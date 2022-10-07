Особи з громадянством РФ можуть бути також в інших державних органах, СБУ треба докласти більше зусиль та провести перевірку, - голова ВС Князєв
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Громадянство РФ ще не свідчить, що людина - зрадник або колаборант. Але це створює відповідні потенційні ризики.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв.
"Це стосується роботи людей у будь-якій правоохоронній структурі, суді та й загалом у будь-якому органі державної влади. Тому я думаю, що це питання ширше, ніж перевірка суддів Верховного Суду. І особи з громадянством росії можуть бути і в інших державних органах. Тому, на мою думку, СБУ й іншим органам треба докласти більше зусиль і проводити роботу з виявлення таких громадян у всіх державних органах. Ми не можемо зараз зосереджуватися тільки на Верховному Суді й казати, що треба перевірити тільки всіх суддів ВС", - пояснив він.
За словами Князєва, гарантій відсутності осіб із громадянством РФ в інших органах державної влади немає.
"Навіть не сумніваюся, що якщо перевірити ретельно, можна знайти громадян рф у багатьох державних органах. Та це питання вже державного рівня, і тут керівництво держави, певно, має вживати відповідних системних заходів. У мене теж виникає багато запитань до будь-якої людини, яка на сьогодні не вийшла з громадянства рф. Яку б вона посаду не обіймала в Україні. Це викликає підозру. Впевнений, що відповідні органи в цьому напрямі мають посилено працювати", - додав голова Верховного Суду.
Будь ласка, зачекайте...
Я, правда, не розуміяю, як їх перевіряли раніше ...
І 1,5 млн з паспортами інших країн теж нічого не значить ...
І Коломойський з трьома громадянствами відкрито знущається з Конституції ...
Красота !
І я не розумію: як людина з подвійним (чи більшим) громадянством може буди на державній службі в країні? На яку країну така особа працює?
До речі, дєрьмака це не стосується - він не є держ.службовцем. Зате і ДБР не треба залучати до затримання, проведення слідства чи ще чогось - достатньо поліції. Це вже коли поліціянти вийдуть на 111 статтю, то тоді вже долучається СБУ.
Це ж, с...ка, Зе* обіцяло у 19 р. навести лад у цьому питанні. Тепер пів-країни сіпає з цього приводу. Патріотів в один бік, пристосуванців у інший.