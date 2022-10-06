УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11965 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 672 20
Африка (196) Кулеба Дмитро (3182)

Кулеба: Україна планує відкрити посольство в Гані задля розширення присутності в Африці

Новини Цензор.НЕТ Політика України

африка,кулеба,гана

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів в Аккрі переговори із міністеркою закордонних справ Гани Ширлі Айоркор Ботчвей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

У повідомленні зазначається: "Візит глави української дипломатії до Гани відбувається в рамках першого в історії турне глави МЗС України країнами Африки.

Дмитро Кулеба детально поінформував ганійську колегу про зусилля України задля звільнення українських територій від російської окупації.

Він подякував Гані за солідарність із нашою державою, підтримку резолюцій в ООН та інших міжнародних організаціях, спрямованих на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, участь Гани у Кримській платформі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба вирушає на 9 днів у дипломатичне турне країнами Африки

Міністр наголосив на прагненні України започаткувати нове якісне партнерство з Ганою, яке базуватиметься на взаємній повазі, обопільній підтримці та спільній вигоді.

"У рамках втілення Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення Президента Володимира Зеленського, Україна розширює свою присутність в Африці. Ми досягли домовленості з ганійською стороною: ближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Започаткування дипломатичної присутності в Аккрі надасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів та взаємодії в сфері освіти", — зазначив Дмитро Кулеба.

Міністри детально обговорили кроки задля активізації співробітництва України та Гани в сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації, сільського господарства.

Вони домовилися розпочати підготовку до створення Спільної комісії з торговельного та економічного співробітництва.

Глави МЗС також приділили окрему увагу пошуку шляхів відновлення безпечного навчання ганійських студентів в українських університетах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Українсько-африканський ренесанс буде заснований на принципі взаємної поваги та вигоди", - Кулеба

Сторони підписали меморандум про підготовку ганійських дипломатів на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України. Ганійська міністерка також повідомила про готовність Гани розглянути можливість стажування українських студентів, які вивчають англійську мову.

Ширлі Айоркор Ботчвей також висловила зацікавленість МЗС Гани у вивчені українського досвіду в сфері боротьби із дезінформацією.

За підсумками зустрічі міністри домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ за участі представників різних відомств двох країн для розробки комплексної "дорожньої карти" подальшого розвитку двосторонніх відносин України та Гани".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість країн Африки співчувають Україні, але зайняли позицію "Не наша війна", - Кулеба

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Раз Україна кормить афріканців ЗЕРНОМ , то мае там мати широке представництво дипломатів , вчителів украінськой мови для недільних шкіл, бізнесменів і даже ЛІКАРІВ
показати весь коментар
06.10.2022 18:38
+4
Ти що таке кажешь? Ще не усі родичи кварталу-95 працевлаштовані, а ти зі своїми фахівцями.
показати весь коментар
06.10.2022 19:08
+3
А це ідея - влаштувати родичів кварталу 95 лікарями в Гані
показати весь коментар
06.10.2022 19:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🤣
показати весь коментар
06.10.2022 18:35 Відповісти
Раз Україна кормить афріканців ЗЕРНОМ , то мае там мати широке представництво дипломатів , вчителів украінськой мови для недільних шкіл, бізнесменів і даже ЛІКАРІВ
показати весь коментар
06.10.2022 18:38 Відповісти
Зараз багато українців в ЕС з доброю освітою як біженці . Серед них багато хто би поїхав працювати в Афріку і Азію для України
показати весь коментар
06.10.2022 18:41 Відповісти
Ти що таке кажешь? Ще не усі родичи кварталу-95 працевлаштовані, а ти зі своїми фахівцями.
показати весь коментар
06.10.2022 19:08 Відповісти
А це ідея - влаштувати родичів кварталу 95 лікарями в Гані
показати весь коментар
06.10.2022 19:49 Відповісти
Краще донорами органів. Бо яка ще може бути користь
показати весь коментар
06.10.2022 21:33 Відповісти
хрінь..геологи та інженери там потрібні, а не вчителі)))
показати весь коментар
06.10.2022 20:47 Відповісти
муринка на світлині - це Ганя?
показати весь коментар
06.10.2022 18:39 Відповісти
Слава Богу, слава Богу!
Дожив-таки...
(сякається розчулено)
показати весь коментар
06.10.2022 18:41 Відповісти
Плюсую. В Гані діаманти здобувають
показати весь коментар
06.10.2022 18:41 Відповісти
Ага, зеленим ще діаманти "попіляти" для повного щастя. Доляри ''піляти'' вже набридлр
показати весь коментар
06.10.2022 19:09 Відповісти
Сподіваюсь зелених к тому часу ми знесемо
показати весь коментар
06.10.2022 19:13 Відповісти
Там треба не тільки послів, а й агентів вербувальників. Центри пропаганди. Та власні ПВК.

Ми маємо інформаційно асимілювати африку, а кращу всю планету, ну мінімум відбити інформаційну асиміляцію що проводить рф. Інакше таких як Ілон ставатиме більше.
показати весь коментар
06.10.2022 18:44 Відповісти
Следующая турне-остановка - в Эритрее
показати весь коментар
06.10.2022 19:30 Відповісти
Україна принаймні реально може нагодувати хлібом, в той час як країни типу рф можуть тільки бандитами цілий край напхати так, що навіть на купі золота будеш сірий і голодний.
показати весь коментар
06.10.2022 20:23 Відповісти
а чому трамплін з карпат в Оман є,
а посольства в Омані нема????
показати весь коментар
06.10.2022 20:47 Відповісти
чий Крим спитав?
показати весь коментар
06.10.2022 20:58 Відповісти
Для когось готують тепле місце, не всіх кумів ще пристроїли. А раз за дорученням Зеленського, то очевидно чия рідня потребує зміни клімату.
показати весь коментар
06.10.2022 23:37 Відповісти
Гана - одна із пристойніших країн на західному узбережжі (сама гидка та сама заможна - Нігерія (нафта)). Працював багато з ганцями. Багато з них навчались у Великобританії, але у самій Гані система освіти теж досить непогана.
показати весь коментар
07.10.2022 00:17 Відповісти
Вочевидь, пан кулеба вирішив вже УСІ питання миру для Украіни в оон та ЄС, що поперся у Африку?
показати весь коментар
07.10.2022 08:36 Відповісти
 
 