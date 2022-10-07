Більш ніж половина танкового парку України складається з трофейної техніки, - британська розвідка
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Російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половина танкового парку України складається з трофейних машин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, перепрофільована трофейна російська техніка наразі становить значну частину військової техніки України. Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків та приблизно 650 інших бронемашин з моменту вторгнення.
За даними британської розвідки, "більш як половина танкового парку України, що діє нині, потенційно складається з трофейних машин".
Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відходом чи капітуляцією свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисципліни. "В умовах сильної напруги російських формувань на кількох ділянках і дедалі більшої деморалізації військ Росія, найімовірніше, продовжить втрачати важке озброєння", - вважають у Міноборони Британії.
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https://nmiu.org/bloh/item/73-yak-kozaki-rozbili-moskovitiv-pid-konotopom
На підступах до Конотопа гетьман влаштував засідку біля села Соснівка, куди удаваним відступом заманив частину московських військ з-під обложеного Конотопа на чолі з князем Семеном Пожарським. Після їх розгрому московити зі своїм командувачем, князем Олексієм Трубецьким, почали відступати з-під Конотопа 9 липня 1659 року. Це відбувалося зі значними втратами.
За підрахунками істориків, у цьому бою полягло 240 московських дворян і жильців, 2 тисячі городових дворян. Загалом нарахували 4769 вбитих і поранених. Втрати козаків і татар склали 2500 осіб. Козацький літописець Самійло Величко та османський історик Наїма подібно переповідають, що полонений князь Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм». Через таку непоштивість і впертість князя і його соратників стратили. Показово, що хан навіть знехтував можливістю значного викупу.
Але з таким числом вони мають вже на тракторах воювати
ПиСи: Якось не зрозуміло питання поставлено.
Чи ти мені щось на кшалт "Врєд алкоголя во время бєрємєнності" розказати хочеш
На форумі правда мені немає чого до людей присікатися, але просто рефлекс по життю. :---))
Ясно що "что то пошло нє так"...
"Трі дня" нікак нє заканчіваютЦа і навпаки 3,14-ец подкрался нєзамєтно.
Bydmo!