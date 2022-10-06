Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки, - Генштаб ЗСУ
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Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки.
Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.
"Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів на донецький та херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів. Загалом з 24 лютого з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів із боєприпасами – майже 250 вагонів вагою понад 10 000 тонн", - повідомив Громов.
Також повіжомляється, що на білоруських складах, базах та арсеналах група російських офіцерів відбирає автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини до бронетехніки армії РФ для подальшого відправлення окупаційним військам.
Будь ласка, зачекайте...
Отвечаю: "У них налажено производство снарядов и тд. Вопрос в том, что не в таких объемах, которые им нужны, чтобы забрасывать наши позиции тысячами снарядов в день."
И да, для того, чтобы уметь выражать свои мысли мозги должны лучше работать, чем для того, чтобы пытаться кого-то обидеть, прикрывая свою личную неспособность.
А чо?
П, Н, П.
Це дальня авіація. Грузили екскавакторами до машин. Ця ***** йшла в Анголу.
2. Лиски - Міллерове - Гукове - Дебальцеве
3. Ростів - Таганріг - Донецьк
4. Ростів - Керч - Джанкой - Мелітопіль
Оце всі можливі гілки, яким кацапота може зараз ввозити до України тисячі тон набоїв і техніки.
HELLO AGAIN
Встречаем Новый 1999 Год...
На балконе моего 5-го этажа ставлю строго по инструкции китайскую взрывчатку на палочке в пустую бутылку, перед зажиганием отварачиваю в сторону пустого двора, зажигаю.
Горит быстро и красиво. За секунду до выстрела сильный западный ветер, раззз, сварачивает салют-палку направо... ПОШЛААА...
Вдруг на балконе седьмого этажа общаги напротив, вместо новогодних поздравлений раздаются дикие крики не на державной мове про кем-то обижанную чью-то маму...
Ну ветер рюззге маму обидел. Ну форс-мажор. А че делать, коль уже полетело?...
***
Энто никакой не намек. Просто воспоминания молодости.
Не так, як у Сумах... Дотримання правил куріння - це справа самого курця (Ostap. B. Bender).