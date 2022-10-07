Сьогодні на території Київщини проводитимуться навчання для саперів, можливі звуки вибухів, - ОВА

Сьогодні, 7 жовтня, з 9:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися навчання для саперів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Київської обласної військової адміністрації.



Зазначається, що в межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.



"Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів. Крім того, нагадуємо – в Київській області піротехніки продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, залишені окупантами.



Зберігайте спокій та довіряйте виключно офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині навчання саперів. У деяких громадах області можливі звуки вибухів, - ОВА