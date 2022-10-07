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Більш ніж половина танкового парку України складається з трофейної техніки, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трофей

Російські збройні сили залишають важку бронетехніку під час відступу чи капітуляції. Понад половина танкового парку України складається з трофейних машин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, перепрофільована трофейна російська техніка наразі становить значну частину військової техніки України. Україна, ймовірно, захопила щонайменше 440 російських основних бойових танків та приблизно 650 інших бронемашин з моменту вторгнення.

За даними британської розвідки, "більш як половина танкового парку України, що діє нині, потенційно складається з трофейних машин".

Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відходом чи капітуляцією свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисципліни. "В умовах сильної напруги російських формувань на кількох ділянках і дедалі більшої деморалізації військ Росія, найімовірніше, продовжить втрачати важке озброєння", - вважають у Міноборони Британії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Ну да! В отличие от европейских и американских союзников бункерный упырь не жуёт сопли в вопросе о поставке танков ВСУ
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07.10.2022 09:28
+12
Тоді дай Боже, тому що зараз їх занадто багато лізе в Україну, з іржавими рушницями в обшарпаних штанах, іноді п'яні та обригані, але вони лізуть як зграя сарани на Україну. Дай Боже нашій армії силу перемогти цих тварин.
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07.10.2022 09:32
+9
Залішанці мають додаткову хромосому: Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм» Конотопська битва
https://nmiu.org/bloh/item/73-yak-kozaki-rozbili-moskovitiv-pid-konotopom


На підступах до Конотопа гетьман влаштував засідку біля села Соснівка, куди удаваним відступом заманив частину московських військ з-під обложеного Конотопа на чолі з князем Семеном Пожарським. Після їх розгрому московити зі своїм командувачем, князем Олексієм Трубецьким, почали відступати з-під Конотопа 9 липня 1659 року. Це відбувалося зі значними втратами.

За підрахунками істориків, у цьому бою полягло 240 московських дворян і жильців, 2 тисячі городових дворян. Загалом нарахували 4769 вбитих і поранених. Втрати козаків і татар склали 2500 осіб. Козацький літописець Самійло Величко та османський історик Наїма подібно переповідають, що полонений князь Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм». Через таку непоштивість і впертість князя і його соратників стратили. Показово, що хан навіть знехтував можливістю значного викупу.
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07.10.2022 09:35
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Ну да! В отличие от европейских и американских союзников бункерный упырь не жуёт сопли в вопросе о поставке танков ВСУ
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07.10.2022 09:28 Відповісти
А як бункерний застрілиться - взагалі йому ціни не буде
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07.10.2022 10:22 Відповісти
"Русскій лендліз"
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07.10.2022 09:28 Відповісти
Дємілітарізація і утілізация кацапав ідьот па плану...
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07.10.2022 09:28 Відповісти
Тоді дай Боже, тому що зараз їх занадто багато лізе в Україну, з іржавими рушницями в обшарпаних штанах, іноді п'яні та обригані, але вони лізуть як зграя сарани на Україну. Дай Боже нашій армії силу перемогти цих тварин.
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07.10.2022 09:32 Відповісти
Да, підзатарились ми добряче.
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07.10.2022 09:34 Відповісти
Залішанці мають додаткову хромосому: Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм» Конотопська битва
https://nmiu.org/bloh/item/73-yak-kozaki-rozbili-moskovitiv-pid-konotopom


На підступах до Конотопа гетьман влаштував засідку біля села Соснівка, куди удаваним відступом заманив частину московських військ з-під обложеного Конотопа на чолі з князем Семеном Пожарським. Після їх розгрому московити зі своїм командувачем, князем Олексієм Трубецьким, почали відступати з-під Конотопа 9 липня 1659 року. Це відбувалося зі значними втратами.

За підрахунками істориків, у цьому бою полягло 240 московських дворян і жильців, 2 тисячі городових дворян. Загалом нарахували 4769 вбитих і поранених. Втрати козаків і татар склали 2500 осіб. Козацький літописець Самійло Величко та османський історик Наїма подібно переповідають, що полонений князь Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм». Через таку непоштивість і впертість князя і його соратників стратили. Показово, що хан навіть знехтував можливістю значного викупу.
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07.10.2022 09:35 Відповісти
Заздрю Конотопцям, вільним від рпц!
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07.10.2022 10:43 Відповісти
десь писали, що росія витягує з резервів танки 50-60-70 років, то скільки із захоплених танків "на ходу"?
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07.10.2022 09:49 Відповісти
Украинцы в этом похожи на финнов, те тоже, в основном затрофеенным советским воевали.
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07.10.2022 10:00 Відповісти
На 2021 рік немита мала в строю 3330 танків і близько 10000 на базах зберігання. Додай до 2449 знищених, станом на вчора, 440 затрофеєних і ти побачиш стан їхніх танкових військ. Антикваріат рулить. І це - від Калінінграда до Далекого Сходу.
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07.10.2022 10:18 Відповісти
2449 ??
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07.10.2022 10:26 Відповісти
давно не слідкую за статистикою.
Але з таким числом вони мають вже на тракторах воювати
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07.10.2022 11:22 Відповісти
Антикваріат розконсервовють та відновлюють.
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07.10.2022 11:27 Відповісти
А т62 думаешь от хорошей жизни раскупоривают?
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07.10.2022 14:01 Відповісти
Звичайно я думаю.. Просто думаю.

ПиСи: Якось не зрозуміло питання поставлено.
Чи ти мені щось на кшалт "Врєд алкоголя во время бєрємєнності" розказати хочеш
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07.10.2022 15:33 Відповісти
Нет, вряд-ли ты забеременеешь для таких советов я о том, что кацапы уже пускают запасы советские потому что новое если не кончилось, то осталось сугубо для защиты. И ситуация у них лучше не станет.
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07.10.2022 16:38 Відповісти
Вибачай , я не люблю коли питання починається: А ти думаешь, что..
На форумі правда мені немає чого до людей присікатися, але просто рефлекс по життю. :---))

Ясно що "что то пошло нє так"...
"Трі дня" нікак нє заканчіваютЦа і навпаки 3,14-ец подкрался нєзамєтно.

Bydmo!
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07.10.2022 16:51 Відповісти
И это хорошо что есть такие трофеи. Даже хваленная Красная армия с ее Танкоградом и "лучшими" танками в мире, не стеснялась воевать на немецких танках
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07.10.2022 10:12 Відповісти
Советский ветеран который на Пантере воевал, очень лестно отзывался о ее пушке
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07.10.2022 10:21 Відповісти
читав, автор дуже цікаво описував події
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07.10.2022 11:53 Відповісти
По танкам у ВСУ щас больше чем до войны
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07.10.2022 10:33 Відповісти
Так кто же знал что орки такие пугливые и впечатлительные.
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07.10.2022 10:42 Відповісти
("Нездатність російських екіпажів знищити непошкоджену техніку перед відходом чи капітуляцією свідчить про їхню погану підготовку та низький рівень бойової дисциплін"), то все добре, але на мою думку не потрібно про це писати.....
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07.10.2022 12:16 Відповісти
Орки не способны это изменить, даже осознавая. Для этого нужно воспитать новое поколение вояк.
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07.10.2022 14:02 Відповісти
 
 