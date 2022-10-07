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789 дітей отримали поранення в Україні через агресію РФ, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Більше ніж 1207 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ 

"Станом на ранок 7 жовтня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 418. Зросла кількість поранених - понад 789", - йдеться в повідомленні. 

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 405, Харківській - 252, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30", - зазначили в Офісі Генпрокурора. 

5 жовтня внаслідок обстрілів ворогом селища Зарічне Лиманського району Донецької області був поранений 14-річний хлопець.

6 жовтня росіяни обстріляли житловий квартал Запоріжжя, травмовано 3-річного хлопчика.

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Автор: Марина Макєєва
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