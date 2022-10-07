Зеленський відповів на петицію за повернення громадянства Корбану: Голова штабу оборони Дніпра чекає на повернення українського паспорта
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом повернути голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану українське громадянство.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, у своїй відповіді на петицію глава держави нагадав, що правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення визначає Закон України "Про громадянство України" (далі - Закон), яким передбачено, що громадянство України припиняється, зокрема, внаслідок втрати громадянства України (пункт 2 частини першої статті 17). Підстави для втрати громадянства України визначені статтею 19 Закону. При цьому частиною другою статті 19 Закону передбачено, що положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.
Також підстави для втрати громадянства ex lege або за ініціативою держави-учасниці визначає Європейська конвенція про громадянство, ратифікована Законом від 20 вересня 2006 року.
"Визначені Законом підстави і порядок набуття та припинення громадянства України є загальними для всіх фізичних осіб. Водночас органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України). Про результати розгляду порушених питань буде поінформовано автора електронної петиції", - йдеться у відповіді Зеленського.
Водночас сам Корбан у Facebook заявив, що зважаючи на відповідь Зеленського "є всі підстави для перегляду указу та відновлення моїх цивільних та Конституційних прав".
"Оцінку тому, що сталося і чому мої права були порушені не даватиму. Гадаю, що в ситуації, що склалася, це було непорозумінням або чиєюсь помилкою, що розлучила мене з Батьківщиною та рідними. За цей час ми пройшли складний юридичний шлях – юристи не знайшли жодних підстав, чому мене позбавили громадянства та не впустили до країни. Жодна офіційна структура – ні СБУ, ні міграційна служба, ні Офіс президента не змогли надати жодного документа чи мотивованої відповіді, на якій підставі це сталося.
Шановний президент. Оскільки наша з вами позиція солідарна, чекаю на ваше рішення як гаранта Конституції про повернення мені паспорта громадянина України та можливості в'їзду в країну. Мене чекає дім - Україна та Дніпро!" - підсумував голова штабу оборони Дніпра.
Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.
22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства.
Будь ласка, зачекайте...
- Да кто тебя спрашивает, кому ты нужен, 2 подписчика..
Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.
Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.
Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.
Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.
Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.
Жаль только, что ни одна из этих правовых статей - и близко - не была применена в момент тупого отъёма паспорта у гражданина Украины властями без какого-либо вообще объяснения причин.
Но тотакэ. Он же ответил
Ведь, если какая-то статья подходила к этому случаю- почему её конкретно не назвал зеленский в своём ответе? Мол "в данном случае - применилась такая-то статья"
Почему в руках офицера -пограничника не было решения суда , согласно этой статьи...
Короче зеля ответил как тупому быдлу... что, в целом, и соответствует отношению зеленой шайки к украинцам...
И вонючий запах смирения общества с диктатурой беспредела в том, что и пострадавший от тупого наезда униженно прогибается перед беспредельщиком-диктатором, уповая не на закон, а на его левой ноги милость...
*Тут много упоминается о втором паспорте Корбана. Так он на политик..не депутат..не госслужащий... Пусть-ка свои паспонта покажут коломойский, зеля, ермак, труфанов и куча депутатов - слуг и опзжов. пусть зеля расскажет наконец зачем ездил в Оман на лыжах ! А как помогло Украине то, что предатели Юга сбушники и колаборанты имели только украинский паспорт ?
Если нет, то почему?
Если да, то что он делает в стране?
В нас вже давно ОПа керує країною, а не якийсь там як його......
Розкручують Корбана як би одного з них. Ще будуть партії Філатова, Рузумкова і ще декількох знайдуть. Вибрай з них кого хочеш. Хтось із них вийде конкурентом Зеленського на президентських виборах. Технології.
Це щось нове... Може хто пояснить?
https://www.youtube.com/watch?v=XnwFdynR5qY
І що ми можемо вимагати від нашої правоохоронної системи якщо на самому верху сидить ЧМО яке не знає і зневажає закони, нас і на наші права.
ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ 2020
Дословно: "Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".
Ну а дальше цирк с головой Конституционного суда. На тот момент действовало такое законодательство Какие негативные последствия за неподачу либо несвоевременную подачу так называемой декларации о доходах госслужащих?
Уголовная ответственность за неподачу декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предполагает возможное наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.
Административная ответственность за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.
Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.
І що тут не зрозуміло - преЗЕдент своїм «указом» про позбавлення Корбана громадянства черговий раз обісрався. Як колишній псевдоактор, він великий майстер нікчемних слів та указів!
Пример
U.S. citizenship cannot be stripped away once it was given - and if it does happen, it does so in limited exceptions. A person can give up their status voluntarily, he/she has wrongfully gained his/her citizenship or was denaturalized forcefullу.
Такой "закон" может быть законным только в стране рабов или холопов. Нигде такого закона ни в одной цивилизованной стране нет. Этим законом можно хвастать только перед глупыми рабами. Ты ошибся.