Для посилення армії РФ на окуповану Донеччину прибуло 500 кримінальних злочинців, - Генштаб ЗСУ

Для посилення російської армії на тимчасово окуповану територію Донецької області прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають", - йдеться в повідомленні.

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