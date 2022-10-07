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Іранські дрони-камікадзе не вплинуть на хід війни, росіяни використовують їх для терору, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон,іран

Використання Росією іранських безпілотників Shahed-136 навряд чи істотно вплине на хід війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що використання цих безпілотників не призводить до ефектів, аналогічних використанню Україною американських систем HIMARS.

Росіяни не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато "Шахедів" проти цивільних цілей у тилових районах. Імовірно, вони сподіваються викликати нелінійний ефект за допомогою терору.

ISW пише, що російські війська, схоже, вже використали нетривіальний відсоток постачань Shahed-136, якщо твердження про надані Росії "сотні" безпілотників правильні.

6 жовтня українські війська, ймовірно, продовжили контрнаступальні операції на північному сході Харківської області в районі Куп'янська та операції уздовж дороги Кремінна-Сватово на заході Луганської області.

Росіяни, ймовірно, створюють оборонні позиції у верхній частині Херсонської області. Вони продовжили наземні атаки в Донецькій області і могли досягнути нових успіхів у районі Бахмута. Також росіяни продовжували завдавати артилерійських, авіаційних і ракетних ударів на захід від Гуляйполя, а також у Дніпропетровській і Миколаївській областях.

Також читайте: 6 жовтня, з 15:00 до 20:00 сили ППО знищили 5 ворожих безпілотників, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
"друга армія світу", вже 9-й місяць не може захопити жодного обласного центру України. Ахахаха, ******* клоун, через три місяці іще 20 тис ваших імбіцилів стануть добривом для українських чорноземів.
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07.10.2022 07:53
+6
Кацапське бидло , брись в свій курятник і не відсвічуй , мразь !😠
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07.10.2022 07:56
+5
брудний кацап брись під шконку
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07.10.2022 07:51
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брудний кацап брись під шконку
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07.10.2022 07:51 Відповісти
***** ПУТЛЕРАСТОВИЧ -ПЕДОФИЛ -ТЕРРОРИСТ - СТАРАЯ ПОЛУДОХЛАЯ КРЫСА, СДОХНИ В СТРАШНЫХ МУКАХ‼️‼️‼️‼️☠️☠️☠️🤮
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07.10.2022 09:16 Відповісти
"друга армія світу", вже 9-й місяць не може захопити жодного обласного центру України. Ахахаха, ******* клоун, через три місяці іще 20 тис ваших імбіцилів стануть добривом для українських чорноземів.
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07.10.2022 07:53 Відповісти
Кацапське бидло , брись в свій курятник і не відсвічуй , мразь !😠
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07.10.2022 07:56 Відповісти
Кому ти погрожуєш , кацап дирявий ?
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07.10.2022 07:57 Відповісти
А тим часом китайські таваріщі ***** вже ділять тушу Кацапляндії
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07.10.2022 08:00 Відповісти
Звісно, що ці "шахіди" зброя террору. Та і сама Ісламська республіка Іран є террористичною державою. Як, зрештою, і ***********-рашистська Кацапія.
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07.10.2022 08:10 Відповісти
Усі ці удари дорогими калібрами, або дешевими безпілотниками не впливають на боєздатність українського війська. Терор мирних жителів.
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07.10.2022 09:44 Відповісти
ну собственно иранцы и делали их прежде всего для террористических атак против промышленных объектов и инфраструктуры. Чего еще от них ожидать.
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07.10.2022 09:45 Відповісти
 
 