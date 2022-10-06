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У ЗСУ вистачає людей, а оборонна промисловість нарощує виробництво зброї, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Українській армії вистачає людей, а український оборонпром нарощує обсяги виготовлення і зброї, і набоїв.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Forbs-Україна повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, відповідаючи на питання, чи вистачає Україні людей, техніки, зброї.

"Я б сказав так: людей вистачає. Але коли в тебе йде війна, тобі завжди чогось не вистачає. Тому я просто хочу сказати, що були періоди цієї війни, коли з обох сторін за добу вилітало близько 100 000 артилерійських снарядів та ракет. Тобто інтенсивність ведення війни шалена, а значить, у нас постійна необхідність поповнення арсеналів. І звісно, що ми це все обговорюємо з партнерами та отримуємо необхідне за контрактами та МТД. Ми також нарощуємо обсяги виготовлення і зброї, і набоїв в Україні", - повідомив Резніков.

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Він нагадав, що оборонпрому належать відомі флагмани підприємств, які виготовляють комплекси типу "Стугн" та "Корсарів". Зокрема, українські військові навчилися збивати "Стугнами" російський вертоліт К-52, який називають літаючим танком, розповів міністр. Також усім добре відомий комплекс "Нептун", яким потопили крейсер "Москва". Тобто є багато державних підприємств, а також приватних компаній, які виготовляють і бронетехніку, і артилерійські системи, є підприємства, які виготовляють стрілецьку та снайперську зброю.

Резніков спростував інформацію російських ЗМІ, що зс рф розбомбили виробників "Стугн" та "Нептунів".

Також міністр повідомив, що, окрім зброї, українські підприємства в пʼять разів збільшили виготовлення бронежилетів та шоломів.

"На початку лютого на складах не було майже нічого, і в першу чергу ми забезпечували наших військових бронежилетами та шоломами завдяки МТД та волонтерським зусиллям. Але за ці місяці ми наростили саме контрактними зусиллями і поставили в ЗС тільки за контрактами 500 0000 бронежилетів та шоломів", - зазначив Резніков.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+26
"На початку лютого на складах не було майже нічого" - все в асфальт вложили, это так они к войне готовились.
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06.10.2022 18:56
+16
асфальтові заводи розгортують?
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06.10.2022 18:54
+15
тому що у нас не виробляють, ані Краби, Цезарі, Хаймарси.
А саме новітня зброя вирішує при паритеті вогневих потужностей.
чи вам як маленькому це незрозуміло? аби відробити свої пять копійок і пізданути хоч щось.
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06.10.2022 19:03
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асфальтові заводи розгортують?
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06.10.2022 18:54 Відповісти
а чогож зе постійно клянчить -дайте зброю?-отже хтось з вас бреше
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06.10.2022 18:55 Відповісти
Так,але ЗСУ уже мають майже хороші можливості в озброєнні. Стугни і Корсари з початку війни випускалися, таємно.
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06.10.2022 18:58 Відповісти
тому що у нас не виробляють, ані Краби, Цезарі, Хаймарси.
А саме новітня зброя вирішує при паритеті вогневих потужностей.
чи вам як маленькому це незрозуміло? аби відробити свої пять копійок і пізданути хоч щось.
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06.10.2022 19:03 Відповісти
панда-вам в китай до сі - там будете мандіти
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06.10.2022 19:37 Відповісти
тобто по змісту немає нічого відповісти, ясно.. в бан
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06.10.2022 20:05 Відповісти
Це не так. Виробляли і ще як. Вірба. Чому звернули виробництво, як і нептуна, я не розумію. Я щось піздакнув?
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06.10.2022 21:46 Відповісти
Вибачаюсь спільноті. Верба.
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06.10.2022 21:59 Відповісти
шо він говорить
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06.10.2022 18:56 Відповісти
Не розумієте українську?
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06.10.2022 19:16 Відповісти
"На початку лютого на складах не було майже нічого" - все в асфальт вложили, это так они к войне готовились.
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06.10.2022 18:56 Відповісти
А вона у нас ще залишилася ота промимловість? Д'єрмак ще всю не розвалив?
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06.10.2022 19:07 Відповісти
5 мільйонів бронежилетів це резников сказав чи 0 зайвий у тексті
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06.10.2022 19:09 Відповісти
На війні багато зброї не буває але вже основне почали виготовляти .
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06.10.2022 19:11 Відповісти


