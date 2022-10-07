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Новини Війна в Україні
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Зеленський закликав до превентивних ударів по РФ через ядерні погрози, що спричинило істерику в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози Росії посиленням тиску. У Росії сприйняли цю заяву як заклик до ядерного удару по РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Зеленський на питання, що має зробити НАТО, щоб стримати Росію від використання ядерної зброї сказав наступне: "Ми бачимо вже, що ці люди спроможні на такі страшні кроки. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо – я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки – чекати ядерних ударів Росією, щоб потім сказати: "Ах ти так? Ну ось тримай від нас". Переглянути застосування свого тиску – ось що повинно робити НАТО, переглянути порядок застосування".

Після цієї заяви представники РФ почали заявляти, що Зеленський хоче розв’язати ядерну війну.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Захід розпалює ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського закликом "до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має унеможливити застосування Росією ядерної зброї, - Зеленський

Прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі превентивні санкції, які мали бути застосовані перед повномасштабним вторгненням РФ 24 лютого:

"Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте".

Також читайте: Путін розуміє, що після застосування ядерної зброї він буде неспроможним зберегти своє життя, - Зеленський (оновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+86
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06.10.2022 22:17
+71
і не тільки!
розкраданнями його зеленими друзями держрезервів, коррупція в будівництві доріг, з приватбанком, з усіма оборутками фєкаломойського, усі коррупційні скандали "слуг-народу",
ховання за спинами цивільного населення Гостомеля, Бучі, Ірпіна на початку війни тощо
Я дуже сподіваюся, що після війни, не дивлячись на "побєдітєлєй не судят" - усе зелене кодло буде притягнуте до відповідальності
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06.10.2022 22:21
+57
Завтра, кстати, днюха у Куйла. Пожелать ему надо всем сразу в 666 минут от полуночи. Это будет в 11:06 по Киеву. Пожелаем, чтобы оно скорее сдохло, но при этом помучилось так, как все его жертвы за последние 20 с лишним лет вместе взятые. Смерть Куйлу и вонючей Параше !!!
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06.10.2022 22:17
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...Борменталь, дайте ему селёдки,,,. Модератор Нікііфоров.
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06.10.2022 23:09 Відповісти
слова пустые, а россияне могут использовать их в своей пропаганде. непродуманно и очень по-детски.

станет ли он политиком должного уровня?
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06.10.2022 23:13 Відповісти
так ты за него лугандонка задницу свою рвала на британский флаг...!
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06.10.2022 23:33 Відповісти
це шо, знову італєнка записалась новим логіном?
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06.10.2022 23:49 Відповісти
*********, вы же знаете ответ на ваш вопрос, что никто не тронет вашу гигантскую помойку, если вы уберетесь на неё с оккупированных территорий. Вам бы хоть там дела наладить, а то развалите сами рабсею.
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06.10.2022 23:16 Відповісти
лiтаки лiтять, будем всiх Дамбiть
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06.10.2022 23:30 Відповісти
Там взагалі не про ядерну зброю. Він сказав превентивні удари, а мав на увазі превентивні заходи які повинні були ввести цивілізовані країни щоб не допустити війни, але вони нічого не зробили до 24 лютого вважаючи що Україну захоплять надто швидко. Деякі з них і досі вірять, що росія у цій війні переможе.
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06.10.2022 23:31 Відповісти
🤣🤣🤣
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06.10.2022 23:45 Відповісти
Дмитро "Каленчук" Вовнянко:

Ідеально точно як у Росії, де ***** щось ляпне, а потім його прес-секретар піськов розтлумачує, в наш ефір вивалився прес-секретар Зеленського Нікіфоров і почав скавулити, що найвпливовішого не так зрозуміли. Він ніби мав на увазі період до 24 лютого, тоді, мовляв НАТО мусило завдавати превентивних ударів. Що мало в той час робити керівництво України Нікіфоров, звісно, не сказав. Ми вже чули від найвпливовішого, що розповідати про шашлики в травні було правильно, а укріплювати кордони польовими позиціями і евакуювати населення з напрямків головних ударів - ні, бо українці-боягузи, і вони всі, за версією ОПУ, втекли б з України.Нікіфоров заявив, що від України закликів застосовувати ядерну зброю ми не почуємо.

Соррі, але я кілька разів прослухав що сказав ЗЕ і чітко почув, як він закликав до превентивних ударів через ядерну загрозу.

Але те що з ОПУ почали виправдовуватися означає одне з двох. Або найвпливовіший знову ляпнув не подумавши. Або, в ОПУ вирішили сподобатися своєму електорату новими байками про те що "НАТО зобов'язане", а вони ні. І схоже, нарвалися на добрячий прочухан з боку тих самих країн НАТО.
Ми там наче заявку на вступ до НАТО подали. Вже бачу. Після такого нас приймати в НАТО побіжать аж зі свистом. Країну, яка обирає собі президентів, що не розуміють глибини ядерної небезпеки і через те ляпають язиком...

