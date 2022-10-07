Для посилення армії РФ на окуповану Донеччину прибуло 500 кримінальних злочинців, - Генштаб ЗСУ
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Для посилення російської армії на тимчасово окуповану територію Донецької області прибуло підкріплення з 500 відмобілізованих кримінальних злочинців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
"За наявною інформацією, на посилення російської армії, що воює на тимчасово окупованій території Донецької області, прибуло підкріплення з п’ятиста відмобілізованих кримінальних злочинців. Командирами новоприбулих підрозділів призначено офіцерів з числа колишніх російських правоохоронців. Командування російських військ видало розпорядження про вилучення мобільних телефонів у всіх мобілізованих, що прибувають", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+31 stavr
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+19 Анатолій Бойко 57d63d88
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Будь ласка, зачекайте...
ці якраз будуть старатися уникнути всяких бойових дій і старатися загубитися в Бардасі....
https://twitter.com/i/status/1578108247377989633
@dw_russian
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12 ч
13 военных РФ самовольно покинули часть в Херсонской области с оружием и боеприпасами, угнали две машины Минобороны и скрылись в Крыму. Сбежавшие "крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений" https://dw.com/a-63354587?maca=rus-tco-dw
Покійний Нємцов казав неділя....😛🤣