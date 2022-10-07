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Армія РФ не має достатніх ресурсів, щоб повернути контроль над визволеними ЗСУ територіями, - розвідка Канади

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Росія не має достатнього ресурсу для початку контрнаступу та повторної окупації визволених українськими захисниками територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади у мережі твіттер.

"Дуже вірогідно, що нинішні українські здобутки - тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів, російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу", - заявили розвідники.

Зазначається, що лише протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких відтинках фронту на Херсонщині на понад 20 км. "Російські сили на північ від ріки Дніпро перебувають у дедалі більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують", - наголосили у Збройних силах Канади.

Також читайте: Українські захисники відбили атаки російських окупантів у районах 9 населених пунктів, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Уявляю який обосцаний в російських медіа буде путін,коли повернемо Херсон....
У росіян буде пєна з рота...
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07.10.2022 07:59
+3
Армія РФ не має достатніх ресурсів, щоб повернути контроль над визволеними ЗСУ територіями, - то все фігня кацапи додатково мобілізують зеків і разом з вертухаями підуть в атаку за кегебіста путлєра а очолить атаку цельний хєнєрал рамзанка-диров
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07.10.2022 08:02
+1
от і я думаю нахера вони в ірану дрони купували ,якщо в них ракет і снарядів на 50 років війни ..Але коли побачив яке спорядження і зброя у мобілізованих - то відповідь очевидна ..Щось там не все гаразд ..
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07.10.2022 08:28
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Уявляю який обосцаний в російських медіа буде путін,коли повернемо Херсон....
У росіян буде пєна з рота...
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07.10.2022 07:59 Відповісти
Їх там уже Срунов ( який гіркін) підготовляє, так що коли хлопці звільнять міста, кацапи будуть морально готові до прийняття.
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07.10.2022 12:51 Відповісти
Армія РФ не має достатніх ресурсів, щоб повернути контроль над визволеними ЗСУ територіями, - то все фігня кацапи додатково мобілізують зеків і разом з вертухаями підуть в атаку за кегебіста путлєра а очолить атаку цельний хєнєрал рамзанка-диров
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07.10.2022 08:02 Відповісти
Ідемо на Москву !!!
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07.10.2022 08:24 Відповісти
Нафіга вам та Москва... Вихід на Каспій (Дон-Волгодонський канал-Волга) куди цінніше. І спільний кордон з Казахстаном отримаємо (торговий шлях на Китай, транзит газу і нафти з Казахстану і Туркменістану), і заблокуємо рашці вихід до Чорного, Азовського, Каспійського морів, і залишимо її без величезної кількості родючих земель під посівну, що зробить нас аграрними гегемонами на світовому ринку, знімемо з народів Кавказу імперський прессінг Москви, і Керченський міст тоді зносити не треба буде, ну і звичайно ж це дасть змогу передати Ірану "палкий привіт" напряму через Каспій віддячивши їм таким чином за шахідів і збитий літак МАУ.
Але то все імперщина. Треба гнати геть ці спокусливі мрії!))
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07.10.2022 09:11 Відповісти
от і я думаю нахера вони в ірану дрони купували ,якщо в них ракет і снарядів на 50 років війни ..Але коли побачив яке спорядження і зброя у мобілізованих - то відповідь очевидна ..Щось там не все гаразд ..
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07.10.2022 08:28 Відповісти
У них даже формы и броников нет

Полезли в авантюру Х-ла вообще не готовясь
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07.10.2022 08:46 Відповісти
ну чому не готувались? 200 тис військ було реально підготовлено
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07.10.2022 09:06 Відповісти
Вони готувались в своїх наркотичних глюках, що їх тут караваями зустрічати будуть, Київ за 3 дні, оркестр з парадною формою гнали і омон... Статєйку запилили на 26.02 про "новий світовий порядок", який приніс *****.
Ніхто не готувався до піздюлєй від ЗСУ, а коли їх отримали, зрозуміли, що воювати немає чим і ким.
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07.10.2022 12:56 Відповісти
Тем не менее имеет ресурсы для воспроизведения этих ресурсов. И нам необходимы ракеты, которыми мы можем уничтожить все ракетные заводы на территории кацапстана. Очень дальнобойные минимум 2500км нам нужно и малозаметные для защиты от ПВО. Это будет зеркальный ответ на удары кацапов по нам, а не какая-то эскалация войны.
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07.10.2022 08:55 Відповісти
бро ресурси ? там толпа олігархів буде ще більше міняти ресурси на бакси і ховати їх в офшорах
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07.10.2022 09:01 Відповісти
Канадская разведка, это не типа британских ученых? Пашутил, канадцам респект.
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07.10.2022 09:04 Відповісти
копиум это конечно хорошо, но нужно трезво оценивать ситуацию
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07.10.2022 10:37 Відповісти
 
 