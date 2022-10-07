Вночі ворог атакував Миколаїв, попередньо - дронами-камікадзе, виникла пожежа на даху двоповерхової будівлі, - Кім

Вночі, 7 жовтня, близько 01:20, ворог атакував Миколаїв.

Про це повідомив глава ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто Миколаїв: вночі, 7 жовтня, близько 01:20, ворог атакував місто, попередньо безпілотними дронами-камікадзе. В результаті чого виникла пожежа даху двоповерхової будівлі в одному з районів Миколаєва. Без жертв та постраждалих.



Миколаївський район: вчора, 6 жовтня, о 11:30 внаслідок ворожих обстрілів Шевченківської громади поранення отримали дві людини. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.



Також 6 жовтня під обстрілами перебували три населених пункти Первомайської громади. Орієнтовно з 8:30 по 9:00, та о 16:12 внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено житлові будинки та об’єкт цивільної інфраструктури. Влучання теж були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.



Баштанський район: за минулу добу обстрілів зазнали населені пункти Березнегуватської громади. Як повідомляє ОК "Південь", з літака Су-35 ракетами класу "повітря - поверхня" Х-31 ворог двічі завдав ракетного удару по громаді. Також обстріли були о 17:45 та 18:00. Влучання по відкритій території та полях. Постраждалих немає.



Крім того, 6 жовтня, було обстріляно Широківську громаду. Зокрема, о 09:30 та 19:00, влучання по сільгосппідприємству.

Також вночі, 7 жовтня, біля 02:00 влучання по відкритій території та полях. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Ззаначається, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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