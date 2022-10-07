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війна (56641) Генштаб ЗС (4529) ліквідація (1960)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 7 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 61 680 осіб.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.10 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 61 680 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків - 2 466 (+17) од,
  • бойових броньованих машин - 5 093 (+29) од,
  • артилерійських систем - 1455 (+31) од,
  • РСЗВ - 344 (+3) од,
  • засоби ППО - 177 (+0) од,
  • літаків - 266 (+0) од,
  • гелікоптерів - 233 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1067 (+20),
  • крилаті ракети - 246 (+0),
  • кораблі /катери -15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3 862 (+8) од,
  • спеціальна техніка - 135 (+1).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках", - зазначили в Генштабі.

Дивіться: Український воїн ліквідовує окупанта у вбиральні. ВIДЕО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 61 680 осіб, 266 літаків, 233 гелікоптери, 2466 танків, 1455 артсистем, 5093 броньованих машини 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
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07.10.2022 11:00
+9
Ой красівоє, особливо арта
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07.10.2022 10:59
+6
Судя по количеству артсистем, Рашка на пороге очередного отрицательного, но грандиозного шухера!
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07.10.2022 12:27
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Ой красівоє, особливо арта
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07.10.2022 10:59 Відповісти
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07.10.2022 11:00 Відповісти
Ще збиту і підбиту техніку можна якось полічити,але як вирахувати скільки знищено орків?Цифра дуже і дуже приблизна.Припускаю що вона може бути і значно більшою.Не враховано скільки здохло орків в госпіталях та вдома від отриманих ран
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07.10.2022 11:03 Відповісти
У звіті показано підраховану кількість знищеного.
У них ті ж літаки падають під час тренувань на їх території... поранені дохнуть, інші супутні втрати. Звісно, що загальні втрати більші.
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07.10.2022 11:45 Відповісти
На жаль, не все так добре



Военный картограф

@War_Mapper

Южнее Бахмута войска захватили Николаевку и продвинулись севернее Зайцево.

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07.10.2022 11:10 Відповісти
касапська "медуза" (сіреч, інфопартнер "срани") повідомляє:
"В самопровозглашенной ДНР заявили, что российские войска заняли населенные пункты Отрадовка и Веселая Долина в Донецкой области. Также представители ДНР подтвердили сообщения о взятии Зайцево. Вчера о взятии Зайцево заявило Минобороны РФ. Причем, судя по сообщениям российских телеканалов, Зайцево «взяли под контроль» уже во второй раз. Генштаб ВСУ пока никак не прокомментировал возможную потерю трех населенных пунктов."
А от по Миколаївці - жодних згадок.
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07.10.2022 11:41 Відповісти
На мапі Зайцеве оспорюється. С. Весела Долина, Артемівського району не показано, але на напрямку удару москалів. Воно на північ від Зайцеве.
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07.10.2022 12:04 Відповісти
ого арти набили... красота)
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07.10.2022 11:10 Відповісти
Але позитив є на Херсонщині



Военный картограф

@War_Mapper

·



Ответ на

@War_Mapper

В Херсоне подтверждено, что Трифоновка теперь снова под контролем .

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07.10.2022 11:13 Відповісти
Ось це справжня демілітарізація.
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07.10.2022 11:13 Відповісти
с учётом затрофиенных и необнаруженных танков, орки потеряли уже 3000 штук
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07.10.2022 11:16 Відповісти
особливо радує те, що останнім часом наші знищують багато артсистем
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07.10.2022 12:17 Відповісти
Судя по количеству артсистем, Рашка на пороге очередного отрицательного, но грандиозного шухера!
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07.10.2022 12:27 Відповісти
ввх непоганий подарок на днюху отримав, а ми даже тост піднімем - Щоб путін здох ! ! !
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07.10.2022 14:27 Відповісти
 
 