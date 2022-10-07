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Для посилення армії РФ на окуповану Донеччину прибуло 500 кримінальних злочинців, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,крим,мобілізація

Для посилення російської армії на тимчасово окуповану територію Донецької області прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
круто урки із вертухаями одним шоблом ідуть в атаку за кегебіста путлєра
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07.10.2022 07:56
+22
В бандитський край привезли бандитів. Там їм і місце. При совку туди десятиріччями звозили різну зекоту.
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07.10.2022 07:54
+19
Загадка: в одному окопі сидять ментяра і зеки . Хто кого перший задвухсотить ?
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07.10.2022 07:56
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В бандитський край привезли бандитів. Там їм і місце. При совку туди десятиріччями звозили різну зекоту.
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07.10.2022 07:54 Відповісти
Оце і страшно(((( Україна тепер має криваві райони

ці якраз будуть старатися уникнути всяких бойових дій і старатися загубитися в Бардасі....
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07.10.2022 08:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=BimHilD_qxE
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07.10.2022 07:55 Відповісти
Загадка: в одному окопі сидять ментяра і зеки . Хто кого перший задвухсотить ?
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07.10.2022 07:56 Відповісти
Також подумав про таку ситуацію і не обовязково в окопі. І ще: телефони забрали. У них в зоні телефони є, а тут тим більше заникають.
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07.10.2022 08:37 Відповісти
Ага, заникають у "воровской карман"😂😂😂
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07.10.2022 09:38 Відповісти
А задвухсотить їх обох ЗСУ✌️
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07.10.2022 09:28 Відповісти
або тікток війська
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07.10.2022 10:04 Відповісти
Тіки токи ще і вдуть можуть😃
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07.10.2022 13:50 Відповісти
круто урки із вертухаями одним шоблом ідуть в атаку за кегебіста путлєра
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07.10.2022 07:56 Відповісти
Дуже радий що до Донецька такі люди прибули. Хотілося щоб і в мій Крим побільше зечар прислали. Хоч на пару місяців перед окопами там би поразвлєкали місцевих запроданців.
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07.10.2022 07:59 Відповісти
Украинцы захватили у российских войск 152-мм гаубицу 2A36 Giatsint-B в Херсонской области.

https://twitter.com/i/status/1578108247377989633
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07.10.2022 07:59 Відповісти
DW на русском

@dw_russian

·

12 ч

13 военных РФ самовольно покинули часть в Херсонской области с оружием и боеприпасами, угнали две машины Минобороны и скрылись в Крыму. Сбежавшие "крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений" https://dw.com/a-63354587?maca=rus-tco-dw

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07.10.2022 08:02 Відповісти
А де різниця між кримінальними злочинцями та російською армією?
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07.10.2022 08:02 Відповісти
Татухи купола и ВДВ а так всё один в один.
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07.10.2022 08:05 Відповісти
Одни прошли через суд, а другие нет.
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07.10.2022 08:08 Відповісти
Потом на подкрепление пойдут юнармия и пионеры. А октябрята будут на заводах в три смены болванки для снарядов на токарных станках вытачивать.
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07.10.2022 08:03 Відповісти
Ще в запасі є прицюцькуваті бабки із "отрядов Путіна".
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07.10.2022 08:46 Відповісти
Я одну знаю , в Підєрі живе
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07.10.2022 09:27 Відповісти
Сейчас быстро в дыныровской группировке петухов найдут
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07.10.2022 08:17 Відповісти
Скоро і ці приєднаються до тих тринадцяти що втікли зі зброєю
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07.10.2022 08:29 Відповісти
Тільки в яку сторону побіжать можна лише гадати....
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07.10.2022 08:41 Відповісти
Вилучили телефони щоб не здавались в полон.
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07.10.2022 08:39 Відповісти
У кого, там в кожного вничці ще по два телефони....
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07.10.2022 08:42 Відповісти
Це для кадирівців "пєтухов" завезли.
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07.10.2022 08:48 Відповісти
Втору армію трєтього міра ВСУ розбили вщент за півроку і це при тому що майже без крутого озброєння...питання просте...а що якби НАТО дійсно воювало з Щурами путлєра,за скільки днів це бидло впало ніц...
Покійний Нємцов казав неділя....😛🤣
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07.10.2022 10:32 Відповісти
уголовники под руководством ментов )) ох эти усилят, так усилят )) щас бросят их как мясо на наши позиции, где вся эта братва и ляжет
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07.10.2022 10:42 Відповісти
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07.10.2022 10:59 Відповісти
Зсучені прибули?
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07.10.2022 11:49 Відповісти
 
 