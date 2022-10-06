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Данілов (1191) перемовини (2484) Матвієнко Валентина (41)

Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі, - Данілов відповів Матвієнко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив голові Радфеду РФ Валентині Матвієнко подумати не про переговори, а про покаяння і лінією захисту в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі.

Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікерка Ради Федерації Матвієнко пропонує парламенту України сісти за стіл переговорів: РФ "виступає за мирне врегулювання"

Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко".

Як інформував Цензор.НЕТ раніше Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+81
Українська делегація їде на перемовини з козломордими парламентарями . .

..
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06.10.2022 23:10
+31
що мені подобається так те що політики навіть вже нічого не пояснюють: просто посилають нах... цих кацапів і манкуртів ..і що важливо всі західні і впливові політики і навіть такі як Іран розуміють ситуацію правильно тому також не звертають увагу на скоморохів-кацапів і висловлюються максимально чітко і коротко: "Україна цілісна і суверенна в межах міжнародно визнаних кордонів, кацапія агресор і зобовязана понести відповідальність" - це основа всієї дипломатії по Україні.

А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
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06.10.2022 23:21
+24
Гіркін: Нет ничего страшного в сдаче Херсона и Мелитополя! Даже если Крым возьмут - *** с ним! Главное не допустить в россии 17 года...

Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....

От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
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06.10.2022 23:33
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06.10.2022 23:04 Відповісти
ну десь так.
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06.10.2022 23:06 Відповісти
Українська делегація їде на перемовини з козломордими парламентарями . .

..
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06.10.2022 23:10 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.10.2022 23:22 Відповісти
За всю війну успішні перемовини з росіянами провів лише прикордонник з острова Зміїний!!!
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07.10.2022 03:53 Відповісти
"Танкам визы не нужны!" (хтось з класиків кремлівського шовінізму)
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07.10.2022 04:34 Відповісти
в ОП такие мрази сидят, что я не удивлюсь, если вальке-стакан гражданство Украины дадут по праву рождения.
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06.10.2022 23:15 Відповісти
Она ведь местная, да еще и у нее с ОПой душевная идиллия
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06.10.2022 23:19 Відповісти
Розслідування Bihus.Info

Журналісти проаналізували ефір і з'ясували:

"що канал "Рада" витрачає щоденно десятки хвилин на піар представників Офісу президента - Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Щоденно - а іноді й щогодини - цитати цих людей із соцмереж Twitter та Facebook, новини про різноманітні зустрічі, розтягнуті на багато разів вирізки з інтерв'ю.

Повідомляється, що за наповнення контентом телеканалу відповідає компанія "Кінокіт", яку обрали для цієї мети в обхід системи "Прозорро" і заплатили їй 140 млн гривень за неповний 2022 рік.

Компанія ця, за інформацією журналістів, пов'язана із замом Єрмака Кирилом Тимошенком. І саме Тимошенка, згідно з аналізом Bihus.Info, найбільше показують в етері."
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06.10.2022 23:30 Відповісти
в Гааге Матвиенко дадут слово
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06.10.2022 23:16 Відповісти
тютіна онє...
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07.10.2022 11:09 Відповісти
що мені подобається так те що політики навіть вже нічого не пояснюють: просто посилають нах... цих кацапів і манкуртів ..і що важливо всі західні і впливові політики і навіть такі як Іран розуміють ситуацію правильно тому також не звертають увагу на скоморохів-кацапів і висловлюються максимально чітко і коротко: "Україна цілісна і суверенна в межах міжнародно визнаних кордонів, кацапія агресор і зобовязана понести відповідальність" - це основа всієї дипломатії по Україні.

А тим більше ніхто не звертає увагу на таких клоунів як Маск та Антипапа-***** римський ))))) їх просто посилають нах... майже вже прямим текстом.....
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06.10.2022 23:21 Відповісти
Це не політика, це хайп
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06.10.2022 23:44 Відповісти
Краще майно російських олігархів відберіть, а не тріпайте язиками...
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06.10.2022 23:23 Відповісти
Пишут про химическое оружие под Херсоном.
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06.10.2022 23:33 Відповісти
Гіркін: Нет ничего страшного в сдаче Херсона и Мелитополя! Даже если Крым возьмут - *** с ним! Главное не допустить в россии 17 года...

Причем реально он это говорит, это не фейк - есть ролик с этим клоуном....

От взятия Киева за 3 дня до 17 года - отрицательная эволюция однако ....))))))))))
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06.10.2022 23:33 Відповісти
Гиркин известен тягой к царю и монархии у власти. 1917 год там очень кстати.
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07.10.2022 13:08 Відповісти
вальке в якутию надо, там министерские конкурсы очень для неё интересные проходят )))
https://ibb.co/RgynrDx
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07.10.2022 00:07 Відповісти
ЖДЕМ 1917 ГОД В РАБСИИ ЧТОБЫ ИХ НАПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ СТАЛО
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07.10.2022 00:25 Відповісти
Неважко ляпати язиком за спинами ЗСУ. А коли вже наші політики та посадовці почнуть вмочати мордою у лайно власних колег з подвійним громадянством у середині країни?
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07.10.2022 00:44 Відповісти
Я сплю й мені сниться
Біля мене молодиця
Лап,лап -вона є
А у мене не встає
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07.10.2022 01:25 Відповісти
Співчуваю!
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07.10.2022 04:35 Відповісти
"Валька-півстакана" буде доживати останні дні свого жалюгідного життя в прислузі північно-корейського чупачупса, або посудомийкою у китайського пана.
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07.10.2022 07:04 Відповісти
Чому Стефанчук засунув язика у сраку, адже валька-півстакана звернулася до ВР. Невже немає таланту на гідну відповідь
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07.10.2022 07:50 Відповісти
А що зрадник та покидьок може сказати ?
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07.10.2022 08:43 Відповісти
Отличный ответ этой мразотке!
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07.10.2022 08:57 Відповісти
 
 