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Зеленський (17470) Запорізька АЕС (891)

Зупинка захопленої окупантами Запорізької АЕС може призвести до припинення експорту електроенергії в ЄС, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

заес

Зупинка захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС призвела до браку електроенергії для її експорту до країн Європейського Союзу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Запорізька АЕС не працює, ми в Українці отримуємо певні складнощі. Отримуємо ситуацію, коли у нас немає профіциту електроенергії, яку ми можемо експортувати зокрема до країн ЄС. Це мінус і для народів ЄС, які втрачають надійне джерело енергопостачання, це мінус і для нас, українців. Ми говоримо про це чесно", - сказав президент у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський закликав ЄС до єдності в питанні протидії окупації Запорізької АЕС терористичними військами Російської Федерації.

"Нам усім разом у Європі треба боротися за свої інтереси у повній єдності", - наголосив президент Зеленський.

Напередодні повідомлялося, що Україна різко збільшила спалювання вугілля через окупацію Запорізької АЕС. Відтак запаси на складах ТЕС почали відставати від плану майже на третину. Зокрема, на державних ТЕС відставання понад 50%.

Також читайте: Запорізька АЕС є українським підприємством, - МАГАТЕ

Автор: Наталя Джума
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Чего Кулеба не находит арту, за что ему деньги платят, нам не хватает арти
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07.10.2022 11:09 Відповісти
У кущах ??
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07.10.2022 11:58 Відповісти
Нафіга ж ти здав ЗАЕС, а тепер скиглиш. Позарився на бабло?
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07.10.2022 11:24 Відповісти
А один рік тому ми неяк не могли жити без енергії з Беларусі ? Як так ?
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07.10.2022 11:31 Відповісти
О!!!
ЗЄ краще втратити ЗАЕС та отримати катастрофу, ніж втратити гроші.

Десь таке вже було, що краще втратити тисячі життів мешканців Бучі, Ірпеня, Ізюму, Маріуполя ніж втратити гроші.
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07.10.2022 11:47 Відповісти
Росію пора признавати парламентам світу ядерним терористом - тоді Маскі і рімські папи ЗАТКНУТЬСЯ
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07.10.2022 11:49 Відповісти
Так навіщо ти ідіот пустив туди орків!
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07.10.2022 12:12 Відповісти
А это хороший аргумент для наших западных партнеров. Хотите чтобы к вам и дальше шла дешёвая украинская электроэнергия, шевелитесь и помогайте останавливать этого обезумевшего карлика
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10.10.2022 00:38 Відповісти
 
 