міністром оборони замість Залужного була б безугла
впевнений на 100%
дурдом відпочиває.....
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06.10.2022 20:35 Відповісти
А давайте створимо ТСК по використанню зброї, яка надходить каналом "Ленд-ліз:2" І призначить туди лише ОПЗЖистів Хай радують своїх "роботодавців", як ми трофейну техніку використовуємо!
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06.10.2022 20:41 Відповісти
Задача простая как двери в ОПу. Написать и озвучить в НАБУ писемцо, что гражданка Некрасова не торговала ваговозами с гуманитарной международной помощью и все это наветы завистников. Завхоз хочет провернуть фортель с Безумной.
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06.10.2022 20:43 Відповісти
Ну і нафіга це дофіга нафігачувати! Невже іноземні партнери не в змозі контролювати це самі разом з ВСУ.
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06.10.2022 21:41 Відповісти
Ця бубочка хоч трішки розуміє, що вона має контролювати. Як кажуть ти така гарна але так дурна..
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06.10.2022 22:11 Відповісти
Устінова...Радіна ( в дівоцтві уроджена Красносільська) а що ...етнічних українців вже взагалі не має? Як можна під час війни з росією, яка заявляє, що торглась щоб захищати росіян та російськомовних, призначати на посади ..росіян? скільки будемо ходити по граблям?
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06.10.2022 22:21 Відповісти
Добре б було, щоб безумну не включили до ТСК , бо тоді гаплик буде!!
Але ж Стефанчук - Зеленський такої ганьби не потерплять !!
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06.10.2022 22:32 Відповісти
Молоко на губах,а она уже смотрящая.А что там с гуманитаркой Запорожья?
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06.10.2022 22:44 Відповісти
Дно пробито
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06.10.2022 23:42 Відповісти
Єрмак відддячує за розкол Голосу... прибарахлиться і внукам вистачить.
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06.10.2022 23:48 Відповісти
Єрмак це бл..ь **********, як і вава
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07.10.2022 05:06 Відповісти
Так вона не в Україні
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07.10.2022 05:05 Відповісти
...судя по хвото это больше специалист по лифтингу и парфумам
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07.10.2022 05:31 Відповісти
а що ця зелена патрийотка тепер спец. по озброенню ЗСУ --- це якось дивно
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07.10.2022 06:16 Відповісти
Охеренный спец по вооружениям! Вначале она выпрыгивала из трусов с понтом ,,агтикорупциогерка",а уже как 2года ее и ещё 7из фракции Голос п Ермак ,как последних бордюрных ******,и они по всей херне голосуют как им говорят из ОП!
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07.10.2022 07:22 Відповісти
Знову зєМОЛОДЬ в пєрдє.....вибирали відвертого бєніного придурка.... і вибрали оманськогокнураперевертнязрадникаБєню.......як воювати так то, Правий сектор, Свобода,Європейська солідарність......але ж був кандитдатом Кошулинський : розумний,відомий у світі, освіченний,порядний,чесний.....НІ...хочуть тільки злодіїв,відвертих,з кримінальним хвостом ....та ви вже дістали....всі хто вибирав бєнюпройдисвіта,чому не на фронті ?! а сидять,**** дь,щось меле...ГАНЬБА, ще одна розчеріпа ???
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07.10.2022 07:53 Відповісти
Скоро услышим о ее "подвигах"
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07.10.2022 09:02 Відповісти
Странные назначения у Зеленского. На самые палимые места назначает женщин:
Третьякова-Верещук-Безуглая-Устинова.
Причем каждую можно гнать метлой из власти.
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07.10.2022 15:43 Відповісти
 
 