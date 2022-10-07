Зеленський закликав до превентивних ударів по РФ через ядерні погрози, що спричинило істерику в Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський закликав НАТО превентивно відреагувати на ядерні погрози Росії посиленням тиску. У Росії сприйняли цю заяву як заклик до ядерного удару по РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Зеленський на питання, що має зробити НАТО, щоб стримати Росію від використання ядерної зброї сказав наступне: "Ми бачимо вже, що ці люди спроможні на такі страшні кроки. Що повинно робити НАТО? Унеможливлювати застосування Росією ядерної зброї. Але що важливо – я ще раз звертаюсь до міжнародної спільноти, як це було до 24 лютого. Превентивні удари, щоб вони знали, що з ними буде, якщо вони застосують. А не навпаки – чекати ядерних ударів Росією, щоб потім сказати: "Ах ти так? Ну ось тримай від нас". Переглянути застосування свого тиску – ось що повинно робити НАТО, переглянути порядок застосування".
Після цієї заяви представники РФ почали заявляти, що Зеленський хоче розв’язати ядерну війну.
Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Захід розпалює ядерну війну і може знищити планету руками Зеленського, а прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав слова Зеленського закликом "до початку світової війни з непередбачуваними жахливими наслідками".
Прессекретар президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі превентивні санкції, які мали бути застосовані перед повномасштабним вторгненням РФ 24 лютого:
"Президент говорив про період до 24 лютого. Тоді треба було застосувати превентивні заходи, щоб не дозволити Росії розв'язати війну. Нагадаю, що єдині заходи, про які тоді йшлося, були превентивні санкції. Шантажувати світ вибухами на ЗАЕС та всіляко натякати на використання ядерної зброї дозволяє собі лише держава-терорист Росія. Від України таких закликів ви ніколи не почуєте".
Будь ласка, зачекайте...
станет ли он политиком должного уровня?
Ідеально точно як у Росії, де ***** щось ляпне, а потім його прес-секретар піськов розтлумачує, в наш ефір вивалився прес-секретар Зеленського Нікіфоров і почав скавулити, що найвпливовішого не так зрозуміли. Він ніби мав на увазі період до 24 лютого, тоді, мовляв НАТО мусило завдавати превентивних ударів. Що мало в той час робити керівництво України Нікіфоров, звісно, не сказав. Ми вже чули від найвпливовішого, що розповідати про шашлики в травні було правильно, а укріплювати кордони польовими позиціями і евакуювати населення з напрямків головних ударів - ні, бо українці-боягузи, і вони всі, за версією ОПУ, втекли б з України.Нікіфоров заявив, що від України закликів застосовувати ядерну зброю ми не почуємо.
Соррі, але я кілька разів прослухав що сказав ЗЕ і чітко почув, як він закликав до превентивних ударів через ядерну загрозу.
Але те що з ОПУ почали виправдовуватися означає одне з двох. Або найвпливовіший знову ляпнув не подумавши. Або, в ОПУ вирішили сподобатися своєму електорату новими байками про те що "НАТО зобов'язане", а вони ні. І схоже, нарвалися на добрячий прочухан з боку тих самих країн НАТО.
Ми там наче заявку на вступ до НАТО подали. Вже бачу. Після такого нас приймати в НАТО побіжать аж зі свистом. Країну, яка обирає собі президентів, що не розуміють глибини ядерної небезпеки і через те ляпають язиком...
ЗІ: а, може, приймуть, з умовою, що оберемо президента більш кваліфікованого з ІQ>100? (А.М.)
Совпадєніє 😁
Ну почему у нас это ****** выполняет обязанности президента???? Ну, то есть не выполняет, а протирает штаны в кресле президента?????? Ну сколько ещё это будет продолжается????? Сил нет уже блевать на все и вся, что исходит от этих ублюдков!!!!!
Надеюсь и Запад это тоже хорошо понимает!!!
А остальное человечество, которое уважает нормы права, морали, гуманистические ценности, свободу и достоинство личности, для рашистов - это "гнилые либерасты" и "слюнявые толерасты".
Для бесноватых рашистов будет огромным сюрпрайзом, когда "слюнтяйский" Запад планомерно скрутит санкциями рашисткий недорейх в бараний рог, а в случае применения пассионарными злыми обезьянами их грёбаного ядерного оружия за 20 минут обычными конвенциальными вооружениями Запад уничтожит на хрен все 5 российских флотов:
это уничтожение всех пяти орковских флотов будет предпринято просто в качестве вежливого предупреждения о том, что ждёт Орду в случае дальнейшей эскалации.
Як каже відоме прислів'я "Устами
зеленськогодитини говорить істина".
Які б "гуманні" ідеї не озвучували прокацапські сильні світу цього (Ердоган, Орбан, Маск і т.д.),
то є лише один шлях врятувати цей світ від повного знищення.
І цей шлях - превентивний ядерний удар по рф при НАЙМЕНШИХ ознаках підготовки до застосування нею яз.