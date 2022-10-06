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Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лукашенко

Росія вивезла з Білорусі до 30 вагонів із боєприпасами на донецький та херсонський напрямки.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ  бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"Із початку жовтня з білоруських арсеналів зберігання ракет та боєприпасів на донецький та херсонський напрямки було відправлено майже 30 вагонів із боєприпасами для окупантів. Загалом з 24 лютого з території Білорусі було відправлено 26 ешелонів із боєприпасами – майже 250 вагонів вагою понад 10 000 тонн", - повідомив Громов.

Також повіжомляється, що на білоруських складах, базах та арсеналах група російських офіцерів відбирає автомобільні шини, вузли, агрегати та інші запчастини до бронетехніки армії РФ для подальшого відправлення окупаційним військам.

Також читайте: Уперше із серпня окупанти завдали удару ракетами з Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
останется Лука с голой жопой, а потом Беларусь демократизируем
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06.10.2022 18:18
+15
Бульбафрайер пусть не обижается. Бульбарусы, вас тоже касается
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06.10.2022 18:20
+15
Хаймерси вже облизуються?
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06.10.2022 18:21
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останется Лука с голой жопой, а потом Беларусь демократизируем
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06.10.2022 18:18 Відповісти
Бульбафрайер пусть не обижается. Бульбарусы, вас тоже касается
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06.10.2022 18:20 Відповісти
Судячи з фото луки він не встиг сказати, що вагони порожні. Подвійна гра луки пообіцяти 30 вагонів з ************ і дати тільки вагони
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06.10.2022 18:21 Відповісти
Хаймерси вже облизуються?
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06.10.2022 18:21 Відповісти
Уже сообщали что бялорусы(******) поставляют и оружие и запчасти и боеприпасы русне. Но все равно это плюс - кацапы как и 1-й и 2-й мировых войнах так и не могут обеспечить себя своим боезапасом. Народ без работы сидит, а рукожопое руководство не может наладить(по разным причинам) производство на заводах снарядов и пр.
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06.10.2022 18:26 Відповісти
У них налажено производство снарядов и тд. Вопрос в том, что не в таких объемах, которые им нужны, чтобы забрасывать наши позиции тысячами снарядов в день.
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06.10.2022 19:02 Відповісти
Так в чем я не прав??? Я написал, что они не могут обеспечить. В чем твоя проблема? Читай внимательно...
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06.10.2022 19:09 Відповісти
Цитирую: "рукожопое руководство не может наладить(по разным причинам) производство на заводах снарядов"
Отвечаю: "У них налажено производство снарядов и тд. Вопрос в том, что не в таких объемах, которые им нужны, чтобы забрасывать наши позиции тысячами снарядов в день."
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06.10.2022 21:26 Відповісти
Тебе не надо цитировать и думать - это не твое) Тебе надо научиться читать)
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06.10.2022 21:29 Відповісти
Не смеши. Я тебе доступно показал, что ответил четко на твой пост. А если ты имел ввиду что-то другое - то тебе нужно научиться выражать свои мысли.
И да, для того, чтобы уметь выражать свои мысли мозги должны лучше работать, чем для того, чтобы пытаться кого-то обидеть, прикрывая свою личную неспособность.
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06.10.2022 21:35 Відповісти
Ты не поверишь или не поймешь, ибо глуп). Производство некоторых боеприпасов рашка наладить не может. Ты генетически не способен этого понять, тут скорее всего твоя мамка с соседом виноваты)))
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06.10.2022 21:40 Відповісти