"Диванні війська України " -КРАСА та РАЗУМ ?
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06.10.2022 19:15 Відповісти
"500 0000 бронежилетів та шоломів" Шось ви, дядьку, *******...
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06.10.2022 19:16 Відповісти
Та ні, це журналіст явно зайвий нолик ткнув - після пробілу пишуть 3 нулі, а не 4.
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06.10.2022 22:08 Відповісти
А у кацапів нехватає людЄй... І де вони поділись?...
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06.10.2022 19:19 Відповісти
Миші поїли )))
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06.10.2022 19:34 Відповісти
Миші точно бандєровці якісь
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06.10.2022 19:37 Відповісти
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06.10.2022 19:26 Відповісти
Отличная речь для домохозяек и домохозяинов с мозгами домохозяйки
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06.10.2022 19:28 Відповісти
Стугны, богданы, вербы, нептуны, громы, молоты и т.д все это было заморожено Оманским Ослом ради "великого крадивныцтва" , обогащения себя любимого, бени, пинчука, ахмета и своей кодлы!
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06.10.2022 19:41 Відповісти
Нічого не було заморожено - все воювало з першого дня
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06.10.2022 20:09 Відповісти
Де воювали "громи"? А нептуни, якщо рашисти підливали майже впритул до Одеси?
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06.10.2022 21:17 Відповісти
15 кораблів потопили. Можна більше, але ж більше не підпливають.
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07.10.2022 07:56 Відповісти
ти знаєш багато назв але не знаєш суті питань. Типовий диванний 3,14дабол)))
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06.10.2022 20:43 Відповісти
Скажите чем помочь ВСУ . Скоро зима .
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06.10.2022 19:50 Відповісти
Такое чуство будто школьник отчитывается ， при чем здесь стугна к нептуну ? Мы и так знаем что нептун сырой поэтому союзники поставили гарпуны что сыграло ключевую роль .
Людей много ? А людей с военными специальностями ремонтировать танки и бтры водителей НЕУЖЕЛИ ВСЕХ ХВАТАЕТ ***** уважаемый министр ，как вы готовились мы уже все знаем на примере Мариуполя ，так зачем выходить и позорится? Молча одейте и обуйте людей дайте им подаренное союзниками оружие ! Полная бездарность и цинизм !
Вы все гребанные политики на спине ЗСУ и союзников выходите из ЖОПЫ В КОТОРУЮ ТОЛКНУЛИ СТРАНУ ТАК ***** сидите молча и делайте свою роботу или идите ***** ТВАРИ!!!
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06.10.2022 20:29 Відповісти
приходить Forbs до Рєзнікова і каже дайте інтерв'ю, ми хочемо знати стан справ, що вам потрібно, чого не вистачає, чи працює ваш ВПК? А він відповідає: не буду давати інтерв'ю, бо мені yehor sydorenko сказав мовчати
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06.10.2022 20:41 Відповісти
Усе, на що здатні зелені шмарклі--триндіти та красти. А пан рєзніков отримав наказ агента "козиря", та й розвішує локшину на вуха домогосподаркам у кращих традиціях скабєєвих/кісєльових.
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07.10.2022 08:29 Відповісти
Резніков як завжди несе якусь маячню. Асфальт -це не зброя.
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06.10.2022 21:55 Відповісти
Резніков перднув що Стугни і Нептуни у нас і зараз випускають.
Ти диви, покєріст вищого класу, кацапи в прольотє, а то що патроний завод
не могли 8 років в Україні збудувати то ботанічна прикрість.
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06.10.2022 23:34 Відповісти
Отличное усыпляющее сообщение для дебилов и дебилок, которых 74% в этом государстве. Помочь нужно всем подряд от вооружений и боеприпасов до продовольствия и медикаментов, в том числе прокладками в трусы.
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07.10.2022 00:22 Відповісти
 
 