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Минулої доби росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, у Святогірську виявлено 7 тіл цивільних. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці.

Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.

Ще 7 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Також читайте: Минулої доби рашисти вбили чотирьох мирних жителів Донеччини. У визволених містах виявлено 10 тіл цивільних, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, у Святогірську виявлено 7 тіл цивільних 01

Автор: Наталя Джума
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Царство Небесне...
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