Від 1 жовтня на Херсонщині визволено понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 225 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"За час від 1 жовтня тільки на Херсонщині від російського псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано понад пів тисячі квадратних кілометрів території та десятки населених пунктів. Є успіхи і на східному напрямку. Обовʼязково настане день, коли ми прозвітуємо про успіхи і в Запорізькій області – у тих районах, які поки що контролюються окупантами. Настане день, коли ми скажемо і про звільнення Криму.
Ця перспектива очевидна. Очевидно й те, що цим шляхом іще належить пройти. Іще належить багато витримати, багато зробити. Зробити і українцям, і нашим партнерам – усім, хто цінує свободу та міжнародне право", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
"Бах!" "бах!"... "бах!"- слышат его "коллеги" пять выстрелов...
Прибегает этот "палач" обратно в штаб
-Фу, еле ******** от этого укра! Патроны кончились, Ни разу в него не попал, так руки дрожали!