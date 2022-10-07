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Треба накласти такі санкції, які повністю обмежували б доходи Росії від продажу нафти і газу, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про західні санкції проти РФ, заявив про необхідність вжити таких санкційних заходів, які повністю обмежували б доходи Росії від продажу нафти і газу, які могли б піти на спонсорування війни.

"Цими днями Європейський Союз просувається до впровадження 8-го пакету санкцій проти Росії. Зокрема, у цьому пакеті передбачено обмеження морських транспортувань російської нафти та створюються інструментарії для обмеження доходів від нафти для держави-терориста", - заявив Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Як наголосив президент, "це добре, але це – лише початок".

"Ми маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного доходу від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу", - сказав він.

Глава держави висловив упевненість, що згодом це буде забезпечено.

Він також подякував усім європейцям, які працюють задля такого результату, просувають необхідні політичні рішення та створюють необхідні економічні альтернативи російським енергетичним ресурсам.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Ти, балакуча зелена жопа, спочатку припини годувати мокшанський бізнес в Україні.
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07.10.2022 01:13
+8
Нє він не задрот, він не чучело зелене, він Вова Зегевара який хотів здати Україну, Це для довбойобів зелених пишу, а тепер скільки потрібно загинути хлопцям, щоб бл. його помилки виправити, оце шо хотів сказати
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07.10.2022 05:02
+5
Якби то були помилки
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07.10.2022 05:23
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А той, хто добье хутина , получить Нобелівську Я ні на що не намекаю
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07.10.2022 01:01 Відповісти
Заходу потрібно ввести повну заборону на покупку будь-яких російських товарів.

Курс рубля залежить від притоку долара в країну.

Якщо обрубити приток долара - курс рубля впаде в 10 разів! зарплати росіян впадуть з 500 доларів до 50 доларів!

І тоді росіяни путіна самі винесуть!

На росії не буває революцій, на росії бувають тільки голодні бунти! Потрібно спровокувати голодний бунт!

Структура експорту росії:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімічної промисловості (міндобриво і хімічні речовини) 8%
продукція агросектору (пшениця та ін.) 7%
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07.10.2022 01:09 Відповісти
Ти коли почнеш думати
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07.10.2022 05:04 Відповісти
а ти?
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08.10.2022 19:04 Відповісти
Оціх НАХТАЛИНОВИХ ДЕДУШЕК пора закопати 🤣🤣🤣
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07.10.2022 01:11 Відповісти
Ти, балакуча зелена жопа, спочатку припини годувати мокшанський бізнес в Україні.
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07.10.2022 01:13 Відповісти
Нє він не задрот, він не чучело зелене, він Вова Зегевара який хотів здати Україну, Це для довбойобів зелених пишу, а тепер скільки потрібно загинути хлопцям, щоб бл. його помилки виправити, оце шо хотів сказати
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07.10.2022 05:02 Відповісти
Якби то були помилки
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07.10.2022 05:23 Відповісти
у когось коротка пам'ять як Агрохімія купував білоруську, російську електрику зовсім недавно, коли свою не було куди діти. А зараз санкції накладіть кричить.
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07.10.2022 08:02 Відповісти
Все правильно сказано та тільки чому в нас не заарештолвують майно російських олігархів ? чи далі будем гратися в "хороших русских" ?
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07.10.2022 08:45 Відповісти
Санкції на російський бізнес краще в Україні наложи замість торговлі з ними громадянством України.
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07.10.2022 08:45 Відповісти
хм.... а Альфабанк якого .... в Україні робить?
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07.10.2022 11:03 Відповісти
 
 