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Двоє росіян втекли на човні з Чукотки на Аляску, ховаючись від мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

аляска

Двоє жителів Чукотського автономного округу РФ, що тікали від мобілізації, на човні припливли на Аляску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Жителі містечка Гамбелл на острові Святого Лаврентія у штаті Аляска виявили біля берега двох чоловіків на невеликому човні. За словами новоприбулих, вони росіяни і припливли із селища Егвекінот у Чукотському автономному окрузі, розташованому на березі затоки Хреста Берінгового моря. Вони пояснили, що ховаються від мобілізації

Гамбелл з населенням 495 чоловік розташоване на північно-західному мисі острова, приблизно за 36 миль (58 км) від Чукотського півострова. Острів ближче до Росії, ніж материкової частини Аляски, і з його мису видно її території.

Зазначається, що від точки відплиття до місця прибуття росіяни подолали майже 500 км.  Зараз чоловіки знаходяться в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска, під охороною Управління берегової охорони США.

Також читайте: За кожного мобілізованого на Сахаліні дадуть 5 кг риби

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
Аляска наш?
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06.10.2022 21:10
+25
З цих тупих алкашів 40% будуть воювати на рівні кадрової армії орків. Не можна знехтувати загрозою
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06.10.2022 21:12
+24
Это притом, что малые народы мобилизации кагбэ не подлежат. Но чукча умный - он понимает, что стихия - куда безопаснее всех клятв пуйла.
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06.10.2022 21:18
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Одна тётка из РФ призывного возраста даже в космос убежала от Могилизации на корабле Илона Маска!
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07.10.2022 04:20 Відповісти
у круїзного оператора Royal Carribean є тріп із Сіеттла до Петропавлоаську і Магадану
14 днів
цей тріп є лідером з продаж алкоголю бо нічого іншого не має протягом тріпу робити
американські туристи прибувають вже у стані глибокого алкогольного отруєння
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07.10.2022 05:08 Відповісти
Сотні тисяч потенціальних трупів могли б запросто змести свого фюрера, але рабський менталітет їм цього не дозволяє. Тому через свою сирливість вони в паніці і тікають світ за очі.
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07.10.2022 06:37 Відповісти
,,,екатерина--- ты была не права...!
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07.10.2022 07:40 Відповісти
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