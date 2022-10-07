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Новини Політика України
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держбюджет (902) фінансування (996) телебачення (732) Железняк Ярослав (390)

На телемарафон "Єдині новини" у 2023 році планують витратити 2 млрд грн, - нардеп Железняк

Новини Цензор.НЕТ Політика України

телемарафон,новини,єдині

1,4 млрд з цих коштів підуть на фінансування телеканалів "Дом" та "Freedom", а також на компенсацію за створений контент.

Про це пише у телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє Цензор.НЕТ.

Віг нагадав, що на телемарафон в бюджеті на наступний рік уже було закладено близько 600 млн грн. Тепер додали 100 млн на телемарафон та 1300 млн на "заходи у сфері захисту національного інформаційного простору".

"Знаючі люди підказують, що так, фактично додаткові 1,4 млрд грн це:

  1. Канал "Фрідом" та "Дом".
  2. Компенсація за вироблений контент і той, що буде вироблений "Марафоном".

Тобто, справді загальна сума (і це без Суспільного) на "Марафон" виходить вже більше 2 млрд грн", - пише Железняк.

Також читайте: У держбюджеті-2023 на марафон "Єдині новини" буде витрачено майже 600 млн гривень, - Железняк

Він зазначив, що не розуміє позицію влади, і що додаткові кошти на фінансування телемарафону можна було б закласти в бюджет більш "елегантно".

"Але обрали найпростіший шлях "не паритись" і з 4-х прийнятих правок вклали ці +1,4 млрд. "Слабоумие и отвага" виходить", - пише Железняк.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+52
Нормально. За наші гроші нас же і зомбують;
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07.10.2022 09:35
+40
Тобто вони планують це диктаторське гівно тримать ще й весь 2023?

Знімать блокбастер за мільйон як Патрон лиже Зеленському яйця гроші є, а на зимову форму для військових грошей немає.
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07.10.2022 09:38
+32
ги...ги....не витратити а розпиляти....зелені падлюки невиліковні
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07.10.2022 09:36
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Вони з глузду з'їхали ? Це 20 000 дронів !!!
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07.10.2022 18:01 Відповісти
Не все вирішується дронами. Інформація теж велика цінність.
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08.10.2022 12:15 Відповісти
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