Смешно. Мой IQ 146 наверняка, как минимум, на 30 пунктов выше твоего, так что если ты не способен выражать свои мысли так, чтобы они имели тот смысл, который ты в них заложил, то это ТВОИ проблемы с интеллектуальным развитием, а отнюдь не мои.
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06.10.2022 21:43 Відповісти
Сосед тебя любит))) А папка твой знает что он куки?)))
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06.10.2022 21:46 Відповісти
Ооо, понятно. С всего лишь 30 пунктами разницы в IQ я тебе явно очень большой комплимент сделал. Давай еще про "мамку" выдай...инфузория.
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06.10.2022 22:05 Відповісти
Кууук)
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06.10.2022 22:11 Відповісти
Хлопці, не сваріться
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07.10.2022 02:57 Відповісти
Метод "блуждающей заплаты".
А чо?
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06.10.2022 18:26 Відповісти
Вже пора розірвати діп відносини з Беларусью ? Чі ще почекати
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06.10.2022 18:27 Відповісти
Боневтик рулит. Тьфу, курит. Он уже не в адеквате даже на свои видосиках.
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06.10.2022 18:35 Відповісти
БП враховуються в "умовних вагонах" ЩОДО залізничних перевезень.
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06.10.2022 18:33 Відповісти
А поподробнее можно? В двухосевых вагонах или в четырехосевых? Или в вагоне-рефрижераторе?
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06.10.2022 18:38 Відповісти
Я враховую перевезення АСП.
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06.10.2022 18:45 Відповісти
Накопления на складах считаются в условных вагонах. А для перевозки авиационных средств поражения используются реальные вагоны. Так что не стоит путать круглое с красным.
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06.10.2022 18:53 Відповісти
Я пам"ятаю як вивозили ФАБ -500. На 4-х осних вагонах.
П, Н, П.
Це дальня авіація. Грузили екскавакторами до машин. Ця ***** йшла в Анголу.
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06.10.2022 19:02 Відповісти
Условный вагон - условная единица измерения длины состава. Условным вагоном считается вагон, соответствующий длине четырехосного полувагона (13 920 мм), к которому приводятся все другие типы вагонов через соответствующие коэффициенты.
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06.10.2022 20:34 Відповісти
Вся техніка на 4х осних платформах,********** в 4х осних вагонах,шмотки і легкі вантажі на 2х осних,так було за совка,я служив у Бресті де приймав і здавав вантажі після перезавантаження з широкої колії на євро,до речі на 2х осних змінювали тільки тележки,вантажі йшли у Франкурт або Легніцю,і накінець по статті КБВО був самим потужним округом в сересер,приходилось бувати на окружних складах там щось із чимсь не можливо уявити.
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06.10.2022 20:27 Відповісти
для перевозки БК інша форма обліку тонажності вагону.
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06.10.2022 20:56 Відповісти
Та так,питання було в яких вагонах.
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06.10.2022 21:21 Відповісти
Стоило накрыть при отправлении, бульбаш уже совсем наглеет. Это получается где-то 300 тыс. снарядов? Может, есть кто военный, поправит. Исходя из "в августе руководитель Генштаба ВСУ Валерий Залужный оценивал ежесуточный расход снарядов оккупантами в 40-60 тысяч единиц" это на неделю боевых действий по всем фронтам, немало!
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06.10.2022 18:34 Відповісти
А все це означає що в Росії вже недостатньо сил якщо з Білорусі вивозять ********** - А головне те що тепер вже напевно путін не зможе йти в наступ на Київ коли вивозить з Білорусі **********
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06.10.2022 18:36 Відповісти
Возможно, старое выстреливают, вместо утилизации. У боеприпасов есть срок годности.
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06.10.2022 19:50 Відповісти
1. Валуйки - Старобільськ - Щастя
2. Лиски - Міллерове - Гукове - Дебальцеве
3. Ростів - Таганріг - Донецьк
4. Ростів - Керч - Джанкой - Мелітопіль

