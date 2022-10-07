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Міністр Резніков звернувся до російських офіцерів: "Ви ще можете врятувати Росію від трагедії"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців із закликом не проґавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Резнікова, записане російською мовою.

"Я звертаюся до солдатів та матросів, сержантів і старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів російської армії. Насамперед мої слова адресовані офіцерам та командуванню.Тому вам приймати рішення", - зазначив міністр оборони.

Резніков пояснив, що відбувається в Росії й хто винен у тому, що десятки тисяч окупантів вже ліквідовано і ще десятки не повернуться до себе додому.  Він звернув увагу на те, що українські офіцери, які стоять на чолі ЗСУ, стали відомими на весь світ завдяки безпрецедентним успіхам на фронті, тоді як російська армія лише зазнає втрат і ганьбиться.

"Наші десантники під командуванням генерал-майора Максима Миргородського зараз у перших рядах згортають вашу оборону. А де ваш десант? Ви знаєте. Там же, де і ваша морська піхота. На цвинтарях. У Костромі. Пскові. Рязані. Ульяновську. Калінінграді. Улан-Уде. Тулі, Новоросійську та інших містах. Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть", – продовжив Резніков.

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Міністр оборони наголосив: російських солдатів обдурили й зрадили, обіцяючи легку прогулянку, але насправді відправивши на вірну смерть.

"Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО", - зазначив Резніков. 

Він підкреслив, що НАТО дійсно постачає зброю. Проте на поле бою її використовують українські воїни. 

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"Президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. Чи то Лисичанськ під ударами, чи звільнений Ізюм. Я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам прямо в окопах. Це честь для мене. Наш президент – зі своєю армією. А де ваш?" – зазначив глава Міноборони.

Резніков закликав окупантів терміново відмовитися воювати й пообіцяв їм усім життя, безпеку та справедливість.

"Ви знаєте, що в Україні ви нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами й говорили російською. А тепер посіяно ворожнечу на покоління вперед. Багато хто з вас уже зрозумів – вас відправили помирати не за благородну справу", - наголосив Резніков. 

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Міністр поставив риторичне запитання, ким увійдуть в історію ті, хто прийшов воювати в Україну: "Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви й залишитеся в пам'яті як злодії, ґвалтівники та вбивці".

"Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських хлопців загинуть. Ще більше залишиться без рук, без ніг. Але їх зганьблять. А вас зроблять винними. І знову зрадять. Як уже зраджували не раз", – заявив Резніков.

За його словами, російське командування вже розуміє, що потрапило "в пастку з війною" – і зробить усе, щоб списати "свої прорахунки, свої крадіжки" на підлеглих.

"Після війни саме ви будете дивитися в очі калікам, вдовам та сиротам ваших солдатів. Бо ніхто з кремля до них не вийде. Вам доведеться жити поруч із тими, хто зараз натовпом біжить від мобілізації до Фінляндії, Грузії, Казахстану і навіть Монголії. І вони будуть впевнені, що вчинили правильно", – наголосив міністр.

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Резніков заявив, що "українцям не потрібна російська земля", достатньо своєї.

"Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його", – зазначив Резніков.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+20
краще б ти зимовою формою зайнявся, дронами та інженерним оснащенням нашої армії. запустив би виробництво снарядів, Нептунів та Вільх.
піарщики чортові, тільки язиками мелють.
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07.10.2022 10:14
+19
я швидше повірю в літаючого носорога чим "честь російського офіцера"...
там одні моральні виродки....
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07.10.2022 10:17
+11
Резников запомни - офицер это честь и достоинство. Где ты в Параше, среди этих глистов увидел офицеров?
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07.10.2022 10:33
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краще б ти зимовою формою зайнявся, дронами та інженерним оснащенням нашої армії. запустив би виробництво снарядів, Нептунів та Вільх.
піарщики чортові, тільки язиками мелють.
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07.10.2022 10:14 Відповісти
Тупо!
Штатський єврей очкарик звертається до російських військових.

