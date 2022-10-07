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Запорізька АЕС (891) Рафаель Гроссі (168)

Голова МАГАТЕ Гроссі зустрівся з Зеленським: "Є прогрес щодо пропозиції зміцнити ядерну безпеку навколо ЗАЕС"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав розмову з президентом України Володимиром Зеленським "дуже конструктивним та всебічним обговоренням" ситуації загалом і, зокрема, щодо Запорізької АЕС.

"У нас є прогрес щодо моєї пропозиції зміцнити ядерну безпеку навколо станції", - сказав Гроссі журналістам у четвер у Києві після зустрічі із Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Він висловив сподівання на конструктивні переговори із РФ, куди він прямує найближчим часом і де, як він сказав, зустрічі відбудуться "на дуже високому рівні". "Я маю намір провести позитивні дискусії. Я не вважаю це неможливим", - сказав Гроссі.

За його словами, основне завдання МАГАТЕ - "запобігти ядерним інцидентам". "Наша робота - стежити за ядерною безпекою та самопочуттям персоналу", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гроссі цього тижня відвідає Київ, а потім - Москву для переговорів щодо Запорізької АЕС, - МАГАТЕ

При цьому гендиректор МАГАТЕ назвав ядерні потужності на Запорізькій АЕС "українськими" і наголосив, що "анексія не схвалюється міжнародним правом".

Гроссі зазначив, що має намір ще раз відвідати Київ найближчим часом. "Я домовився з президентом, що дуже скоро я повернуся і ми продовжимо діалог", - сказав він.

Гроссі не став оцінювати наміри РФ переключити станцію на внутрішню російську енергосистему, зазначивши, що "цього не сталося". "Це не просто перемикання, це велика інфраструктурна робота. Ми знатимемо про це", - сказав він.

Він зазначив, що периметр станції заміновано, але на самій Запорізькій АЕС "мін немає".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+4
Гроссі, ти повинен забрати ЗАЕС яку я здав.
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06.10.2022 20:59
+2
Я сподіваюсь, зустріч була також плодотворною? І ще ось що непокоїть: спільність поглядів не відмічена та не висловлене задоволення плідною зустріччю.
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06.10.2022 20:20
+2
можетпатамуштатыпоцзаЗЕ...!
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06.10.2022 20:40
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Я сподіваюсь, зустріч була також плодотворною? І ще ось що непокоїть: спільність поглядів не відмічена та не висловлене задоволення плідною зустріччю.
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06.10.2022 20:20 Відповісти
Чо меня за зелю сразу хрестят?
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06.10.2022 20:26 Відповісти
можетпатамуштатыпоцзаЗЕ...!
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06.10.2022 20:40 Відповісти
Да мне *****, хто будет договариваться с НАТО. Я буду поддерживать любую *****
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06.10.2022 20:51 Відповісти
порткисвоиподдерживай...
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06.10.2022 21:05 Відповісти
Ястараюсь
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06.10.2022 21:14 Відповісти
неперестарайсяЛюда...
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06.10.2022 21:21 Відповісти
Ответишь? Харьков ждет. 098012268 Олег
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06.10.2022 21:37 Відповісти
я тоже Харьков...! но есть более нормальные люди в нём чем ты - вот с ними я точно в живую увижусь...!
да кстати, номер что ты дал фуфло - по количеству циферок...\даже не пытался звонить на это фуфло...\
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06.10.2022 21:59 Відповісти
Не, брат, всьо правильно. Ладна, зазвони просто так
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06.10.2022 22:11 Відповісти
0980122680 - так правильно...?
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06.10.2022 22:13 Відповісти
Пардон, в конце 6680- так правильно
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06.10.2022 22:29 Відповісти
Вобщем правильно так: 09801668
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06.10.2022 22:33 Відповісти
ненажирайсябольше...
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06.10.2022 22:35 Відповісти
Где ты, мой брат?
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06.10.2022 21:49 Відповісти
Такое
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06.10.2022 21:53 Відповісти
А теперь Гросси одевай скафандр и чухай на ЗАЭС пока касапы там курилку не организовали.
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06.10.2022 20:33 Відповісти
Магате бесполезное как показывает жизнь и играет на дудке рашистов.
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06.10.2022 20:57 Відповісти
Гроссі, ти повинен забрати ЗАЕС яку я здав.
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06.10.2022 20:59 Відповісти
Ключове слово «всебічне» , тобто використовувались вимоги ядерних терористів ! Крапка . Краще б зелупа присів і навіть не пздів «нам потрібна зброя»(своєї підр не підтримав) , бо в світової спільноти переглядаючи на медіа попрошайку - нудить ! Я свідок того що ставлення спільноти змінилось від Боневтік - до пітушари ! Краще заповнить (зелупок) свою дупу піною і мовчить ! Наші партнери мають чудову результативну роботу з нашою Армією і без глистів !
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06.10.2022 21:12 Відповісти
Шото зеля тово... на встрече с Гросси вел себя просто позорно , видно опять сорвался и его понесло...
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06.10.2022 22:30 Відповісти
по окончании войны надо таки дать ему народного артиста...
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07.10.2022 07:42 Відповісти
 
 