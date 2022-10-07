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Новини Політика України
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Верховний Суд (786) громадянство (912) Князєв Всеволод (73)

Особи з громадянством РФ можуть бути також в інших державних органах, СБУ треба докласти більше зусиль та провести перевірку, - голова ВС Князєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

князев

Громадянство РФ ще не свідчить, що людина - зрадник або колаборант. Але це створює відповідні потенційні ризики.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

"Це стосується роботи людей у будь-якій правоохоронній структурі, суді та й загалом у будь-якому органі державної влади. Тому я думаю, що це питання ширше, ніж перевірка суддів Верховного Суду. І особи з громадянством росії можуть бути і в інших державних органах. Тому, на мою думку, СБУ й іншим органам треба докласти більше зусиль і проводити роботу з виявлення таких громадян у всіх державних органах. Ми не можемо зараз зосереджуватися тільки на Верховному Суді й казати, що треба перевірити тільки всіх суддів ВС", - пояснив він.

За словами Князєва, гарантій відсутності осіб із громадянством РФ в інших органах державної влади немає.

"Навіть не сумніваюся, що якщо перевірити ретельно, можна знайти громадян рф у багатьох державних органах. Та це питання вже державного рівня, і тут керівництво держави, певно, має вживати відповідних системних заходів. У мене теж виникає багато запитань до будь-якої людини, яка на сьогодні не вийшла з громадянства рф. Яку б вона посаду не обіймала в Україні. Це викликає підозру. Впевнений, що відповідні органи в цьому напрямі мають посилено працювати", - додав голова Верховного Суду.

Також читайте: Суддю Львова відраховано зі штату Верховного Суду. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
і в офісі преЗЕдента!
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07.10.2022 11:06
+7
Самии перед треба перевірити СБУ поліцію -- а то в Маріуполі половина переметнулись .
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07.10.2022 11:10
+5
Важна прі етом нє вийті на саміх себя...
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07.10.2022 11:14
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і в офісі преЗЕдента!
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07.10.2022 11:06 Відповісти
Це щоби вони самі на себе вийшли?
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07.10.2022 11:09 Відповісти
Перевірте найвеличнішого і його скумбрію, а за одно і їхнє оточення.
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07.10.2022 11:09 Відповісти
Самии перед треба перевірити СБУ поліцію -- а то в Маріуполі половина переметнулись .
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07.10.2022 11:10 Відповісти
а как бы посмотреть у бубочки и скумбрии а вдруг есть
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07.10.2022 11:11 Відповісти
Важна прі етом нє вийті на саміх себя...
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07.10.2022 11:14 Відповісти
На Грушевського там ціля зграя
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07.10.2022 11:15 Відповісти
та невже?, яке прозріння на 8-му році війни, та 7-мому місяці повномасштабної..., які ще відкриття нас чекають? здається мені, вже треба навіть те сбу перетрясти - може бути таке, що чоловік як би громадянин України, а вся його сім'я до 3 коліна - рускіє з червоним паспортом...
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07.10.2022 11:16 Відповісти
У зе є, є, у єрмека є, є
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07.10.2022 11:16 Відповісти
згідний.Але з рос громадянством зась на держ посадах перебувати.на любих держпосадах.
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07.10.2022 11:17 Відповісти
А, до чого тут СБУ. Там же львова журналісти розкрили. Висновок - журналістів в СБУ, СЬУ у журналісти. І подивитись через пів-року результати. Впевнений, у журналістів будуть кращі.
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07.10.2022 11:21 Відповісти
Князеву следует сосредоточиться на органе, которым он пока руководит, а не болтать обо всех подряд. Полная проверка всех недосудей ВС, а также их имущества и источников его происхождения. Ближайших родственников тоже не помешает, а то там сплошные "бизнесвумен" с непонятными налоговыми декларациями. А по поводу предатель-непредатель : судья вообще зачем роспаспорт получал, для чего и как он после этого свои функции в Украине осуществлял? Или до Князева не доходит? У людей вернувшихся с фронта, после победы, будет много вопросов и к судьям в том числе, поэтому работайте, а не свои фирменные демагогии разводите
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07.10.2022 11:21 Відповісти
Та до них хер докопаєшся -- в них статки вже розписані на знаиомих і покоівок .
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07.10.2022 11:32 Відповісти
Тю ! Що Вам не так ? Князєв написав заяву у СБУ, щоб перевірили усих судій ВС.

Я, правда, не розуміяю, як їх перевіряли раніше ...
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07.10.2022 13:43 Відповісти
Может сначала СБУ проверить?
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07.10.2022 11:23 Відповісти
Князєв....Громадянство РФ ще не свідчить, що людина - зрадник або колаборант., але є велика вірогідність того,що за рашистські гроші в скорім часі стане колаборантом.або зрадником, про що в Україні прикладів більше ніж достатньо
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07.10.2022 11:24 Відповісти
Угу ... І дружини офіцерів СБУ з громадянством рф теж нічого не значить ...
І 1,5 млн з паспортами інших країн теж нічого не значить ...
І Коломойський з трьома громадянствами відкрито знущається з Конституції ...

Красота !
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07.10.2022 13:39 Відповісти
Явно на zелю і його дружбанів натякає
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07.10.2022 11:36 Відповісти
Починати треба з СБУ, бо саме вони проводять перевірку при наданні посадовій особі допуску до державної таємниці.
І я не розумію: як людина з подвійним (чи більшим) громадянством може буди на державній службі в країні? На яку країну така особа працює?
До речі, дєрьмака це не стосується - він не є держ.службовцем. Зате і ДБР не треба залучати до затримання, проведення слідства чи ще чогось - достатньо поліції. Це вже коли поліціянти вийдуть на 111 статтю, то тоді вже долучається СБУ.
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07.10.2022 11:43 Відповісти
Отож ... Єрман не держслужбовець, але доступ до держтаємниці має. До речі, Президент теж "держслужбовець". Він по окремому Закону живе.
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07.10.2022 13:36 Відповісти
Взагалі то перевіряти треба на наявність будь якого іншого громадянства
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07.10.2022 12:04 Відповісти
Так. Ці люди з КВК які не вилазили з мордору обсираючи Україниу зараз у всіх органах влади. Ймовірність наявності паспорта козломордії у них близька до 100%.
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07.10.2022 12:07 Відповісти
Коли читаю новини про громадянство, починаю плакати.
Це ж, с...ка, Зе* обіцяло у 19 р. навести лад у цьому питанні. Тепер пів-країни сіпає з цього приводу. Патріотів в один бік, пристосуванців у інший.
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07.10.2022 13:34 Відповісти
Голова КС князев- щирий українець, бл*
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07.10.2022 14:14 Відповісти
не треба смішити людей йде війна а не шоу
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07.10.2022 15:50 Відповісти
Проверте на наличие ПИД...рашенского паспорта малоПИД...роского, бениного Нарко-Дегенерата у него не только киностудии в маЦкве с офшорами к ним подвязанными и его завхоза фсбэшника Елдака!!!
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07.10.2022 16:38 Відповісти
Новость - проверьте мэра Одессы!!!!! А вдруг!!!
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07.10.2022 19:18 Відповісти
 
 