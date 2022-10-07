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Новини Політика України
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Зеленський відповів на петицію за повернення громадянства Корбану: Голова штабу оборони Дніпра чекає на повернення українського паспорта

Новини Цензор.НЕТ Політика України

корбан

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом повернути голові штабу оборони Дніпра Геннадію Корбану українське громадянство.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у своїй відповіді на петицію глава держави нагадав, що правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення визначає Закон України "Про громадянство України" (далі - Закон), яким передбачено, що громадянство України припиняється, зокрема, внаслідок втрати громадянства України (пункт 2 частини першої статті 17). Підстави для втрати громадянства України визначені статтею 19 Закону. При цьому частиною другою статті 19 Закону передбачено, що положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Також підстави для втрати громадянства ex lege або за ініціативою держави-учасниці визначає Європейська конвенція про громадянство, ратифікована Законом від 20 вересня 2006 року.

"Визначені Законом підстави і порядок набуття та припинення громадянства України є загальними для всіх фізичних осіб. Водночас органи державної влади, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Конституції України). Про результати розгляду порушених питань буде поінформовано автора електронної петиції", - йдеться у відповіді Зеленського.

Водночас сам Корбан у Facebook заявив, що зважаючи на відповідь Зеленського "є всі підстави для перегляду указу та відновлення моїх цивільних та Конституційних прав".

"Оцінку тому, що сталося і чому мої права були порушені не даватиму. Гадаю, що в ситуації, що склалася, це було непорозумінням або чиєюсь помилкою, що розлучила мене з Батьківщиною та рідними. За цей час ми пройшли складний юридичний шлях – юристи не знайшли жодних підстав, чому мене позбавили громадянства та не впустили до країни. Жодна офіційна структура – ​​ні СБУ, ні міграційна служба, ні Офіс президента не змогли надати жодного документа чи мотивованої відповіді, на якій підставі це сталося.

Шановний президент. Оскільки наша з вами позиція солідарна, чекаю на ваше рішення як гаранта Конституції про повернення мені паспорта громадянина України та можливості в'їзду в країну. Мене чекає дім - Україна та Дніпро!" - підсумував голова штабу оборони Дніпра.

Читайте: Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Ми закуповуємо вантажівки для ЗСУ, можливо, час почати це робити і Міністерству оборони

Нагадаємо, 20 липня з'явилася інформація, що президент України Володимир Зеленський може невдовзі підписати укази про позбавлення громадянства кількох впливових бізнесменів та політиків, серед яких і голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан.

22 липня Корбан повідомив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Раніше повідомлялось, що на сайті президента зареєстрована петиція про скасування указу Зеленського щодо позбавлення Корбана громадянства.

Читайте: Голова штабу оборони Дніпра Корбан: Чому для реалізації замовних справ будь-яка влада обов’язково обирає найзавзятіших покидьків?

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+49
А єрмак, що більше не громадянин росії? Витирають ноги об конституцію і закони України зелені як можуть.
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07.10.2022 11:16
+25
Ну так корбан не оманське чмо і гуманітарку в Запороіжжі не тирив.
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07.10.2022 11:17
+23
президент, як жеж бути з судею львовим? га?
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07.10.2022 11:09
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07.10.2022 11:50 Відповісти
На границе без решения суда отобрать паспорт и не пустить человека в свою страну - этополный треш ，Зеленский Первый Великий мнит себя кем ?Хочу забираю гражданство хочу присваиваю ****** **** УРОДЫ
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07.10.2022 11:52 Відповісти
Ось знаменитий вислів Мартіна Німеллєра:


Когда нацисты пришли за коммунистами,
я оставался безмолвным.
Я не был коммунистом.

Когда они сажали социал-демократов,
я промолчал.
Я не был социал-демократом.

Когда они пришли за членами профсоюза,
я не стал протестовать.
Я не был членом профсоюза.

Когда они пришли за евреями,
я не возмутился.
Я не был евреем.

Когда пришли за мной,
не осталось никого, кто бы заступился за меня.



Als die Nazis die Kommunisten holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Kommunist.

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Sozialdemokrat.

