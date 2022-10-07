Вся Донецька область зараз – одна велика гаряча точка. Ворог постійно обстрілює громади області, - Кириленко
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Ворог продовжує постійно обстрілювати Донецьку область. Вночі під російські обстріли потрапили громади Покровського та Бахмутського районів.
Про це повідомив у Telegram-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"На Донецькому напрямку обійшлося без постраждалих, однак є пошкодження в Мар’їнській, Авдіївській та Очеретинській громадах. У Мар’їнській громаді росіяни обстрілювали Мар’їнку, Красногорівку, Максимільянівку, Костянтинівку та Георгіївку", - повідомив Кириленко.
.Авдіївка тричі була обстріляна з артилерії. А вранці - забороненими касетними суббоєприпасами.
"В Очеретинській громаді пошкоджено будинок і школу в Новоселівці Першій. На Горлівському напрямку росіяни вели вогонь по околицях Соледара, Бахмутьского і Федорівки в Соледарській громаді та по околицях Торецька. У Званівській громаді – пошкоджено 4 будинки у Верхньокам’янському, без постраждалих", - зазначив голова ОВА.
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