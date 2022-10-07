Минулої доби росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини, у Святогірську виявлено 7 тіл цивільних. ІНФОГРАФІКА

За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці.



Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації.



Ще 7 людей за вчора зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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