Als sie die Gewerkschafter holten,
habe ich nicht protestiert;
ich war ja kein Gewerkschafter.

Als sie die Juden holten,
habe ich geschwiegen;
ich war ja kein Jude.

Als sie mich holten,
gab es keinen mehr, der protestierte.

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07.10.2022 12:49 Відповісти
))) є ще такий варіант кінцівки: "Когда они пришли за мной, я надел бомбер, зашнуровал мартенсы, и мы пошли пить пиво и кидать зигу" 🍺🍺🍺
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07.10.2022 13:11 Відповісти
Замечательная абракадабра из упоминаний правововых статей, чтоб за**ать мозги подписантам Петиции ...

Жаль только, что ни одна из этих правовых статей - и близко - не была применена в момент тупого отъёма паспорта у гражданина Украины властями без какого-либо вообще объяснения причин.

Но тотакэ. Он же ответил

Ведь, если какая-то статья подходила к этому случаю- почему её конкретно не назвал зеленский в своём ответе? Мол "в данном случае - применилась такая-то статья"
Почему в руках офицера -пограничника не было решения суда , согласно этой статьи...

Короче зеля ответил как тупому быдлу... что, в целом, и соответствует отношению зеленой шайки к украинцам...

И вонючий запах смирения общества с диктатурой беспредела в том, что и пострадавший от тупого наезда униженно прогибается перед беспредельщиком-диктатором, уповая не на закон, а на его левой ноги милость...

*Тут много упоминается о втором паспорте Корбана. Так он на политик..не депутат..не госслужащий... Пусть-ка свои паспонта покажут коломойский, зеля, ермак, труфанов и куча депутатов - слуг и опзжов. пусть зеля расскажет наконец зачем ездил в Оман на лыжах ! А как помогло Украине то, что предатели Юга сбушники и колаборанты имели только украинский паспорт ?

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07.10.2022 12:52 Відповісти
А у Коломойского отобрали паспорт Гражданина Украины?
Если нет, то почему?
Если да, то что он делает в стране?
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07.10.2022 12:56 Відповісти
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08.10.2022 08:11 Відповісти
это въехать нельзя. а выдворить его никто не может
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08.10.2022 08:12 Відповісти
Неможна випхати з країни? Це звичайна брехня. Згадайте депортацію такого собі кримського Мєшкова, наприклад.
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08.10.2022 14:31 Відповісти
...Як д'Єрмак скаже - так карта і ляже.

В нас вже давно ОПа керує країною, а не якийсь там як його......
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07.10.2022 12:59 Відповісти
Боже! Яке вон вумне! Відчувається "криворізька юридична школа".(((( Я був впевнений, що надтовеличніший у відповіді зробить посилання на "забагато нарциссизму" або щось на кшалт цього(((((
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07.10.2022 13:06 Відповісти
Всім має бути зрозумілим, що СН на наступних виборах наберуть в декілька раз менше голосів ніж зараз. Їм треба чимось втрати компенсувати. Створити декілька партій з "новими лицями", які будуть прикидатись опозицією і на цьому набирати голоси.

