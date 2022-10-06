Кулеба: Україна планує відкрити посольство в Гані задля розширення присутності в Африці

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів в Аккрі переговори із міністеркою закордонних справ Гани Ширлі Айоркор Ботчвей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

У повідомленні зазначається: "Візит глави української дипломатії до Гани відбувається в рамках першого в історії турне глави МЗС України країнами Африки.

Дмитро Кулеба детально поінформував ганійську колегу про зусилля України задля звільнення українських територій від російської окупації.

Він подякував Гані за солідарність із нашою державою, підтримку резолюцій в ООН та інших міжнародних організаціях, спрямованих на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, участь Гани у Кримській платформі.

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Міністр наголосив на прагненні України започаткувати нове якісне партнерство з Ганою, яке базуватиметься на взаємній повазі, обопільній підтримці та спільній вигоді.

"У рамках втілення Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення Президента Володимира Зеленського, Україна розширює свою присутність в Африці. Ми досягли домовленості з ганійською стороною: ближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Започаткування дипломатичної присутності в Аккрі надасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів та взаємодії в сфері освіти", — зазначив Дмитро Кулеба.

Міністри детально обговорили кроки задля активізації співробітництва України та Гани в сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації, сільського господарства.

Вони домовилися розпочати підготовку до створення Спільної комісії з торговельного та економічного співробітництва.

Глави МЗС також приділили окрему увагу пошуку шляхів відновлення безпечного навчання ганійських студентів в українських університетах.

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Сторони підписали меморандум про підготовку ганійських дипломатів на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України. Ганійська міністерка також повідомила про готовність Гани розглянути можливість стажування українських студентів, які вивчають англійську мову.

Ширлі Айоркор Ботчвей також висловила зацікавленість МЗС Гани у вивчені українського досвіду в сфері боротьби із дезінформацією.

За підсумками зустрічі міністри домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ за участі представників різних відомств двох країн для розробки комплексної "дорожньої карти" подальшого розвитку двосторонніх відносин України та Гани".

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