Міністр Резніков звернувся до російських офіцерів: "Ви ще можете врятувати Росію від трагедії"

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до російських військовослужбовців із закликом не проґавити час і врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Резнікова, записане російською мовою.

"Я звертаюся до солдатів та матросів, сержантів і старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів російської армії. Насамперед мої слова адресовані офіцерам та командуванню.Тому вам приймати рішення", - зазначив міністр оборони.

Резніков пояснив, що відбувається в Росії й хто винен у тому, що десятки тисяч окупантів вже ліквідовано і ще десятки не повернуться до себе додому. Він звернув увагу на те, що українські офіцери, які стоять на чолі ЗСУ, стали відомими на весь світ завдяки безпрецедентним успіхам на фронті, тоді як російська армія лише зазнає втрат і ганьбиться.

"Наші десантники під командуванням генерал-майора Максима Миргородського зараз у перших рядах згортають вашу оборону. А де ваш десант? Ви знаєте. Там же, де і ваша морська піхота. На цвинтарях. У Костромі. Пскові. Рязані. Ульяновську. Калінінграді. Улан-Уде. Тулі, Новоросійську та інших містах. Ваші десантники зараз гинуть на правому березі Дніпра. Вони знають свою справу. Але хтось у Кремлі вирішив відправити їх на вірну смерть", – продовжив Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія цілеспрямовано винищує своє населення, яке може виступати проти політики Кремля, - розвідка

Міністр оборони наголосив: російських солдатів обдурили й зрадили, обіцяючи легку прогулянку, але насправді відправивши на вірну смерть.

"Тепер вас не слухають. Тому що послухати вас зараз означає визнати помилки. А у Москві не люблять правду. Їм простіше розповісти, як ви героїчно загинули у битві з вигаданими полчищами НАТО", - зазначив Резніков.

Він підкреслив, що НАТО дійсно постачає зброю. Проте на поле бою її використовують українські воїни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни втікають за кордон та калічать себе, аби не воювати, - Маляр

"Президент України Володимир Зеленський відвідує фронт. Чи то Лисичанськ під ударами, чи звільнений Ізюм. Я сам неодноразово вручав нагороди та бойову зброю найкращим воїнам прямо в окопах. Це честь для мене. Наш президент – зі своєю армією. А де ваш?" – зазначив глава Міноборони.

Резніков закликав окупантів терміново відмовитися воювати й пообіцяв їм усім життя, безпеку та справедливість.

"Ви знаєте, що в Україні ви нікого не звільняєте. Ви знищуєте цілі міста, де зовсім недавно вас вважали добрими сусідами й говорили російською. А тепер посіяно ворожнечу на покоління вперед. Багато хто з вас уже зрозумів – вас відправили помирати не за благородну справу", - наголосив Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кількість громадян, які покинули РФ, удвічі перевищує кількість мобілізованих, - Данілов

Міністр поставив риторичне запитання, ким увійдуть в історію ті, хто прийшов воювати в Україну: "Як ті, хто воював під одним прапором із зеками? Ви й залишитеся в пам'яті як злодії, ґвалтівники та вбивці".

"Я вам скажу, що буде далі. Тисячі російських хлопців загинуть. Ще більше залишиться без рук, без ніг. Але їх зганьблять. А вас зроблять винними. І знову зрадять. Як уже зраджували не раз", – заявив Резніков.

За його словами, російське командування вже розуміє, що потрапило "в пастку з війною" – і зробить усе, щоб списати "свої прорахунки, свої крадіжки" на підлеглих.

"Після війни саме ви будете дивитися в очі калікам, вдовам та сиротам ваших солдатів. Бо ніхто з кремля до них не вийде. Вам доведеться жити поруч із тими, хто зараз натовпом біжить від мобілізації до Фінляндії, Грузії, Казахстану і навіть Монголії. І вони будуть впевнені, що вчинили правильно", – наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Пусть там прячется... Сюда чтобы не ехал": російські військові закликають родичів та друзів уникати мобілізації, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Резніков заявив, що "українцям не потрібна російська земля", достатньо своєї.

"Ми гарантуємо життя, безпеку та справедливість усім, хто відмовиться воювати негайно. І ми досягнемо трибуналу для тих, хто віддавав злочинні накази. Ви ще можете врятувати Росію від трагедії, а російську армію – від приниження. Але час минає. Не проґавте його", – зазначив Резніков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ вистачає людей, а оборонна промисловість нарощує виробництво зброї, - Резніков