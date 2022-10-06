Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі, - Данілов відповів Матвієнко
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Секретар РНБО Олексій Данілов порадив голові Радфеду РФ Валентині Матвієнко подумати не про переговори, а про покаяння і лінією захисту в Гаазі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі.
Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються.
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Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко".
Як інформував Цензор.НЕТ раніше Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів.
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Журналісти проаналізували ефір і з'ясували:
"що канал "Рада" витрачає щоденно десятки хвилин на піар представників Офісу президента - Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Щоденно - а іноді й щогодини - цитати цих людей із соцмереж Twitter та Facebook, новини про різноманітні зустрічі, розтягнуті на багато разів вирізки з інтерв'ю.
Повідомляється, що за наповнення контентом телеканалу відповідає компанія "Кінокіт", яку обрали для цієї мети в обхід системи "Прозорро" і заплатили їй 140 млн гривень за неповний 2022 рік.
Компанія ця, за інформацією журналістів, пов'язана із замом Єрмака Кирилом Тимошенком. І саме Тимошенка, згідно з аналізом Bihus.Info, найбільше показують в етері."
А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....
От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
https://ibb.co/RgynrDx
Біля мене молодиця
Лап,лап -вона є
А у мене не встає