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Росія (47279) санкції (6858) Євросоюз (7058)

ЄС запровадив персональні санкції проти членів окупаційної влади РФ, Дугіна, Газманова і Чичеріної

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

санкції

Європейський Союз у четвер затвердив рішення про запровадження санкцій проти ще 30 фізичних і шести юридичних осіб у зв’язку з російською агресією проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посилпанням на "Європейську правду", відповідний список опублікований в Офіційному журналі ЄС.

Серед підсанкційних осіб більшість - члени окупаційних "адміністрацій" Росії на території Херсонської та Запорізької областей, а також співаки-пропагандисти Юлія Чичеріна, Микола Расторгуєв і Олег Газманов, ідеолог неоєвразійства Олександр Дугін, очільниця Центрального виборчого комітету Росії Елла Памфілова, заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров.

Також обмеження стосуються російської державної компанії "Гознак", яка відповідає за друк валюти й офіційних документів, заводу імені Дегтярьова і конструкторського бюро "Факел", заводу "Авангард" і корпорації "Іркут", що виготовляють зброю для російських військ.

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Нагадаємо, Рада Європейського Союзу раніше в четвер затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Також Рада ЄС вирішила, що віднині географічне охоплення обмежень, запроваджених 23 лютого, які включають, зокрема, заборону на ввезення товарів з непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей, буде поширене також на непідконтрольні українському уряду території Запорізької та Херсонської областей.

Автор: Анастасія Потіха
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Це лише мені смішно від цих "санкцій"?
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06.10.2022 18:18 Відповісти
Цензор, що зі шрифтом?
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06.10.2022 18:28 Відповісти
до первого чиряка на жопе у этих артистов. сразу пустят лечится
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06.10.2022 18:29 Відповісти
Ту-лу-ла..(с)
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06.10.2022 18:30 Відповісти
Особливо потужно - проти Газманова
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06.10.2022 18:51 Відповісти
ЄС прорашистська шарага.котра єхидно і лицемірно плює в душу України і її народу своїми санкціями проти рашистського окупанта і вбивці українського народу починаючи з 2014 року,Прорашистські європейські холуї.
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06.10.2022 19:03 Відповісти
ми в себе таких же маємо і що тепер?
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06.10.2022 20:25 Відповісти
Telegram-аккаунт музеев московского Кремля сегодня предложил читателям табакерку 18 века в качестве экспоната дня. Совпадение? Не думаем.
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06.10.2022 19:41 Відповісти
Со счетов всё выдуло ло ло.
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06.10.2022 19:48 Відповісти
 
 