Розкручують Корбана як би одного з них. Ще будуть партії Філатова, Рузумкова і ще декількох знайдуть. Вибрай з них кого хочеш. Хтось із них вийде конкурентом Зеленського на президентських виборах. Технології.
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07.10.2022 14:47 Відповісти
выборы во время войны вообще вариант? имхо, должна быть полная мобилизация (в том числе всех материально-технических и финансовых ресурсов, всем бюджетникам, судьям, депутатам министрам и т.п. начать платить минималку, беженцев заселить к тем, кто накупил\имеет по 5 и больше квартир, ввести талоны на еду \ работу на оборонку, там, хоть вручную снаряды полировать что ли, если заводов \ станков нет и т.п. )
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07.10.2022 15:35 Відповісти
Заграницей деньги не зарабатываются, а тут можно бесконечно с бюджета города высасывать...
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07.10.2022 14:54 Відповісти
"Законом передбачено втрату громадянства внаслідок втрати громадянства України."
Це щось нове... Може хто пояснить?
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07.10.2022 15:53 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=XnwFdynR5qY
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07.10.2022 16:31 Відповісти
Цей, прости господи, ГАРАНТ пожанглював статтями закону, напустив ще більше туману і нічого не відповів по суті справи.
І що ми можемо вимагати від нашої правоохоронної системи якщо на самому верху сидить ЧМО яке не знає і зневажає закони, нас і на наші права.
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07.10.2022 16:56 Відповісти
Вже "царь хароший - баярє плахіє", а випорожнення на закон легітимізоване, і всі дійові пейсоносці об'єднуються заради спільного гешефту та кепкування з тупого натовпу гоїв.
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07.10.2022 17:35 Відповісти
Уходит глава НБУ, через день не Лох вспоминает что получил дивиденды по ОВГЗ. А на тот момент это было преступление. Потом глава КС принимает что это уже не преступление. После чего с Кс начинаются творится чудеса. НЕлох просто КРЫСА!
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07.10.2022 17:48 Відповісти
Яків Васильович Смолій З 15 березня 2018 року по 3 липня 2020 року - голова Національного банку України.
ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ 2020

Дословно: "Президент Владимир Зеленский лично проинформировал Национальное агентство по предупреждению коррупции о нарушении им законодательства в связи с непредставлением сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Зеленский отмечает, что все граждане Украины равны перед законом, и готов нести ответственность за нарушения в соответствии с действующим законодательством".
Ну а дальше цирк с головой Конституционного суда. На тот момент действовало такое законодательство Какие негативные последствия за неподачу либо несвоевременную подачу так называемой декларации о доходах госслужащих?

Уголовная ответственность за неподачу декларации предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предполагает возможное наказание вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Административная ответственность за несвоевременную подачу декларации без уважительных причин предусмотрена статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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07.10.2022 17:57 Відповісти
Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

І що тут не зрозуміло - преЗЕдент своїм «указом» про позбавлення Корбана громадянства черговий раз обісрався. Як колишній псевдоактор, він великий майстер нікчемних слів та указів!
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07.10.2022 18:28 Відповісти
нет указа о лишении. есть указ о прекращении. да и то непонятно то ли есть то ли нет
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07.10.2022 22:33 Відповісти
У зели проблема его миллионы ненавидят. Всю свою жизнь он должен будет прятаться. Бабло на дорогах и гуманитарках не спасет
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07.10.2022 19:25 Відповісти
Это беспрелел. Нельзя лишать гражданства человека если он родился и вырос в Украине. Нет никаких европейских законов позволяющих нарушать эти базовые права человека. Что он несет какой то бред с какими то цифрами и статьями?
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07.10.2022 19:52 Відповісти
Статья 19 п.1
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07.10.2022 22:34 Відповісти
Это незаконно согласно уставу ООН всемирных прав человека, такие же базовые права как свобода слова и совести.
Пример
U.S. citizenship cannot be stripped away once it was given - and if it does happen, it does so in limited exceptions. A person can give up their status voluntarily, he/she has wrongfully gained his/her citizenship or was denaturalized forcefullу.
Такой "закон" может быть законным только в стране рабов или холопов. Нигде такого закона ни в одной цивилизованной стране нет. Этим законом можно хвастать только перед глупыми рабами. Ты ошибся.
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07.10.2022 23:17 Відповісти
)) как может быть закон беззаконным? словоблудие какоето. да нет. это ты ошибаешься
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08.10.2022 08:21 Відповісти
Если Украина хочет в ЕС то его прийдется отменять этот "закон". Мне плевать что там пишут рабы Путина в твоей конституции. Нигде такого закона нет включая, Британию. Не смеши меня своми ссылками и не вводи людей в заблуждение относительно цивилизованных стран.
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08.10.2022 17:56 Відповісти
А Клоун в судді з російськи паспортом не забрав громадянство?
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07.10.2022 20:27 Відповісти
Правду кажучи нехай іде корбан вслід за рускім кораблем бо україна для нього лише кормушка, але немає бути вибірковості бо це безпрєдєл від зєлі похлєще пороха. ( неповажаю ні того ні іншого).
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09.10.2022 13:17 Відповісти
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