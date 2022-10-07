Треба накласти такі санкції, які повністю обмежували б доходи Росії від продажу нафти і газу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський, говорячи про західні санкції проти РФ, заявив про необхідність вжити таких санкційних заходів, які повністю обмежували б доходи Росії від продажу нафти і газу, які могли б піти на спонсорування війни.

"Цими днями Європейський Союз просувається до впровадження 8-го пакету санкцій проти Росії. Зокрема, у цьому пакеті передбачено обмеження морських транспортувань російської нафти та створюються інструментарії для обмеження доходів від нафти для держави-терориста", - заявив Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Як наголосив президент, "це добре, але це – лише початок".

"Ми маємо зробити так, щоб держава-терорист не отримувала жодного доходу від продажу нафти і газу, щоб жоден нафтодолар і жодне газоєвро більше не могли піти на продовження російської війни проти України та всього цивілізованого світу", - сказав він.

Глава держави висловив упевненість, що згодом це буде забезпечено.

Він також подякував усім європейцям, які працюють задля такого результату, просувають необхідні політичні рішення та створюють необхідні економічні альтернативи російським енергетичним ресурсам.

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