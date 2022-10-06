Комісія з добору 16 членів ВККС затвердила перелік кандидатів, допущених до конкурсу

Конкурсна комісія з добору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України затвердила перелік із 301 особи, допущених до участі в конкурсі.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії 6 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На 16 вакантних посад у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України претендують 206 чоловіків та 95 жінок.

"З числа допущених до конкурсу кандидатів 32%, або 96 осіб є суддями, 21%, або 64 особи - це та званий змішаний профіль професійної діяльності, 17%, або 50 осіб є науковцями, 15%, або 45 осіб є адвокатами, 3,6% - всього 11 осіб це судді у відставці, ще 3,6% або 11 осіб - прокурори, 3% - представники правоохоронних органів та 5% мають інші юридичні спеціальності", - зазначив заступник голови комісії Іван Міщенко.

Він повідомив, що найбільша кількість заяв від охочих стати членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України надійшла від правників з Києва та області - 116 заяв, що складає 38% від загальної кількості. На другій позиції Львівщина — 26 кандидатів або 8,6%, на третій — Харківська область — 25 кандидатів, що складає 8,3% від загальної кількості, далі - Одеська область — 7%, Дніпропетровська область — 5,3%.

"Наступні етапи нашого конкурсу - це оцінка та аналіз поданих заяв, документів, а також тієї інформації, яку ми отримаємо з відкритих джерел та від правоохоронних органів, громадянського суспільства і так далі для того, щоб ми могли проаналізувати дійсно всю ту інформацію, яку кандидати зазначали", - розповів Міщенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидатів на посади членів Вищої кваліфкомісії суддів перевірить НАБУ

Після цього комісія затвердить список кандидатів, яких запросить на інтерв’ю.

"Інтерв’ю в нас будуть відбуватися таким же чином як зараз — по "зуму", після того, як ми проведемо інтерв’ю, проаналізуємо їх результати і затвердимо список з 32 або, можливо, більше кандидатів, яких передамо вже до Вищої ради правосуддя, вона затвердить остаточний перелік із 16 осіб, які будуть призначені членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України", - зазначив Міщенко.

Із цих 16 осіб 8 складатимуть судді або судді у відставці, і ще 8 - представники інших юридичних професій.

Найближчим часом перелік кандидатів на посади до ВККС, допущених до конкурсу, буде розміщений на сайті Вищої ради правосуддя.

Нагадуємо, ВККС не працює вже майже три роки, з метою поновлення її роботи створена конкурсна комісія, яка добере кандидатів на посади членів ВККС на засадах прозорого конкурсу.

Також читайте: Члени Комісії з добору кандидатів на посади членів ВККС домовились не зустрічатись з політиками, - голова Зажечни