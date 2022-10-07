Мирна угода з Вірменією може бути підписана до кінця року, - президент Азербайджану Алієв
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Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.
Про це повідомило агентство "Интерфакс-Азербайджан", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час йде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, я вважаю, що це (зустріч. - Ред.) позитивний крок", - сказав Алієв.
За його словами, якщо найближчим часом буде ухвалено рішення, та якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то "до кінця року ми можемо вийти на домовленості", сказав Алієв у Празі в інтерв'ю азербайджанським телеканалам.
За його словами, ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо 5 базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном.
"Сьогодні під час зустрічі з президентом Франції я побачив, що ці 5 принципів приймаються. Це природно, тому що ми нічого нового не винаходимо. Це принципи, на яких ґрунтуються країни, які бажають нормалізувати відносини", - додав президент Азербайджану.
Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.
Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.
У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.
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Головне не те, що кинула, це далеко не перший раз за час існування паРашки та совка.
Головне, хто правий, хто агресор (за підтримки та провокування паРашки), а хто жертва агресії і звілняє свої законі території не зазіхаюсі на чужі.
Доречі, зверніть увагу, навіть Макрон, а у Франції велика, впливова та агресивна армянська діаспора, нічього не має проти запропонованного Азербайджаном тексту угоди.
Як несподівано (насправді ні)