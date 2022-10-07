Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 680 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2 466 (+17) од,

бойових броньованих машин - 5 093 (+29) од,

артилерійських систем - 1455 (+31) од,

РСЗВ - 344 (+3) од,

засоби ППО - 177 (+0) од,

літаків - 266 (+0) од,

гелікоптерів - 233 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери -15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3 862 (+8) од,

спеціальна техніка - 135 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках", - зазначили в Генштабі.

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