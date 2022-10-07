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війна (56641) обстріл (21178) дрони (2529) Старух (198)

Окупанти вперше атакували Запоріжжя дронами-камікадзе, пошкоджено об’єкти інфраструктури у двох районах, - Старух

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,іранські

Ворог атакував обласний центр. Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграмі голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому містяни не чули надто гучних звуків вибухів.

За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється.

Окупант застосовує усе наявне озброєння проти цивільних жителів області. Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ здійснили чергову ракетну атаку на Запоріжжя

Автор: Наталя Джума
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‼️Моє вітання з днюхою путлєра :
щоб ти здох , кривавий вбивця 😠
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07.10.2022 07:45 Відповісти
Поки наші не атакуватимуть об'єкти в параші і білопараші, по той час такий бєзпрєдєл буде!
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07.10.2022 07:53 Відповісти
Ну так нехай підіймють гелікоптери і знищують іх у повітрі
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07.10.2022 08:39 Відповісти
Если он летит, как пишут, медленно, громко и его можно сбить из автомата то чего в разных районах города не установить мощные прожекторы как в ВМВ и не посадить по паре-тройке трошников с АК? Ну хоть что-то делать. А то только и слышал ночью - один потарахтел, второй...
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07.10.2022 08:57 Відповісти
Нужно было звонить на 102 и сообщить о пролетах, как говорил Жданов.
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07.10.2022 10:19 Відповісти
 
 