Оце всі можливі гілки, яким кацапота може зараз ввозити до України тисячі тон набоїв і техніки.
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06.10.2022 18:37 Відповісти
Хаймерсы знают все маршруты.
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06.10.2022 18:45 Відповісти
Тшетырэ напраулэныя!
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06.10.2022 18:49 Відповісти
Треба відстежити по супутнику та накрити
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06.10.2022 18:39 Відповісти
Химарсы их догонят.
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06.10.2022 18:43 Відповісти
Так в кацапів в Придністров'ї величезний склад ***********. Може туди "бавовнятко" пора запустити.
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06.10.2022 18:43 Відповісти
Там президент Молдови все ще хоче вийти сухою з води. Той склад нам би був дуже корисним, недостатньої снарядів для радянської артилерії. З допомогою румунів та молдаван реально взяти.
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06.10.2022 18:51 Відповісти
And Mr. MARS didn't say HI?
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06.10.2022 18:51 Відповісти
Mr. MARS will do it. Many times he will say HI.
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06.10.2022 19:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=N3mjTpZk3Ao


HELLO AGAIN
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07.10.2022 02:59 Відповісти
А почему нельзя Хаймарсами расхерачить белорусские ЖД?
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06.10.2022 18:57 Відповісти
Потому, что Американцы запретили применять Хаймарсы по территории РФ и Беларуси.
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06.10.2022 19:04 Відповісти
НАПОМНИЛИ..........
Встречаем Новый 1999 Год...
На балконе моего 5-го этажа ставлю строго по инструкции китайскую взрывчатку на палочке в пустую бутылку, перед зажиганием отварачиваю в сторону пустого двора, зажигаю.
Горит быстро и красиво. За секунду до выстрела сильный западный ветер, раззз, сварачивает салют-палку направо... ПОШЛААА...
Вдруг на балконе седьмого этажа общаги напротив, вместо новогодних поздравлений раздаются дикие крики не на державной мове про кем-то обижанную чью-то маму...
Ну ветер рюззге маму обидел. Ну форс-мажор. А че делать, коль уже полетело?...
***
Энто никакой не намек. Просто воспоминания молодости.
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07.10.2022 03:14 Відповісти
ну и где хваленные белорусские партизаны? Настоящие белорусы в полку им. Калиновского. Остальные босоногие терпилы под оккупацией орков
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06.10.2022 18:59 Відповісти
Интересно. Военное руководство Украины просто наблюдает перемещения этих эшолонов со смертоносными оружиями в сторону раши и ничего не предпринимает на опережение ? Эти эшелоны должны были взлететь в воздух. Вместо этого оно занимается статистикой и отчетными докладами? А когда эти ракеты врага обрушатся на украинские города то сразу начинается переполох и оперативное выступления Зе с очередными проклятиями в адрес рашистов. Между прочим этому стандартному сценарию уже все привыкли . А страдают и погибают мирные жители..
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06.10.2022 19:04 Відповісти
Читайте выше. Нечем нам достать в глубину Беларуси.
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06.10.2022 19:11 Відповісти
чому ми не їбемо склади і особовий склад рашистів не территорії **********?
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06.10.2022 19:10 Відповісти
a це і не потрібно, - важливо, щоб вони курили тільки в строго визначених місцях

Не так, як у Сумах... Дотримання правил куріння - це справа самого курця (Ostap. B. Bender).
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07.10.2022 03:21 Відповісти
Вважаю, що ЗСУ мають достроково розпочати опалювальний сезон в Білорусі.
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06.10.2022 19:26 Відповісти
Хватит оправдывать белорусов. Это не расия вывезла из беларуси, а беларусь вывезла боеприпасы в расию для продолжения агрессии.
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06.10.2022 20:12 Відповісти
ешелони по 9 вагонів, 30 вагонів...це дрібязок в загальних маштабах, але принцип незмінний- лукашенко гавно
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06.10.2022 20:36 Відповісти
крім БК лаптєві вивезли всю арту і бронетехніку, вона мінському маньяку ні дочого, для своїх виборців в нього вистачить космонавтів власного покрою. Його права рука Вольфович прямо сказав, що Лука воювати не буде, то навіщо їм снаряди.
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06.10.2022 21:01 Відповісти
бульбаші ви забули як партизанили ваші діди чи кішка тонка проти вусатого таракана.
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06.10.2022 21:12 Відповісти
Дайте їм десь під мацквою прикурити
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07.10.2022 10:23 Відповісти
 
 