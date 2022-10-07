УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11820 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
3 218 11
Азербайджан (607) Алієв (103) Вірменія (658)

Мирна угода з Вірменією може бути підписана до кінця року, - президент Азербайджану Алієв

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

алиев

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що за певних умов мирний договір із Вірменією може бути підписаний до кінця 2022 року.

Про це повідомило агентство "Интерфакс-Азербайджан", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо вірменська сторона матиме волю, то мирний договір може бути підписаний до кінця поточного року. Час йде. Хоча перша зустріч глав МЗС не принесла успіху, я вважаю, що це (зустріч. - Ред.) позитивний крок", - сказав Алієв.

За його словами, якщо найближчим часом буде ухвалено рішення, та якщо дві сторони розпочнуть роботу над текстом мирного договору в рамках робочих груп, то "до кінця року ми можемо вийти на домовленості", сказав Алієв у Празі в інтерв'ю азербайджанським телеканалам.

За його словами, ні Вірменія, ні ЄС не мають питань щодо 5 базових принципів мирного договору, запропонованих Азербайджаном.

"Сьогодні під час зустрічі з президентом Франції я побачив, що ці 5 принципів приймаються. Це природно, тому що ми нічого нового не винаходимо. Це принципи, на яких ґрунтуються країни, які бажають нормалізувати відносини", - додав президент Азербайджану.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня 2022 року на кордоні між Вірменією та Азербайджаном розпочалася інтенсивна перестрілка. Азербайджан і Вірменія звинуватили один одного в обстрілах.

Водночас ЄС відправив спецпредставника у Вірменію та Азербайджан на переговори. 15 вересня Радбез Вірменії оголосив про досягнення перемир’я з Азербайджаном.

У жовтні глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глави МЗС Азербайджану та Вірменії за посередництва США обговорили мирну угоду

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
У Азербайджану хороша підтримка Туреччини, а путін кинув Вірменію як завжди робив, росія завжди кине тебе синок. Яке ОДКБ, тікати звідти треба бідній Вірменії з нещасним Пашиняном. Казахстан уже все зрозумів про путін і росію і про це ОДКБ.
показати весь коментар
07.10.2022 09:53
+6
Щойно рашку відсунули від врегулювання конфлікту, як "процес пішов".
Як несподівано (насправді ні)
показати весь коментар
07.10.2022 10:27
+4
У нас ситуація інша і у нас ворог підліший та лютіший .
показати весь коментар
07.10.2022 10:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Азербайджану хороша підтримка Туреччини, а путін кинув Вірменію як завжди робив, росія завжди кине тебе синок. Яке ОДКБ, тікати звідти треба бідній Вірменії з нещасним Пашиняном. Казахстан уже все зрозумів про путін і росію і про це ОДКБ.
показати весь коментар
07.10.2022 09:53 Відповісти
Рашка весь час кидала вірмен.
У 1920 р. Ленін допоміг Ата-Тюрку грошима та зброєю і красна армія вдарила в спину.
В результаті від Вірменської республіки залишилась лише одна четверта від того що їй передавали після Першої світової
показати весь коментар
07.10.2022 10:15 Відповісти
Olena Lynch

Головне не те, що кинула, це далеко не перший раз за час існування паРашки та совка.
Головне, хто правий, хто агресор (за підтримки та провокування паРашки), а хто жертва агресії і звілняє свої законі території не зазіхаюсі на чужі.
Доречі, зверніть увагу, навіть Макрон, а у Франції велика, впливова та агресивна армянська діаспора, нічього не має проти запропонованного Азербайджаном тексту угоди.
показати весь коментар
07.10.2022 12:00 Відповісти
А що на це скаже "Армянскоє радіо" ?
показати весь коментар
07.10.2022 09:55 Відповісти
У вас хоч надія якась є .. А от нам таке " не світить " 100% .!
показати весь коментар
07.10.2022 09:58 Відповісти
У нас ситуація інша і у нас ворог підліший та лютіший .
показати весь коментар
07.10.2022 10:07 Відповісти
Ото ж і розказували експерти, що кацапстан постійно підбурював там все, вносив розбрат і ненависть. а як тільки параша відповзла, так зразу і домовились нормально країни.
показати весь коментар
07.10.2022 10:23 Відповісти
Щойно рашку відсунули від врегулювання конфлікту, як "процес пішов".
Як несподівано (насправді ні)
показати весь коментар
07.10.2022 10:27 Відповісти
доведено історично де кацапи там розбрат і війни
показати весь коментар
07.10.2022 10:45 Відповісти
вот это зря, хачиков надо гнать к ибеням сабачим в Aфрику,от куда этот цыганский сброд подлостью и обманом проник на древние земли лезгин.
показати весь коментар
07.10.2022 12:43 Відповісти
Это цыгане из Арабистана-так писал лучший историк России Василий Величко(19в) в своей книге"Кавказ".Он же главны ред.самого популрного журнала "Кавказ"И это по матери,а по отцу-халдеи.Они из Кельбаджар не хотят выходить,и дорогу новую шириной 5км (длиной 60км через ГалабэйЯшар(Кельбаджар) хотят ЧТОБ КРЕМЛЬ ИМ ДАЛ.ХОТЯ ПОРА УЖЕ ВАЛИТЬ ИЗ КАВКАЗА.Как можно было России и Англии в 1828г.разрушать культурную империю(Свтого Духа) СиндиБада, АлиБабы,Аладдина(1001 ночь)?? и переселять сюда арабье хайское???????????Потом говорят культура исчезает.
показати весь коментар
07.10.2022 17:48 Відповісти
 
 