Думайте не про переговори, а про захист у Гаазі, - Данілов відповів Матвієнко

Секретар РНБО Олексій Данілов порадив голові Радфеду РФ Валентині Матвієнко подумати не про переговори, а про покаяння і лінією захисту в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Порада Матвієнко: думайте не про мирні угоди, а про покаяння перед зрадженою Батьківщиною, вбитими вами українцями та про лінію захисту в Гаазі.

Ви голосуєте руками, які по лікті в українській крові. Не відволікайтесь на речі, які вас вже не стосуються.

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Перемовини будуть, але тільки з новою російською владою. Але тоді ви будете вже дуже далеко".

Як інформував Цензор.НЕТ раніше Голова Радфеду РФ Валентина Матвієнко запропонувала делегації України на майданчику 8-го саміту глав Парламентів G20 в Індонезії сісти за стіл переговорів.