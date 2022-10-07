Армія РФ не має достатніх ресурсів, щоб повернути контроль над визволеними ЗСУ територіями, - розвідка Канади

Росія не має достатнього ресурсу для початку контрнаступу та повторної окупації визволених українськими захисниками територій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади у мережі твіттер.

"Дуже вірогідно, що нинішні українські здобутки - тривалі. Через виснаження та дуже обмежені можливості поповнення запасів, російським силам бракує спроможностей для початку контрнаступу", - заявили розвідники.

Зазначається, що лише протягом кількох останніх днів українські сили відтіснили окупантів на деяких відтинках фронту на Херсонщині на понад 20 км. "Російські сили на північ від ріки Дніпро перебувають у дедалі більш загрозливій позиції, і подальші українські успіхи в цьому регіоні протягом найближчих тижнів не здивують", - наголосили у Збройних силах Канади.

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