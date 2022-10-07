Зупинка захопленої окупантами Запорізької АЕС може призвести до припинення експорту електроенергії в ЄС, - Зеленський

Зупинка захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС призвела до браку електроенергії для її експорту до країн Європейського Союзу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Запорізька АЕС не працює, ми в Українці отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електроенергії, яку ми можемо експортувати зокрема до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно", - сказав президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський закликав ЄС до єдності в питанні протидії окупації Запорізької АЕС терористичними військами Російської Федерації.

"Нам усім разом у Європі треба боротися за свої інтереси у повній єдності", - наголосив президент Зеленський.

Напередодні повідомлялося, що Україна різко збільшила спалювання вугілля через окупацію Запорізької АЕС. Відтак запаси на складах ТЕС почали відставати від плану майже на третину. Зокрема, на державних ТЕС відставання понад 50%.

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