ЗІ: а, може, приймуть, з умовою, що оберемо президента більш кваліфікованого з ІQ>100? (А.М.)
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06.10.2022 23:46 Відповісти
Це дуже нагадує діяльність від "Свободи" коли вони когось в реалі лайном облили і через півгодини ця новина вспливає на расєйських ЗМІ, чи про Фаріон як вона пропонує в дітсадку мочити кацапів і через десять хвилин це центральна новина на кацапських медіа помойках.
Совпадєніє 😁
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07.10.2022 14:51 Відповісти
Господи!!!!! Ну за что нам эта кара????
Ну почему у нас это ****** выполняет обязанности президента???? Ну, то есть не выполняет, а протирает штаны в кресле президента?????? Ну сколько ещё это будет продолжается????? Сил нет уже блевать на все и вся, что исходит от этих ублюдков!!!!!
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07.10.2022 00:01 Відповісти
А что вам не так?
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07.10.2022 01:53 Відповісти
Фантомні болі за втраченим "сивочолим"...
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07.10.2022 10:09 Відповісти
нє, просто не треба вказувати НАТО що їм робити, а самому робити те, що мусиш і ніхто тобі у відповідь не скаже що тобі самому робити
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07.10.2022 10:18 Відповісти
похоже она пуйлом недовольна
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07.10.2022 10:37 Відповісти
палата № 7 согласна, с поневтік ...все мір в труху...
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07.10.2022 12:53 Відповісти
брешеш, не было такого.
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07.10.2022 13:12 Відповісти
У кацапов и их союзников попаболь
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07.10.2022 14:20 Відповісти
Такие вещи должен сам Запад декларировать, хвост не должен вилять собакой, такими неосторожными заявлениями лить воду на мельницу российской пропаганды, и тех на Западе, кто против военной помощи Украине .
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07.10.2022 11:03 Відповісти
Украина и зебил - две большие разницы!!!

Надеюсь и Запад это тоже хорошо понимает!!!
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07.10.2022 14:24 Відповісти
Ответ на этот вопрос не знают даже 73% зебанаты, внезапно уставшие от войны.
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07.10.2022 12:43 Відповісти
уважно читай методичку, вектор помінявся, зараз гондонім *****, із зелів мирняк
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07.10.2022 12:55 Відповісти
Только тролляка всегда вспоминает про методички.
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07.10.2022 13:03 Відповісти
Превентивный -сказал. Ядерный - россияне придумали.
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07.10.2022 00:04 Відповісти
želaemoe za deistviteljnoe, kak pokojnyj Gorbi govoril.
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07.10.2022 02:00 Відповісти
НАТО собирается уничтожить росармию конвенциональными (неядерными) ударами в случае применения рф ядерного оружия. Такова доктрина НАТО. Но лучше сделать превентивные удары по рф до применения ей ядерного оружия, наверное это имел в виду президент. Лидеры всех стран мира, включая Великого кормчего Си, премьера Моди указывают лысому на неприемлемость ведения захватнических войн с соседними странами. Нужно сбросить с трона лысого и его клику, запретить в рф милитаристскую пропаганду в стиле "можем повторить", заблокировать возможность применения рф ядерного оружия и выгнать ее из СБ ООН. Это нужно нам, всему миру для его благополучного развития и самой россии.
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07.10.2022 00:06 Відповісти
Бесноватые рашисты с восторгом упиваются своей "сверхчеловеческой" способностью на самый подлый воинствующий аморализм.

А остальное человечество, которое уважает нормы права, морали, гуманистические ценности, свободу и достоинство личности, для рашистов - это "гнилые либерасты" и "слюнявые толерасты".

Для бесноватых рашистов будет огромным сюрпрайзом, когда "слюнтяйский" Запад планомерно скрутит санкциями рашисткий недорейх в бараний рог, а в случае применения пассионарными злыми обезьянами их грёбаного ядерного оружия за 20 минут обычными конвенциальными вооружениями Запад уничтожит на хрен все 5 российских флотов:

это уничтожение всех пяти орковских флотов будет предпринято просто в качестве вежливого предупреждения о том, что ждёт Орду в случае дальнейшей эскалации.
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07.10.2022 09:56 Відповісти
Зеля прям прогрессирует на глазах.
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07.10.2022 00:20 Відповісти
Президент війни став, армія, мова, віра ... Десь я це вже чув ...
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07.10.2022 10:32 Відповісти
О! Янэлох такой смелый! Мабуть, дорожку перед интервью накатил?
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07.10.2022 05:01 Відповісти
молчание золото! В случае с нелохом золотой совет. Интересно кто ему пишет текст. Или что нужно курить
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07.10.2022 06:59 Відповісти
...это действие по упреждению быдлоеасекомыша болот мацковии
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07.10.2022 07:35 Відповісти
Бубон допи--ся, і Байдена підставив і рашкі дав козирів
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07.10.2022 09:23 Відповісти
Тут можна і по іншому розсудити.
Як каже відоме прислів'я "Устами зеленського дитини говорить істина".
Які б "гуманні" ідеї не озвучували прокацапські сильні світу цього (Ердоган, Орбан, Маск і т.д.),
то є лише один шлях врятувати цей світ від повного знищення.
І цей шлях - превентивний ядерний удар по рф при НАЙМЕНШИХ ознаках підготовки до застосування нею яз.

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07.10.2022 11:16 Відповісти
Норм Зеленский их же оружием поджег кацапам пердаки
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07.10.2022 10:35 Відповісти
У Марії Захарової в голові сплошная МАША. Як і у всієї правлячої кліки в Кремлі. https://novayagazeta.eu/articles/2022/10/05/v-golove-sploshnaia-masha
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07.10.2022 12:52 Відповісти
обдовбався в котрий раз
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07.10.2022 14:00 Відповісти
У кацапских прихвостней полыхает в комментариях.
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07.10.2022 14:22 Відповісти
В мене одне питання до Зеленського, якого біса я повинен загинути в Україні, від ядерної зброї? Чому я, знаходжуся в западні, в клітці? Мені життя Зеленській дав? Чому він їм керує???Суки!
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07.10.2022 15:16 Відповісти
Иногда кажется что всё, большего идиотизма бубочка спродуцировать не может. Ан нет, может. Талант!
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07.10.2022 16:05 Відповісти
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07.10.2022 17:37 Відповісти
Шо цей Віслюк несе?
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07.10.2022 18:02 Відповісти
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