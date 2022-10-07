УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11851 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 651 2
ППО (1836) дрони (2529) Повітряні сили (1273)

6 жовтня, з 15:00 до 20:00, сили ППО знищили 5 ворожих безпілотників, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що 6 жовтня, з 15:00 по 20:00 год, на півдні України, підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищили п’ять безпілотників окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що було знищено "один ударний іранський безпілотний авіаційний комплекс "Mohajer- 6"; один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан -10";  три іранських БпЛА-камікадзе "Shahed-136"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три російські дрони-камікадзе "Shahed-136" знищено на Одещині, - ПК "Південь"

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ирану кто-нибудь даст звизды за поставку оружия .уйлу?
показати весь коментар
06.10.2022 22:37 Відповісти
Молодці наші воіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️
показати весь коментар
07.10.2022 01:24 Відповісти
 
 