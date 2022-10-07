Рятувальники продовжують розбирати завали у Запоріжжі. Нині відомо про 11 загиблих. ФОТОрепортаж
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Станом на ранок 7 жовтня триває проведення аварійно-рятувальних робіт на місці зруйнованих унаслідок ракетних ударів 6 жовтня житлових будинків у Запоріжжі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
За однією адресою з-під завалів п’ятиповерхового житлового будинку деблоковано 8 загиблих осіб, врятовано 6 людей, з яких 5 госпіталізовано.
За іншою адресою з-під завалів чотириповерхового житлового будинку
деблоковано трьох загиблих людей, врятовано 15 осіб, з яких 8 госпіталізовано.
Загалом врятовано 21 людину, загинуло 11 осіб.
Станом на 07:00 до робіт залучено 45 осіб та 12 од. техніки ДСНС, а також 5 од. техніки
комунальних служб.
Топ коментарі
+11 stavr
показати весь коментар07.10.2022 08:21
+7 Василь Коромисло
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+7 Amber
показати весь коментар07.10.2022 08:29
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краще би ти не народився , чортяка кривава 😡
Висловлюючи обурення, гнів, погрози - ви тішите русню.
Вони бачать, що їх тероризм досягає мети.
Краще направте енергію в інше русло.
Ми теж маємо вдалий приклад ІПсО: операція "ПотерьНет" на початку війни. Провал прихованої і вимушене оголошення відкритої мобілізації на росії - це результат успіху цієї операції.
У 2014 році пропагувалось "сафари на хохлов: весело и безопасно". Добровольців у лави ЛДНР було вдосталь. Тепер інакше, бо русня побачила, що не зовсім весело, і зовсім не безпечно.
Треба йти далі.
Наприклад, зараз у них через нестачу матеріального забезпечення мобілізованих почне, як і у нас, розгортатися волонтерський рух.
Треба цьому завадити.
1. Розповсюджуйте приклади випадків крадіжки гуманітарної допомоги і пожертв. Посилайтесь також і на наші випадки (їх і так тиражує руснява пропаганда), кажіть "вьі что, хотите, как
у хохлов, чтобьі на ваши кровньіе покупали кокаин и люксовьіе тачки мажорам?"
2. Спростовуйте факти неналежного матеріально-медичного забезпечення мобілізованих, називайте оприлюднювачів агентами Заходу: "у меня дядю мобилизировали, говорил с ним, все на
вьісшем уровне: техника новейшая, снаряга передовая, учения с утра до ночи, спят в свежих казармах. Так что все єто сказки от Госдепа"
3. І в той же час поширюйте факти неналежного матеріально-медичного забезпечення мобілізованих, але з посилом "посмотрите, что еще придумали єти иноагентьі, чтобьі дискредетировать
нашу самую лучшую армию в мире!".
4. Знаходьте і розповсюджуйте (або навіть створюйте) псевдоволонтерські групи явно шахрайського характеру. Коли групу викриють, дійте згідно п.1.