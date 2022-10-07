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Від 1 жовтня на Херсонщині визволено понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 225 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"За час від 1 жовтня тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обовʼязково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму.

Ця перспектива очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом іще належить пройти. Іще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу та міжнародне право", - сказав Зеленський.

Також читайте: "Якщо реакція світу зараз буде слабкою, Росія вигадає якусь нову ескалацію", - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
Диктор зеленого інформбюро.
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06.10.2022 22:56
+8
Розуму вистачає лише на читання з суфлера чужих текстів.
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06.10.2022 23:43
+6
Єто пол процента от оккупированного. Самие дорогие шашлики в мире.
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07.10.2022 00:32
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Диктор зеленого інформбюро.
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06.10.2022 22:56 Відповісти
In general, this type of information is disseminated by the spokespersons of the General Staff.
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06.10.2022 23:04 Відповісти
Дык, главком... если так, гипотетически.
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07.10.2022 00:29 Відповісти
ЗЫ... So, commander-in-chief... if so, hypothetically.
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07.10.2022 00:30 Відповісти
Маршал Победы)))Наверно с детства мечтал сыграть...Левитана)))
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06.10.2022 23:24 Відповісти
Розуму вистачає лише на читання з суфлера чужих текстів.
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06.10.2022 23:43 Відповісти
Повёл луганский мобик, с винтовкой мосина, украинского бойца на расстрел, после безуспешного допроса.
"Бах!" "бах!"... "бах!"- слышат его "коллеги" пять выстрелов...
Прибегает этот "палач" обратно в штаб
-Фу, еле ******** от этого укра! Патроны кончились, Ни разу в него не попал, так руки дрожали!
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07.10.2022 00:00 Відповісти
Єто пол процента от оккупированного. Самие дорогие шашлики в мире.
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07.10.2022 00:32 Відповісти
У сибірському дурдомі за розписом - є превентив-позиція ядерна, відпрацьовується чемно й цілодобово, аж-то бункер кремльманича хитається.
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07.10.2022 01:55 Відповісти
чого так бистро за один день здали весь південь зрадою ,а звільняемо по 100 метрів в день на десятки років розстянеться
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07.10.2022 07:58 Відповісти
 
 