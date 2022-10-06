Устінову призначено головою ТСК для контролю за використанням озброєння, наданого Україні партнерами
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Верховна Рада призначила голову фракції "Голос" Олександру Устінову головою тимчасової спеціальної комісії (ТСК) Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Ухвалення відповідного проєкту постанови № 8078 підтримали 282 народні депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграм-каналі.
Згідно з цим документом, крім пропозиції включити до складу ТСК Устінову з можливістю делегування її на посаду голови, у зв'язку зі зміною кількості членів комісії до 16, до неї також може увійти керівник парламентського комітету з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна ("Слуга народу").
Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня утворила тимчасову спеціальну комісію (ТСК) з питань моніторингу отримання і використання озброєння, наданого Україні міжнародними партнерами під час воєнного стану.
До завдань комісії входить підготовка та подання на розгляд ВР законодавчих ініціатив щодо створення моделі парламентського контролю над використанням міжнародної матеріально-технічної допомоги, зокрема озброєння, наданого союзниками Україні для боротьби проти воєнної агресії Російської Федерації. ТСК також має збирати та аналізувати інформацію для проведення парламентських слухань щодо випадків неналежного чи нецільового транспортування, розподілу чи використання міжнародної допомоги.
На момент утворення до складу ТСК увійшли 15 народних депутатів з усіх фракцій і груп парламенту. Очолив комісію Рустем Умєров ("Голос"). Його заступником обрали керівника комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича ("Слуга народу").
7 вересня ВР призначила Умєрова на посаду керівника Фонду державного майна.
Будь ласка, зачекайте...
Вона -- таке саме совецке мурло, як і більшість блаЗЄнських.
Буде "контролювати" так, як накажуть єрмак із татаровим.
"Ухвалений законопроєкт щодо вимоги до кандидатів на директора НАБУ - "мінне поле" потенційного оскарження. Зеленський має накласти на нього вето, - Лємєнов."
"Цей законопроєкт підписали "слуги" Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Анастасія Радіна, а також членкиня фракції "Голос" Олександра Устінова."
Джерело: https://censor.net/ua/n3366270
Без цих потвор одразу-б упезпечили небо і тил шляхом надання зброї стримування.
Народний депутат України Олександра Устінова та депутати Верховної Ради, які входять до групи «Справедливість», знаходяться під повним контролем, у тому числі фінансовим та адміністративним, голови Офісу президента Андрія Єрмака. Про це повідомляє «Голос» із посиланням на Vlasti.net.
Бо кацапи вже хотять переговорів ,аж пищать
"не існує хорошьіх рузкіх"(с)
у зв'язку з узурпацією влади в партії її очільницею Кірою Рудик.
У 2017 році представники громадської організації "Національний Інтерес України" провели розслідування, в якому перевірили роботу та витрати коштів ГО "Центром протидії корупції" за 2016 рік. Підозрілим стало те, що члени організації (у тому числі і Олександра Юріївна Устінова) окрім чималої заробітної плати, отримали великі суми коштів додатково.
Так, пані Устіновій як ФОП було нараховано "Центром протидії корупції" 1,86 мільйонів гривень.
https://my.ua/persons/oleksandra-ustinova
25 листопада,, 2021
https://my.ua/news/cluster/2021-11-25-napk-provodit-polnuiu-proverku-deklaratsiiu-iarogo-bortsa-s-korruptsiei-nardepa-aleksandry-ustinovoi-kotoraia-2-goda-skryvaet-dokhody-supruga/c27cea95-2f14-4ffa-3008-8bd2cc71a003
***** крашенапосторонние люди, сливать инфу где какой оружие находится?
Маловато будет!
Нужно хотя бы 36, и каждому право требовать от военных конкретных данных о передвижениях хаймерсов!
Ну такої муйні не бачила. Оце нещастя хоч знає що таке "Сертифікат кінцевого користивуча"
Це спогади Діанова.
А де були Джавеліни?
в Україні нема мужиків, нема досвідчених військових.....
за окуповані території відповідає верещучка, тука не компетентним став
якась шмондя, заступник міністра оборони,
ця ..зда відповідальна за надане осброєння
генералам Бурбі та Кривоносу нач СБУ Харкова місць не вистачило
ну не потрібні, ****, підарасам, бойові офіцери
НЕ ПОТРІБНІ....
і як би моня не получив пи.....дюлуй від США то міністром оборони замість Залужного була б безугла
впевнений на 100%
дурдом відпочиває.....
Але ж Стефанчук - Зеленський такої ганьби не потерплять !!
Третьякова-Верещук-Безуглая-Устинова.
Причем каждую можно гнать метлой из власти.