Це звернення мало бути від Генерала Залужного, якого кацапи бояться та поважають
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07.10.2022 10:27 Відповісти
ще не вистачало Залужному звертати свою увагу на якихось там глистів вошей.
хай блогери цим займаються, може, хоч якась користь від них буде (ні).
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07.10.2022 11:26 Відповісти
я швидше повірю в літаючого носорога чим "честь російського офіцера"...
там одні моральні виродки....
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07.10.2022 10:17 Відповісти
от іменно. приниження - їх нормальний, природний стан. про такі речі, як честь, достоїнство, повага вони навіть не чули ніколи. виродки і дегенерати.
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07.10.2022 10:20 Відповісти
А хтось ще пам'ятає як пуйло щось таке ж пропонував ЗСУ в перший тиждень війни? "Свиграйти киифскаю хунту, сможым дагаварицца!" А зараз ось как воно...
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07.10.2022 10:20 Відповісти
А нахіба її рятувати? Лікар сказав: "В морг!", значить - в морг!
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07.10.2022 10:22 Відповісти
російські офіцери занадто зайняті гвалтуваннями, катуваннями і вивозом унітазів, щоб в них був час дивитись тєлік
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07.10.2022 10:25 Відповісти
От не треба рятувати росію від трагедії.
Бо для нас це буде комедією.
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07.10.2022 10:29 Відповісти
І кому потрібен цей агітпроп, кацапа тільки валити, валити і ще раз валити😁Снарядики М30А1 до Хаймарса не повинні лежати без роботи, особливо на день народження кремлівського недопалка
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07.10.2022 10:29 Відповісти
Резников запомни - офицер это честь и достоинство. Где ты в Параше, среди этих глистов увидел офицеров?
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07.10.2022 10:33 Відповісти
Резніков хоче рашистам вказати "шлях Мойсея".Це саме той випадок,коли для світової спільноти, всіх людей планети Земля буде краще,що б ця трагедія як найскоріше наступила ,аналогічно,як це було із фашистською Німеччиною,Закінчення цієї трагедії для рашистів, має стати всесвітнім радісним св'ятом довгоочікуваного миру і спокою на Землі.
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07.10.2022 10:35 Відповісти
Рєзніков намекнул на нові Гимарсы,которые взрываются над землёй и крошат все подряд,в смысле живую силу крыс путлера...,остаться в живых практически нет шансов...что в окопе что в блиндаже...,пробивают даже броню БТРов...
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07.10.2022 10:37 Відповісти
Не розумію, як він до них звернувся по телебаченню України - вони, шо його дивляться. Там ще один такий є - звертається до рифи з тв України.
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07.10.2022 10:38 Відповісти
Вообще-то к идиотам не обращаются с речами,пан Резнков занимайтесь обеспечением ЗСУ.
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07.10.2022 10:38 Відповісти
добре їх запитати, чи вони присягали на вірність Росії чи Путіну. звісно, ​​це лише риторичне запитання, тому що відповідь, очевидно, Путін.
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07.10.2022 10:42 Відповісти
Звертатися до жителів московії, це як звертатися до жителів третього рейху, вони будуть триматися за свою імперську країну, за свого царя, незважаючи на всі злочинні діяння, які або для них такими не являються, або просто на них принципово не звертають уваги. Вони смажаться у власній правді і переконати у зворотньому нажаль поки неможливо
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07.10.2022 10:43 Відповісти
що за "звернення"7В нього роботи немає?І ще й зеленського згадав та лизнув!
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07.10.2022 10:46 Відповісти
Всё правильно сказано и по делу. Противник должен быть деморализован, и вопрос мотивации и боевого духа очень важен. Если с этим проблемы, то не помогут ни сотни единиц бронетехники, ни тысячи пушек и минометов, всё бросят и побегут.
Единственное, что, это должен был озвучить Залужный, которого россияне знают и боятся.
А не Резников.
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07.10.2022 10:46 Відповісти
дурачьок, їм *****, кацапи дубинки мусора ***** бояться більше ніж сдохнути в степах України
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07.10.2022 11:01 Відповісти
ублюдок и конченая тварь 👎👎👎
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07.10.2022 11:10 Відповісти
Резников: Россия не сформировала ударных группировок возле Украины
20.02.2022
сколько украинцев полягло по вине этой мрази
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07.10.2022 11:14 Відповісти
Дійсно, якесь дивне звернення...
Тут щось не те...
Щось подібне звучало перед чи на самому початку наступу рашистських військ у лютому цього року з уст президента Зеленського.
Мабудь, доручили Резнікову виступити зараз, бо видно пітьма вже набрала темп з підготовки своїх мобілізованих полчищ для спроби номер два.
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07.10.2022 11:23 Відповісти
«Офицерская честь» - павший афоризм, а слова «человеческое достоинство» - вызывают у офицеров дикий хохот, так смеются пьяные проститутки, когда с ними вдруг говорят о любви.

(с) А. Покровский. "Расстрелять!.."

А ви до них про якусь там честь, пане міністр...
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07.10.2022 11:28 Відповісти
Это просто троллинг свинособак. Там нет ни чести ни достоинства.
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07.10.2022 11:31 Відповісти
После убийст пленных Азовцев, после отрезания гениталий воина ЗСУ, после убийств и насилование детей орки заслуживуют только смерть! Мы должны их убивать любими способами и только тогда будет мир!
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07.10.2022 11:44 Відповісти
Хорошее обращение, надеюсь кого то и зацепит.
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07.10.2022 12:28 Відповісти
Это обращение к россиянскому офицерью,что горохом об стенку..Честь и достоинство российского офицерства ушло с ликвидацией Русской Императорской армии
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07.10.2022 18:51 Відповісти
Як би хоч один русняк почув, що йому там говорять і попереджують. А то ж, лише ми бачимо ці звернення.
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07.10.2022 19:16 Відповісти
Надзвичайно добра промова!

Працювати з кадрами супротивника - це дуже потрібна справа!
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08.10.2022 03:18 Відповісти
 
 